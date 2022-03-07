Почему каждый третий варит рис в корне неправильно, и Что нужно делать

Ошибка при варке риса, которая может дорогого стоить.

В рисе содержится в 20 раз больше мышьяка, чем в других крупах.

Главная причина насыщения риса мышьяком – вода.

В группе риска – дети.

Простой варки будет недостаточно.

Рис нужно замочить в воде на ночь.

Безопасная пропорция воды и риса: 5 к 1 .