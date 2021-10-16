7 занимательных вещей времен СССР, которые озадачат современную молодежь

Время неумолимо летит вперед. Сложно поверить, что такого государственного образования, как Советский Союз, не существует уже более четверти века. Сменилась целая эпоха со своей культурой и уровнем технического развития. Многие вещи, сделанные для жизни и быта людей в то время, сегодня выглядят как настоящий исторический раритет. Посмотрим на несколько таких занимательных вещиц.
1. «Беспроводная» дрель
Безотказно работает. |Фото: kloomba.com.
Образец высоких технологий времен Советского Союза. Уникальная дрель, для работы которой не нужно использовать электричество. Сплошная экономия средств! В действие инструмент приводится усилием мышечной массы.
2. Фонарик «Черновцы»
В помощь хозяйке. |Фото: newauction.com.ua.
Отличный фонарик, который был просто незаменим в хозяйстве. Особой популярностью пользовался среди дачников, автомобилистов, а также любителей походов. Простой и надежный, как автомат Калашникова. Повредить металлический корпус было весьма проблематично.
3. Ручной миксер
Зато не шумит. |Фото: besplatka.ua.
Думаете, в СССР электричество было не нужно только «мужским» инструментам? Как бы не так! «Высокие» технологии были доступны и для представительниц прекрасной половины. Вот образец замечательного ручного миксера. Никакого шума и треска. В действие приводится старательной работой рук.
4. Пылесос «Уралец»
Адская машина очистки пола. |Фото: livejournal.com.
Нехватку шума в домохозяйстве в советское время с лихвой компенсировал вот такой пылесос. Выглядит как адская машина. Работает точно также. Шум от пылесоса стоит неимоверный. Современные устройства может, и обходят его в тянущей мощности и разнообразии доступных щеток, зато попугать соседей ими уже нельзя.
5. Печенница
Признавайтесь, у вас тоже была в доме такая. |Фото: krsk.au.ru.
Покупать печенье в магазине – это удел «слабых». Настоящий любитель выпечки в СССР готовил себе печенье сам. А если серьезно, то такие печенницы были в каждом доме. Наверняка многих выпечкой из них баловала мама или любимая бабушка.
6. Радиоточка «Ритм-304»
С добрым утром. |Фото: krsk.au.ru.
Главный инструмент «красной» пропаганды. Поговаривают, что ЦРУ охотилось за этим приспособлением более 30 лет. Такие радиоточки были почти в каждом доме и приветствовали по утрам миллионы советских граждан, начиная их день с доброго слова.
7. Вешалка
Выглядит круто. ¦Фото: mosantik.ru.
Увидев такую вешалку, так и хочется закричать: «Как тебе такое, Илон Маск?». На самом деле идея совместить вешалку и щетку для одежды действительно интересная. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что на практике она далеко не такая действенная, как того хотелось бы ее создателям.
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