Идеи применения ненужных вешалок для одежды

Вешалки для одежды никто не воспринимает иначе, как обычное средство для более удобного хранения вещей в шкафу. Но, как и все вещи, они могут выйти из строя, а иногда и накапливаются, просто мешаясь и занимая лишнее место.







Сложно представить, что можно ещё хранить на вешалке кроме одежды. Выбрасывать лишние вешалки ни в коем случае не стоит, ей можно найти другое применение, полезное и креативное.

1. Ярусное хранение в шкафу

2. Органайзер для журналов

3. Отдельная вешалка для топов

4. Вешалка для украшений

5. Держатель для полотенец ванную и на кухню

6. Свитера на вешалках

7. Держатель для рецепта

8. Интересная рамка из вешалки

Простая и доступная идеяЛюбой шкаф с вещами требует правильной и чёткой оптимизации. Чтобы было удобно доставать нужные вещи их должно быть хорошо видно, но не всегда есть такая возможность из-за ограниченного пространства. Один из эффективных способов расположить вещи в удобном порядке — создание ярусной системы хранения. И в этом помогут лишние вешалки, которые будет необходимо повесить одну на другую цепляя крючком за предыдущую и так формируя ярусы. Такое решение не только сэкономит место, но и поможет находить нужные вещи быстрее, они будут компактнее размещены, а одежда меньше мяться. Лучше всего разместить ту одежду, которая используется чаще на уровне глаз, чтобы облегчить к ней доступ, либо сразу собрать на таких вешалках полный комплект одежды, чтобы не тратить время на выбор. Чтобы закрепить вешалки более надёжно, можно воспользоваться кольцом от банки с газировкой.Всегда под рукойНовое применение для вешалок — превратить их в органайзер, например для журналов или небольших книг, газет. Вешалку можно прикрепить к стене, повесить на ручку шкафа или прикроватной тумбочке, а сам журнал разместить на перекладине вешалки на той странице, где остановились, чтобы не забыть. Это решение будет не просто удобно и оригинально, но также не займёт места и будет интересной деталью интерьера. А также поможет наконец-то освободить от ненужных вещей место на тумбочке. Вешалку можно перекрасить в яркий цвет или добавить немного декора.Экономия места в кафуТакой метод поможет распределить всё множество топов, блузок и маек, а также шарфов и платков, помогая быстро выбрать нужный. Вместо того, чтобы складывать их стопочкой и рушить её при каждом открывании шкафа, их можно просто подвесить за петельки на вешалку. Для того, чтобы их повесить подойдут обычные крючки для штор, которые необходимо будет приделать к перекладине. Такой подход поможет освободить место на полке, а на штанге в платяном шкафу много места точно не займёт. Лучше всего взять вешалки с широкими перекладинами, чтобы ткань потом помялась как можно меньше.Даже смотрится оригинальноОрганайзер из вешалки может быть не только для журналов, но и для всех типов украшений. Так из будет гораздо удобнее хранить и они всегда будут на виду и под рукой. Это могут быть солнцезащитные очки, кольца, браслеты, бусы, обручи, серьги и т. д. Тут тоже понадобятся множество небольших крючков, которые помогут цепочкам не путаться и повреждаться, их нужно будет распределить и прикрепить к нижней части вешалки. Органайзер можно повесить в гардеробной, на столике для макияжа или просто около рабочего стола, сделав частью декора.Новое видение вешалкиОдин из наиболее простых и полезных способов для применения вешалки — это создание из неё держателя для полотенец, бумажных или тканевых. Подойдёт как вешалка с зажимами, тогда полотенца можно просто прищипнуть, так и обычная, с перекладиной, тогда их нужно будет на неё повесить. Она будет отлично смотреться в ванной, и поможет избежать захламления полотенцами и так ограниченного пространства, они все будут в одном месте. А вешалка станет функциональным аксессуаром для ванной или кухни.Есть и другой способ, это использование вешалки для поддержки бумажных полотенец. Они, как правило, всегда продаются в рулоне и его можно надеть на нижнюю часть вешалки, повесив её потом, зацепив за ручку какой-то полки или кухонного шкафа. Нижнюю перекладину придётся острожно отрезать от боковой в одном месте, чтобы можно было надеть рулон, создав так удобный диспенсер.Нужно лишь знать простой способОбычно свитера не вешаются на вешалки, потому что за летний или весенний сезон, когда они не используются, ткань может растянуться. Но есть способ повесить их так, чтобы одежда осталась в порядке и не испортилась. Такой метод позволит создать аккуратный вид в шкафу и поможет убрать все сезонные вещи до наступления холодов, пока они не понадобятся. Чтобы правильно повесить свитер необходимо использовать специальные плечики для хранения трикотажных изделий. Нужны будут большие и мягкие, которые равномерно распределят вес свитера, чтобы избежать заломов и растяжений. Также важно правильно сложить свитер на вешалке. Вместо того, чтобы его просто надеть на неё, его можно сложить пополам вертикально и перекинуть эти половинки через горизонтальные перекладины. Но, конечно же можно подобрать и специальные вешалки, предназначенные для вещей из трикотажа. Они будут выполнены из не скользкого материала, а также сделаны в специальной форме.Очень удобная идеяА вот эта идея и правда нова, но крайне полезна, и особенно для тех, кто любит готовить сложные блюда по рецептам на несколько страниц. Чтобы упростить процесс готовки, и не отвлекаться каждый раз на разложенный на столе или подоконнике рецепт, на бумаге или в книге, его можно прикрепить на вешалку с зажимами. Не обязательно покупать такую вешалку, можно взять обычную и надеть зажимы на неё. Нужна лишь прочная конструкция, лучше деревянная или железная, чтобы смогла выдержать вес, например, большой поваренной книги и не погнуться. Вешалку можно прикрепить на крючок на стене, около держателя для полотенец или половников, или просто повесить на ручку кухонного шкафа, чтобы рецепт всегда был перед глазами. Такая вешалка станет незаменимым помощником для хозяйки на кухне, а также позволит не пачкать бумагу грязными руками.Оригинальная фоторамкаХоть и не в классическом смысле, но из вешалки можно сделать рамку для фотографий. Благодаря такой интересной идее можно собирать разные концепты и композиции из фотографий и небольших милых вещей и менять, подстраиваясь под своё настроение. Вешалок можно выбрать несколько и, развесив их вдоль стены, собрать на перекладинах с помощью крепежей, зажимов или двустороннего скотча интересную историю из фото. Желательно подбирать вешалки в одном стиле, чтобы они смотрелись как общая композиция, а не просто то, что плохо валялось в шкафу и некуда было это деть. Для того, чтобы удержать фото вполне подойдут мини-клипсы или бельевые прищепки, тоже в одном стиле. Особенно красиво будут смотреть деревянные вешалки, они добавят уют, будут выглядеть мягко и эстетично. Естественная текстура и цвет подарят гармоничную атмосферу в спальне или гостиной. Оригинальная галерея, которая украсит стены и станет невероятно ярким декором обеспечена. Здорово смотрятся на таких вешалках фото с полароида, но стоит учитывать, что они будут выцветать если долго находятся на свету.Вешалка — это тоже интересная вещь в доме, которой можно дать вторую жизнь, пока она снова не понадобится в шкафу. У неё может быть много не всегда видимых с первого раза универсальных предназначений. Так можно будет украсить дом, либо сделать что-то нужное и функциональное, что точно пригодится.И красивый декор дома