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Как можно легко почистить апельсин, не перепачкав руки


Как грамотно чистить апельсин.

Как грамотно чистить апельсин.

 

Мало кто откажется от дольки сочного апельсина. Вот только чистить его нравится далеко не всем. Брызгающий сок, липкие руки - малоприятное последствие. Мы нашли способ, как справиться с этой мелкой неприятностью.

Апельсином можно наслаждаться не только дома, но и работе во время перекуса. Так вот, чтобы руки не стали липкими, а фрукт при этом был пригоден для поглощения, посмотрите видео ниже, как именно нужно действовать.

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Как можно легко почистить апельсин, не перепачкав руки

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Как можно легко почистить апельсин, не перепачкав рукиПодписаться на мой Instagram
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