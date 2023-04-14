Одежда, которая убивала

Люди травились веществами, которыми обрабатывали платья и рубашки. Одежда была не только токсичной: материалы легко горели, а некоторые наряды, представлявшие собой неудобные и громоздкие конструкции, в прямом смысле затягивали модников под поезда.
«Парижский зелёный» — смертельно модный цвет
Способен ли цвет одежды убить? Да, если для его получения смешивают токсичные вещества. Изумрудный в конце XVIII века находился на пике моды. Дамы шили платья из зелёной ткани, заказывали шляпки и сумочки. На самом деле, материал изначально цвета не имел. После изготовления его окрашивали. С помощью мышьяка.
Прямой контакт яда с кожей вызывал сыпь, нарывы и язвы. Женщины охотно надевали зелёные перчатки на голые руки. Иногда носили изумрудные платья без подкладки. Ради кавалеров облачались в милые зелёные пеньюары. В итоге волдыри высыпали по всему телу модниц, вызывая боль и дискомфорт.
Ртуть на голове
И если мышьяк не убивал, а лишь травмировал человека, то ртуть доводила дело до конца. В начале XVIII века для производства шляп использовался бобровый фетр. Шерсть отличалась приятной мягкостью. Однако вскоре бобров почти полностью истребили. На смену плотному меху пришёл жёсткий беличий. Шерсть специально размягчали. Для этого в мех вручную вчёсывали ртуть.
Помните безумного Шляпника, друга Алисы? Скорее всего, Льюис Кэрролл скопировал образ со шляпного мастера XVIII века. Постоянный контакт с парами ртути вызывал тяжёлые последствия. Среди них — перемена настроения, головная боль, тошнота. Точно такие же симптомы испытывал человек, носивший шляпу. В закрытых помещениях дело иногда доходило до обмороков.
Корсеты — смертельная одежда красавиц
Современные корсеты — безобидная игрушка по сравнению с «монстрами» XVII-XIX веков. Дамы стремились затянуть корсеты как можно туже. Внимания на острую боль они не обращали. В результате внутренние органы плотно сжимались. Нередко ломались рёбра.
Зарегистрирован случай, когда во время танцев замертво упала девушка с талией в 33 сантиметра. После вскрытия врачи обнаружили массивное кровотечение: сломанное ребро прокололо печень. Иногда надломленные рёбра впивались в сердце. Модницы, носившие корсеты, неизменно чувствовали недомогание из-за плохого кровообращения. У них часто кружилась голова, они падали в обмороки.
Хлопковая ткань на обручах
Другой коварный «убийца» дам — кринолин. Юбки-обручи долго были в моде. Всё из-за стандартов красоты. Мужчинам казалась привлекательной большая разница между талией и бёдрами. Сначала дамы просто надевали множество юбок. Но с количеством слоёв рос и вес платья. Тогда на помощь пришёл английский инженер. Его обручи отлично держали форму и не утяжеляли конструкцию.
Однако передвигаться в кринолине было сложно. Более того, женщины иногда не замечали, как подходили к свечкам. Горючие ткани вспыхивали мгновенно. Другие дамы тихо стояли в стороне, если кто-то воспламенялся. В противном случае загорались все юбки. А ещё кринолиновые юбки затягивало под поезда и в станки на заводах. Вместе с владелицами.
Тифозные юбки — смерть на кончике платья
Длинный шлейф добавился к пышным юбкам в XIX веке. Мало того, что ткань постоянно за что-то цеплялась, она ещё и была рассадником инфекции. На длинном шлейфе женщина заносила в дом всю грязь, которую собрала на улице. А на улицах в то время царила антисанитария. Не удивительно, что после прогулки в юбке с шикарным подолом в доме прекрасной дамы вдруг все заболевали. Брюшным тифом, например.
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