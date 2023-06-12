Средство от от трещин и сухой кожи ног и рук

Труженицы, всё лето занятые на огороде и в саду, могут страдать от сухой кожи рук и ног, и это абсолютно нормально. Однако даже после всех дел не стоит забывать и о себе! Обязательно поухаживайте за кожей ног и рук, чтобы она была мягкой, напитанной, без мозолей, трещин и ссадин.







Вам понадобится глицерин и водка. На 2 части глицерина возьмите 1 часть водки. Можно смешать в том же пузырьке или в отдельной ёмкости.







Наносите, как крем, каждый вечер после душа на кожу рук и ног. Если у вас сильное шелушение и сухость, то можно нанести более обильно, надеть перчатки на руки/пакет и носки на ноги и оставить на час или даже целую ночь (в зависимости от того, насколько сухая кожа и глубокие трещины). После такой процедуры вы не узнаете свою кожу! Регулярно пользуйтесь этим средством вместо покупных кремов, и ваша кожа рук и ног всегда будет мягкой и напитанной.

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