Страны, в которых активно призывают заниматься сексом

В определении светлого будущего и жизнеспособности нации нет ничего важнее, чем уровень рождаемости. Демографы полагают, что стране необходим коэффициент рождаемости более двух детей на одну женщину, чтобы достичь уровня, при котором количество новорожденных будет покрывать число умерших.







Однако из-за определенных культурных и экономических причин едва ли в половине из 224 стран мира достигается этот уровень. В странах с низкой рождаемостью правительство всячески подталкивает своих граждан заниматься сексом и плодиться и порой доходит до весьма оригинальных решений в надежде вдохновить людей.







Дания

Россия

Япония

Румыния

Сингапур

Южная Корея

Турция

Индия

Италия

Гонконг

Испания