Были ли принц Тутмос настоящим Моисеем и другие интригующие загадки древней забытой религии атенизм

На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными. Тем не менее есть также сравнительно короткий период, в течение которого страна неожиданно превратилась в монотеистическую и повсеместно начал распространяться атенизм — одно из самых интригующих и загадочных верований. Откуда появилась эта странная и явно чуждая египтянам религия и куда она внезапно исчезла после смерти фараона, который пытался внедрить ее...
1. Религия будто появилась ниоткуда
Многим может показаться странным то, что после более чем 2000 лет укоренившегося многобожия фараон Аменхотеп IV на пятом году своего правления изменил имя на Эхнатон и ввел атенизм. Спустя еще четыре года Эхнатон вместо поклонения нескольким богам провозгласил Атона единственным богом. Было запрещено делать любые изображения этого бога, поскольку он «никак не проявлялся в этом мире и не мог быть виден». Единственным олицетворением Атона был плоский солнечный диск. Еще более интересным является тот факт, что, несмотря на довольно редкие упоминания об Атоне в старых (даже древнеегипетских) писаниях, подтверждается, что это было солнечное божество, которое, как это ни парадоксально, не было богом в понимании древних египтян.
2. Не было видимого сопротивления переменам
Новая религия и никаких революций.
Несмотря на то, что логично было бы ожидать сопротивления насильственному внедрению атенизма (к примеру, попыток свергнуть фараона и его новую религию), все население страны просто спокойно приняло радикальные изменения. Несмотря на то, что в Древнем Египте была сильная и хорошо обученная армия, не наблюдалось никаких попыток свергнуть Эхнатона. И это несмотря на переезд Эхнатона из Фив в новую столицу — Амарну. А еще более странным является то, что атенизм почти моментально исчез всего через два десятилетия, а один из преемников Эхнатона восстановил старую веру в Амона-Ра.
3.Сходства с ранними авраамическими религиями, тайными обществами и масонами
Бог един, ему и молимся.
Многие из очевидных практик атенизма, особенно те, которые (как предполагают ученые) преподавались в школах мистерий в Гелиополе, по-видимому, предшествовали трем основным авраамическим религиям, которые последовали за ними, особенно раннему иудаизму, а затем христианству. Эти утверждения кажутся еще более убедительными, если учитывать загадочную фигуру Апер-Эла (также называемого Аперелем), который служил главным визирем Эхнатона. Ряд нюансов, которые были обнаружены в его могиле, заставили предположить, что Апер-Эл весьма вероятно имел древнееврейское / израильское происхождение.
На самом деле прослеживается довольно много связей атенизма с ранними религиями, да и с вполне конкретными писаниями Ветхого Завета. Как показывают исследования многочисленных авторов, то же самое можно сказать и о различных тайных обществах, об их обычаях и происхождении. Особенно это касается рыцарей-тамплиеров и масонства. И даже спустя тысячелетия в учениях христианства и римской церкви по всей Европе несложно заметить следы этих тайных учений.
4. Попытки стереть атенизм из древнеегипетской истории
Атенизм - религия, которую хотели забыть.
Уже после исчезновения новой религии в древнем Египте была предпринята очевидная попытка стереть все записи об атенизме из истории. Действительно, многое из того, что сегодня известно об этом периоде, основано на тех крупицах информации, которые случайно забыли уничтожить в египетских записях, а также на записях других цивилизаций, соседствующих с Египтом. Даже один из самых известных древнеегипетских фараонов сам по себе является загадкой. Из всех фараонов того периода, несмотря на то, что Эхнатона по сути вычеркнули из истории, его мумия прекрасно сохранилась, и ее не осквернили, в отличие от мумий многих других правителей.
Все последующие за ним фараоны изо всех сил пытались не только дистанцироваться от атенизма, но и (начиная с Хоремхеба) активно преследовали любого, кто практиковал или проповедовал эту идеологию, уничтожали памятники и стирали надписи. Было высказано много предположений относительно причины этой «запоздалой реакции» - от простой революции до безумно диких утверждений о внеземном вмешательстве.
5. Связи с Тутанхамоном
Тутанхамон - отрёкшийся от атенизма.
Прежде чем перейти к потенциальным причинам этого интригующего, но странного периода в древнеегипетской истории, возможно, следует обратить внимание на знаменитого фараона, царствование которого пришлось на ту эпоху, но который пытался вернуть старую религию, какой она была до Эхнатона. Речь идет о Тутанхамоне. Сегодня он является, пожалуй, самым известным из древнеегипетских фараонов.
При жизни юный фараон сменил свое имя с Тутанхатона (переводится как «живое воплощение Атона») на Тутанхамона в качестве публичной демонстрации своего отказа от атенизма. Несмотря на это, его имя было удалено из официальных документов вместе с другими правителями того времени. Еще больший интерес представляет гробница, которая находится прямо напротив места последнего упокоения Тутанхамона (всего в нескольких метрах): «Гробница 55», также известная как KV55.
6. Таинственная «Гробница 55»
Мумия из таинственной гробницы.
Вполне возможно, что самым интригующим и загадочным аспектом атенизма является обнаружение содержимого того, что стало известно как «Гробница 55». Особенно странным археологам сразу показалось то, что KV55 первоначально была запечатана печатью Тутанхамона (это утверждение остается непроверенным.) Сам Тутанхамон, хотя и был похоронен рядом, его могилу обнаружили несколько лет спустя. Еще было интереснее в «Гробнице 55» то, что она была запечатана так, чтобы... будто удержать мумию внутри, а не сдерживать воров и грабителей. Учитывая то, что известно о верованиях тех времен (в частности, о проклятиях и мести богов), это интересная, хотя и зловещая деталь. Кроме того, тело мумии было преднамеренно осквернено, а также похоронено как женщина, несмотря на то, что было обнаружено, что это мужчина.
7. Внезапное появление статуй Сехмет
Статуи Сехмет.
Во время своего правления Амонхотеп III установил 600 статуй Сехмет в Храме Мут. Всего же в общей сложности было создано около 730 подобных статуй, и археологи недоумевают, зачем их начали так массово строить. Все дело в том, что именно эта богиня ассоциировалась, среди прочего, с бедствиями. Это, по мнению некоторых исследователей, говорит о том, что в древнем Египте происходило нечто очень серьезное. Кстати, согласно древнеегипетской мифологии, Сехмет, дочь Ра, пыталась уничтожить мир, и Ра был вынужден остановить ее. Это может быть очень важно.
8. Случайное катастрофическое бедствие
Катастрофа и 700 статуй.
В своей книге «Закон о Боге» автор и исследователь Грэм Филлипс утверждает, что причиной изготовления более 700 статуй Сехмет стала катастрофа, а именно, колоссальное и смертоносное извержение вулкана на Санторини, последствия которого были бы более чем ощутимыми на землях Египта. Вполне возможно, что после того, как небо почернело из-за огромного количества пепла, выброшенного в атмосферу, Эхнатон принял решение поклоняться Атону - солнечному диску. Последующий отказ от новой религии тоже можно объяснить этой причиной. Поскольку бедствия продолжались, народ разуверился в том, что поклонение Атону может остановить их, и возвращение веры в старых богов стало считаться единственным способом положить конец ужасу. Учитывая то, что мы знаем о древнеегипетской идеологии, культуре и мышлении, произошло непреднамеренное манипулирование природным, но катастрофическим событием, которое не только породило атенизм, но и заставило отказаться от него.
9. Гиксосы и Исход
Гиксосы и Исход.
Еще одну интригу для ученых представляет присутствие в регионе таинственной группы людей, гиксосов. Эта загадочная народность, по мнению некоторых исследователей, была ранними евреями Ветхого Завета и, в свою очередь, частью родословной Иисуса. Некоторые исследователи даже утверждают, что Иисус, возможно, родился в семье фараона из региона Гелиополиса, которого изгнали в Иерусалим. Когда он достиг совершеннолетия, Иисуса, вероятно, обучали тем же учениям, которые преподавали в школах мистерий в Египте за тысячи лет до его рождения. Также может показаться, что гиксосы были частью Исхода, который хотя и принято считать мифом, вполне мог случиться из-за запрета атенизма.
Большая часть Ветхого Завета имеет очевидные связи с древнеегипетскими писаниями. И хотя история, Библия и даже фильмы утверждают, что Исход во главе с Моисеем произошел во времена правления Рамзеса II, есть основания полагать, что большая часть из того, что было описано выше, в действительности произошло веком ранее, во времена правления Эхнатона.
10. Был ли Тутмос настоящим Моисеем
Тутмос = Моисей?
Исследователь Грэм Филлипс отмечает, что наследный принц Тутмос по праву должен был занять трон после Аменхотепа III. Однако вместо этого на трон взошел Эхнатон, а Тутмос исчез (большинство историков предполагают, что он умер). Учитывая, что обнаруженная надпись на винном кувшине Эхнатона описывает его как «сына истинного царя», это начинает звучать как история Моисея и Рамзеса II. Также стоит обратить внимание, что слово «сын» на древнеегипетском звучит как «mose» (Моисей). Если допустить, что Тутмосу пришлось отправиться в изгнание из-за того, что Эхнатон, возможно, хотел убить его, как законного престолонаследника, окажется, что все три основные авраамические религии нашей современности напрямую связаны с религиозной идеологией мистических школ древнего Египта.
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