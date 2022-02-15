«Да, у меня пузо, и что теперь?»: пышная модель рассказывает, как гордится своим телом

Плюс-сайз-модель и мать двоих детей Лейла Палма из Мельбурна надеется вдохновить других женщин любить свои тела несмотря ни на что. 32-летняя австралийка носит одежду 54-го размера и утверждает, что вес не имеет никакого значения, когда дело доходит до любви к жизни. «Мы не должны позволять обществу дискриминировать нас по признаку размера нашей одежды», — заявила Лейла.











«Как женщина, носящая одежду 54-го размера, я хочу продемонстрировать всему миру, что размер моей одежды не имеет никакого значения, и уж тем более это не означает, что я живу ограниченной жизнью», — говорит Лейла.







«Каждый день я живу полной жизнью, и они могут жить так же. Многие люди думают, что, если ты носишь одежду 54-го размера, ты лениво сидишь дома и ничего не делаешь. Моя цель — показать, что это не так, и поделиться с людьми уверенностью, которой им хватило бы, чтобы поверить в себя».







Помимо карьеры модели и заботы о двоих детях, Лейла планирует запустить свою линию одежды для полных женщин. «Надеюсь, в 2017 году у меня получится создать первую коллекцию под своей собственной маркой одежды. Размеры будут варьироваться с 44 до 60. Это будет красивая и стильная одежда для полных женщин», — рассказала Лейла.



















источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!