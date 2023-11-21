Вещи, которые нельзя дарить на новоселье

Приумножить счастье новоселов можно с помощью интересного подарка, способного украсить свежий ремонт. Тем не менее, гостям стоит крайне ответственно подойти к выбору презентов, которые они собираются им преподнести. Рассказываем, почему.







Покупка нового дома или квартиры — это важный жизненный этап, к которому идут годами. Именно поэтому те, кому удается обзавестись собственным жильем, непременно закатывают большой праздник для близких и друзей. Как известно, на новоселье нельзя приходить с пустыми руками — гостям необходимо выбрать интересный подарок, который не только порадует хозяев, но и пригодится им в новой квартире. Однако при выборе презента многие забывают о списке предметов, которые запрещено дарить новоселам: если верить преданиям и древним традициям, нижеперечисленные вещи могут навлечь беду и притянуть в новый дом неприятности.



Часы

Зеркало

Острые предметы

Украшения из жемчуга

Деньги

Что можно подарить

Светильник

Подкова

Ключница

Красивые настенные или напольные часы, идеально подходящие к интерьеру квартиры или дома, — всегда прекрасное приобретение. Однако лишь в том случае, если покупку совершают сами хозяева. Согласно народным поверьям, даря новоселам часы вы привлекаете в их жизнь скорую смерть и одинокую старость. Как только презент с циферблатом окажется в новом доме, жизнь начнет наполняться печальными мыслями о бренности бытия и бессмысленности жизни в целом.Особенно опасны часы для молодой супружеской или влюбленной пары. Согласно поверьям, как только их стрелки остановятся, разлад будет неизбежен. В Китае, к слову, существует негласное табу на этот подарок. Многие жители этой страны считают, что жизненная энергия и ход стрелок неразрывно связаны между собой, а потому подаренные часы забирают с собой драгоценные минуты нашей жизни.Предмет, с которым связано множество мифов и легенд. Много лет назад зеркало считалось одновременно и предметом особой роскоши, и самым настоящим бесовским изобретением. Его часто использовали для проведения ритуалов, а потому многие люди сторонились отражающего предмета как огня. Именно поэтому многие суеверия сегодня просят настороженно относиться к даже совершенно новому подаренному зеркалу, ведь оно не только может притягивать нечисть, но и красть молодость. Многие эзотерики уверяют, что такой презент станет причиной будущих ссор и расставаний. Зеркало должны покупать сами хозяева, чтобы предмет интерьера изначально «впитал» в себя только их энергетику.Ножи — это воплощение зла, в которых скапливается негативная энергетика. Увы, во многих народах издревле считалось, что инструмент для резания ассоциируется исключительно с насилием и страданием. Острые предметы становятся магнитом для всевозможных несчастий и ссор, а будучи подаренными привносят в дом разногласия и раздор. Считается, что ножи буквально «разрезают» связь между тем, кто их дарит, и тем, кто их получает.Кстати, во многих странах ножи запрещено дарить и молодоженам. Считается, что острый инструмент неумолимо разрушают любовь новобрачных, наполняя их жизнь исключительно неприятными эмоциями.Жемчуг издревле считают символом женских слез. Если вы подарите жемчужное изделие хозяйке, то обречете ее и всех домочадцев на жизнь, полную слез и страданий. Приберегите жемчужные ожерелья и серьги для другого случая — например, для дня рождения или годовщины свадьбы. Считается, что для этих праздников жемчуг играет совсем другую роль: он добавляет в жизнь счастья и укрепляет семейные отношения.Если вам кажется, что деньги — самый лучший подарок, то мы спорить не станем, но небольшую оговорку все-таки сделаем. Дело в том, что такой подарок может однажды привести хозяев к разорению: согласно легенде, подаренные средства будут отбирать у семьи благополучие и достаток, невольно притягивая их к дарителю. А потому наберитесь терпения и постарайтесь включить фантазию — вокруг более чем достаточно достойных презентов.В арабских странах издревле существует интересный обычай: как только гости входят в дом, хозяева традиционно произносят фразу «Ты принес в наш дом свет». В первые недели, проведенные в новом доме, крайне важно не задумываться о будущих счетах за электроэнергию и зажигать свет по максимуму, чтобы наполнить все помещения теплотой и уютом, заряжая их благоприятной энергетикой. Именно поэтому торшер, ночник или бра станут прекрасным подарком для новоселов, которые только обживаются в своем новом гнездышке.Небольшой талисман, который с древних времен считается символом удачи и изобилия, тоже прекрасно подойдет в качестве подарка на новоселье. Перед тем, как подарить подкову, обязательно расскажите близким о важности расположения этого предмета. Вешать подкову необходимо над дверью ножками вверх: считается, что если повесить подковку над дверью перед входом в дом, то жильцам удастся обеспечить себя защитой от нечистой силы, болезней и сглаза.Ключница символизирует безбедную и счастливую жизнь. Однако ее необходимо правильно преподнести. Дарить ключницу стоит с улыбкой на лице и искренними желаниями благополучия и радости. Полезный презент позволит быстрее обжиться на новом месте и станет своеобразным талисманом, защищающим дом.