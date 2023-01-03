Как выбрать полезный сок в магазине и отличить его от суррогата

Не стоит брать в магазине первый попавшийся сок, сперва прочтите состав

В чем отличия напитков?

Фреш и сок прямого отжима содержат больше всего полезных веществ

Восстановленный сок сохраняет вкус, аромат и полезные вещества оригинального фрукта, а в нектар уже добавляются подсластители

В ягодных морсах и сокосодержащих напитках содержится меньше всего сока

Советы по выбору качественного магазинного сока

Обязательно изучите состав напитка, проверьте срок годности и целостность упаковки / Фото: pbs.twimg.com

Какие соки самые полезные?

В соках содержится более 15 минералов и 14 витаминов, регулярное употребление которых полезно для организма / Фото: hyser.com.ua

И фреши, и пастеризованные соки полезны для здоровья, главное - не злоупотреблять ими / Фото: c6.staticflickr.com





- виноградный сок (обладает антиоксидантным эффектом, имеет в составе марганец и витамины группы В);



