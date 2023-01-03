Как выбрать полезный сок в магазине и отличить его от суррогата

Не стоит брать в магазине первый попавшийся сок, сперва прочтите состав
Сок - невероятно вкусный и полезный напиток, однако выбрать натуральный и качественный продукт - задача не из простых. На прилавках магазинов представлены «соки», «нектары», «сокосодержащие напитки» от десятков производителей. Как же среди них выбрать хороший продукт? Novate.ru подскажет, на что следует обращать внимание при покупке сока в магазине.
В чем отличия напитков?
Фреш и сок прямого отжима содержат больше всего полезных веществ
1. Свежевыжатый сок
Это фреш, приготовленный механическим способом отжима из фруктов, ягод или овощей. Такой напиток следует пить в течение 20-30 минут после приготовления, иначе он быстро утратит свой вкус, аромат и полезные свойства.
2. Сок прямого отжима
Такая надпись часто красуется на упаковках. Это значит, что плодовый напиток пастеризовали и разлили по пакетам. Большая часть соков прямого отжима изготавливается из яблок.
Восстановленный сок сохраняет вкус, аромат и полезные вещества оригинального фрукта, а в нектар уже добавляются подсластители
3. Восстановленный сок
Это концентрированный сок, который получают за счет удаления из отжатой жидкости более 50% воды. Напиток становится вязким и густым, благодаря чему дольше хранится и может транспортироваться на большие расстояния. В таком виде сок упаковывают в бочки и отправляют на завод. Там в него снова добавляют воду, чтобы вернуть прежнюю консистенцию. В результате получается сок, который по вкусу и пользе ничем не уступает оригинальным фруктам. Только не путайте концентрированный напиток с концентратом (сок на основе растворимого порошка).
4. Нектар
Напиток с содержанием натурального сока от 20 до 50%. Его смешивают с водой, добавляют мед или сахар, чтобы улучшить вкусовые качества. Например, обычный вишневый сок получится кислым, а персиковый - слишком густым. В виде нектара фрукты будут приятнее на вкус.
В ягодных морсах и сокосодержащих напитках содержится меньше всего сока
5. Морс
Традиционный русский прохладительный напиток, который изготавливается на основе ягодного сока (не менее 15%), воды, меда или сахара.
6. Сокосодержащий напиток
В напитке содержится меньше всего натурального сока - от 10 до 40%. Производители часто добавляют в него сахар, лимонную кислоту, искусственные ароматизаторы, красители, стабилизаторы мякоти и другие вещества. В овощных «соках» даже может содержаться уксус, соль и специи.
Советы по выбору качественного магазинного сока
Обязательно изучите состав напитка, проверьте срок годности и целостность упаковки / Фото: pbs.twimg.com
1. Внимательно изучайте информацию на упаковке
Не поленитесь и прочтите состав каждого приглянувшегося сока. Определите, что это за продукт: нектар, сокосодержащий напиток или другая разновидность. Оптимальные варианты сока - прямого отжима или восстановленный. Продукт может быть с мякотью или осветленным, об этом производитель тоже напишет. Тщательно изучите каждую позицию состава, какой процент натурального сока содержится в напитке. Кстати, если сок изготовлен из одного вида фрукта или овоща, в составе это может не указываться.
2. Проверяйте целостность упаковки и срок годности
Во время транспортировки может всякое произойти, поэтому следите, чтобы упаковка была целой, а крышечка - нетронутой. Благодаря пастеризации и герметичной таре срок годности сока достигает до года, а иногда и больше, но при нарушении целостности упаковки напиток быстро портится. Также не забывайте проверять дату изготовления и длительность хранения. Пить просроченный сок - плохая идея, лучше не испытывать лишний раз желудочно-кишечный тракт.
Какие соки самые полезные?
В соках содержится более 15 минералов и 14 витаминов, регулярное употребление которых полезно для организма / Фото: hyser.com.ua
Согласно данным Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей, в соках содержится более 15 минеральных и 14 витаминных веществ. Их можно получить при употреблении свежевыжатых и пакетированных напитков.
Рекордсмены по полезности:
- яблочный сок (мощный антиоксидант, помогает справляться с болезнями и препятствует старению);
- томатный сок (богат ликопином, который предупреждает развитие сердечно-сосудистых и хронических заболеваний);
- ананасовый сок (содержит марганец и витамин С);
И фреши, и пастеризованные соки полезны для здоровья, главное - не злоупотреблять ими / Фото: c6.staticflickr.com
- сок из маракуйи (в основном идет в составе мультифруктовых напитков, богат бета-каротином, который насыщает организм витамином A);
- апельсиновый или мандариновый сок (содержит наибольшее количество витаминов С, А, Е);
- виноградный сок (обладает антиоксидантным эффектом, имеет в составе марганец и витамины группы В);
- морковный сок (способствует равномерному и красивому загару).
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