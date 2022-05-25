Голая мода: фотограф одел своих моделей в костюмы из света

Абстрактная нагота. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Благодаря незаурядному таланту и безудержной фантазии французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier) создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем во всей красе предстают грациозные женские силуэты, «облачённые» в изящные костюмы из света. И совсем неудивительно, что творчество автора сравнивают с произведением искусства, ведь каждый снимок сделан без применения графических редакторов и макияжа, лишь обнажённые тела и безупречная игра светотени.
Он одел своих моделей в наряды из света. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Яркие наряды из света. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Красочные наряды из света. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Хищные мотивы. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Работы французского фотографа Дани Оливера (Dani Olivier).
Красочные работы Автор: французского фотографа Дани Оливера (Dani Olivier).
Скульптура. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Вдохновлённый красотой женщин, Дани как истинный художник ловко играет со светотенью, создавая роскошные снимки, на которых запечатлены обнажённые модели, чьи тела украшены замысловатыми световыми узорами. Такой необычный подход к творчеству позволяет автору не только экспериментировать с освещением, но и придумывать красочные абстрактные образы, приковывающее к себе внимание. И совсем неудивительно, что подобные шедевры обрели огромную популярность, ведь и в самом деле есть на что посмотреть…
Выставка в Лос-Анджелесе. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Фото хроники. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Обнажена или нет? Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Потрясающие работы :французского фотографа Дани Оливера (Dani Olivier).
Ещё одна работа на выставке в Лос-Анджелесе. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Одета или нет? Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Автор работы: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Автор данного снимка: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
Голая мода. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии