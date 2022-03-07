Почему каждый третий варит рис в корне неправильно, и Что нужно делать

Ошибка при варке риса, которая может дорогого стоить.
От бедных студентов до тонких ценительниц суши и походов по японским ресторанам – сложно найти человека, совсем-совсем равнодушного к рису. Что вполне объяснимо: рисовый гарнир прост в приготовлении, бюджетен и относительно милосерден к фигуре. Но далеко не всё так безоблачно. В среднем каждый третий человек допускает во время варки риса одну и ту же ошибку. И она может обойтись слишком дорого.
В рисе содержится в 20 раз больше мышьяка, чем в других крупах.
Плохие новости для всех любителей суши и «японских» диет: в заграничном рисе может содержаться высокий процент мышьяка. Об этом напоминает Британская служба BBC. За последние три года участились случаи отравления этим потенциально ядовитым элементом. Среди лидеров печальной статистики – Бангладеш, где мышьяком заражена значительная часть питьевой воды. Результатом стал рост случаев заболевания раком, сердечно-сосудистых проблем и отставания в развитии среди детей.
Главная причина насыщения риса мышьяком – вода.
При чём тут рис? А при том, что в странах Азии культуру выращивают под небольшим слоем воды, мышьяк из которой постоянно насыщает почву и, как следствие, сами рисовые зёрна. Вот почему содержание мышьяка в рисе почти в 20 раз выше, чем в других крупах.
В группе риска – дети.
Звучит зловеще, но на деле британские учёные не видят угрозу для здоровья взрослого человека, если потребление риса сводится к двум-трём порциям в неделю. Правда, дети остаются в потенциальной группе риска: доказано, что переизбыток мышьяка в детском организме может привести к задержкам роста и развития, а также снижению иммунитета.
Простой варки будет недостаточно.
Но свести риски к минимуму возможно. Увы, простой варки риса будет недостаточно. Обычное кипячение не уничтожит все следы мышьяка в продукте. «Обезвредить» рис нужно по особым правилам.
Рис нужно замочить в воде на ночь.
Чтобы очистить рис от мышьяка, эксперты советуют обязательно замочить его на ночь в чистой воде. А после варить в соотношении 5 частей воды к 1 части риса. Этот способ убирает на 80% больше мышьяка, чем обычная варка.
Безопасная пропорция воды и риса: 5 к 1.
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