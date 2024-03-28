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Как вырастить морковь в домашних условиях

Выращивать зелень и овощи можно не только в огороде! Каждый день энтузиасты придумывают новые способы, которые удивляют. Идея ниже — одна из таких! Огородник-умелец приспособился выращивать морковь без огорода — в вёдрах.
Пластиковые контейнеры могут быть любыми, главное условие — достаточная высота для формирования корней и плодов. Покажем яркий, реальный пример, как можно вырастить морковь без огорода!



Что понадобится:

пластиковые контейнеры (вёдра);

рыхлый грунт;

коровий навоз (перепревший или в гранулах);

семена моркови.

Выращивание моркови по-новому



Подготовьте высокие пластиковые контейнеры. Например, это могут быть вёдра. Наполовину наполните их рыхлым, лёгким грунтом, смешанным с песком. Затем добавьте лопату перегноя (или навоза в гранулах). Досыпьте земли с песком до верха. Сделайте небольшие рядки. Высадите семена. Прикройте землей, пролейте водой. Поставьте в солнечное место.



Время от времени поливайте. Дополнительных подкормок вносить не нужно. Моркови нужна лёгкая, рыхлая земля, а лучшее удобрение — это перегной.



Урожай, в зависимости от сорта моркови, можно собирать уже через 3 месяца. Корнеплоды будут вкусными, сладкими, в меру крупными!



Даже не имея огорода, вы можете вырастить морковь в домашних условиях! Главные условия — высокий контейнер, достаточно рыхлой земли с удобрением, много солнца и отсутствие переливов.



Всего этого можно добиться на балконе! Попробуйте вырастить морковку по-новому. Результат будет неожиданно хорошим!
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Морковьвыращивание

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