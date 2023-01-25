10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день

Запасы консерв на кухне или в кладовке никогда не помешают

1. Тушенка

Обращайте внимание, чтобы на продукте было написано «тушеная говядина», а не «тушенка» / Фото: a.d-cd.net

2. Сайра

Из сайры можно приготовить суп, бутерброды, паштет, салаты, начинку для пирога / Фото: negoloday.net

3. Тунец или горбуша

Тунец и горбуша богаты кальцием и белком животного происхождения / Фото: otvet.imgsmail.ru

4. Кабачковая или баклажанная икра

Икру можно есть ложками, с хлебом или приготовить не испробованные ранее блюда / Фото: irecommend.ru

5. Томатная паста

Томатная паста - универсальный продукт на все случаи жизни / Фото: protprom.ru

6. Фасоль

С консервированной фасолью блюда готовятся намного быстрее / Фото: protprom.ru

7. Оливки

Не путайте зеленые оливки с черными маслинами / Фото: irecommend.ru

8. Кукуруза и зеленый горошек

С горошком и кукурузой можно приготовить все: от салатов до риса с овощами / Фото: static.daru-dar.org

9. Сгущенное молоко

Натуральный продукт всегда называется «сгущенное молоко», а не «сгущенка» / Фото: pbs.twimg.com

10. Фрукты в сиропе

Из фруктов получится вкусное желе или начинка для кондитерских изделий / Фото: ru.med-mash.ru