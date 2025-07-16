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Люди, которые круто обустроили свои балконы

Эти балконы такие уютные, что с них совсем не хочется уходить. Тут и лето встречать, и отдыхать после работы, и просто наслаждаться каждым вечером.

«Мой балкончик для кошек днем и ночью»



«Вот так я бюджетненько обновил свой балкон»



«Мой балкон наконец начинает быть таким, каким я его представляла»



«Напарник сделал вот такие перила на балконе»



«Всю жизнь хотел жить высоко и с балконом, мечта сбылась, начало положено, осталось все довести до ума»



«Была у меня мастерская на лоджии, но период увлечения ручным трудом прошел, и душа возжелала красоты и покоя»



«Мой маленький, но уютный балкончик днем и ночью»



«Мой балкон прошлым летом, когда я только переехала, и сейчас»



«Украсила свой балкон к лету»



«Мой балкон постепенно становится все более уютным»



«Немного украсили наш балкон»



«Так выглядит мой балкон во время дождя»



«Наш маленький балкончик»



«Люблю свой балкон»



«Мне сказали, что у меня уютный балкон»


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