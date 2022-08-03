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Любопытные факты о Юпитере

Планета Юпитер была известна людям еще много веков назад. Ее название происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца, известного как Зевс. Сегодня благодаря научным исследованиям мы можем узнать очень многое о нашей Солнечной системе, в том числе и о Юпитере. Вот десять интересных фактов об этом газовом гиганте.

Любопытные факты о Юпитере


Любопытные факты о Юпитере

1. Юпитер — четвертый по яркости объект Солнечной системы, если смотреть с Земли. Первые три места занимают, соответственно, Солнце, Луна и Венера.

Любопытные факты о Юпитере

2. Юпитер делает полный оборот вокруг своей оси всего за 9 часов 55 минут.

Любопытные факты о Юпитере

3. Из-за такого быстрого вращения планета имеет слегка сплюснутую форму.

Любопытные факты о Юпитере

4. Большое красное пятно на поверхности Юпитера — это гигантский шторм, бушующий уже более 300 лет подряд.

Любопытные факты о Юпитере

5. Верхняя атмосфера Юпитера состоит в основном из серы и аммиака.

Любопытные факты о Юпитере

6. Планета не имеет твердой поверхности. Нижние слои атмосферы состоят из водорода и гелия, под ними жидкий водород, который еще глубже переходит в жидкий металл. В самом центре Юпитера находится твердое ядро.

Любопытные факты о Юпитере

7. Астрономы иногда называют Юпитер «неудавшейся звездой» из-за большого количества водорода и гелия. Однако его массы недостаточно, чтобы начался ядерный синтез.

Любопытные факты о Юпитере

8. У Юпитера есть целых 69 спутников, причем несколько из них были открыты относительно недавно.



Любопытные факты о Юпитере

9. Юпитер в два раза больше, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые.

Любопытные факты о Юпитере

10. С 1979 по 2007 год восемь космических аппаратов НАСА изучали Юпитер. В данный момент на его орбите находится автоматическая исследовательская станция «Юнона».

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