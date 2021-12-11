Вещи, которые действуют как бельмо на глазу не только на гостей, но и на самих хозяев

На работе проверки, ребенок принес из школы двойку, ссора со второй половинкой — стресс накапливается, но вы терпите. И тут какая-то бытовая мелочь, например капающий кран, выводит вас из себя — и достается всем: и партнеру, и незадачливому школьнику, и подчиненным или коллегам.

Мы предлагаем не доводить дело до крайностей и себя до стресса, а разобраться с мелкими бытовыми раздражителями прямо сейчас. Поверьте, избавившись даже от одного-двух из следующих пунктов, вы почувствуете значительное облегчение.



Один яркий предмет в комнате

Семейные фото в рамках и открытки

Хлам в ящиках

Шум холодильника

Спутанные провода и торчащий из стены кондиционер

Разбросанные игрушки

Искусственные запахи в квартире

Кастрюли и сковородки

Небрежно брошенные вещи

Скрипящие полы и двери

Стулья с перилами

Велотренажер или беговая дорожка

Лампы с холодным белым светом

Заброшенные хобби

Один предмет, ярко выделяющийся цветом на фоне других, своим видом раздражает не меньше светофора, застрявшего на красном или желтом свете. К тому же дизайнеры считают, что тенденция делать один яркий акцент в комнате уже устаревает. То же касается и популярного тренда красить одну стену в красочный оттенок. Если вы действительно хотите добавить яркости помещению, лучше выкрасите все стены в более интересный цвет.У всех есть вещи, которые навевают сентиментальные воспоминания — фото, открытки, магниты или сувениры, привезенные из путешествий. Но, выставленные на открытых полках, развешенные по всем стенам в хаотичном порядке, они создают ощущение беспорядка и вместо того, чтобы радовать, раздражают.Тут есть 2 выхода: либо убрать их в коробку, либо создать из них пинборд. Прикрепите к доске или объедините на одной выбранной стене фото, открытки, вдохновляющие надписи, которые вам по душе, а остальные уберите в дальний ящик.«Добралась до этого ящика с кучей барахла. Я и не подозревала, что у меня есть скотч… столько скотча!»Беспорядок в ящиках не раздражает ровно до того момента, пока не приходится искать в них нужную вещь. Лучше один раз разложить все предметы по нескольким отдельным контейнерам, а бесполезные мелочи просто выкинуть.Новый холодильник производит от 27 до 45 децибел звука, что обычно лишь немного громче разговора шепотом. Но старый холодильник может шуметь сильнее, причем намного. Это не только раздражает, но и может говорить о наличии проблем.Если вы слышите скрежет, царапанье или стук, это может означать, что что-то мешает работе одного из вентиляторов холодильника.Дребезжание холодильника может указывать как на то, что он стоит слишком близко к другим предметам или неровно установлен, так и на то, что сливной поддон открепился.Громкое жужжание, которое слышно из другой комнаты, как и абсолютная тишина, говорят о неполадках с компрессором.Зато щелчки, треск и звук шипения, как правило, ничем не угрожают вашему холодильнику.Спутанные и торчащие провода испортят даже комнату с красивой обстановкой. Исправить ситуацию не так уж сложно, как кажется: можно закрепить провода при помощи держателей или крючков, убрать в коробку или ящик стола или даже закрепить на стене в форме различных фигур в качестве декора, как, например, здесь.А с помощью декоративной решетки можно вот так спрятать торчащий из стены кондиционер.Наступая ногой на деталь LEGO или ложась в кровать, чтобы нащупать на ней слайм дочери, сложно удержаться от раздраженного крика. Решить эту проблему может один из следующих подходов.Уберите большую часть игрушек в дальний ящик. Оставьте только ту часть, которую ребенку будет несложно убрать. По мере того как игрушки приедаются, заменяйте их на те, что в ящике, а старые прячьте или выбрасывайте.Определите с ребенком место, куда он может приносить свои игрушки, а куда нет. К примеру, с игрушками он может играть в детской и гостиной, но не может переносить их в вашу спальню или на кухню. Так убирать их будет проще.Не заставляйте ребенка расставлять игрушки на полках — порядка на них все равно не будет. Для детской комнаты лучше подойдут большие ящики, вместительные коробки или ведра. Если кубики нужно сложить отдельно от кукол, пометьте разные контейнеры надписями или картинками — так малышу будет проще разобраться, что куда класть.Если, придя домой, вы чувствуете приступ мигрени, не исключено, что причиной его стал не стресс после рабочего дня, а освежитель воздуха с ароматом леса. Оказывается, побочными эффектами от их использования могут быть головная боль, приступы астмы и недомогание у детей.Если ни у кого в семье нет аллергии, приятный оздоравливающий аромат дому могут принести эфирные масла. Их можно добавить в масляный освежитель воздуха или сделать своими руками. Самый простой ароматизатор помещения можно изготовить всего за пару минут: налить кипяченой или дистиллированной воды в пульверизатор или в красивый флакон из-под духов и добавить 10 капель эфирного масла с любимым запахом.Стоящие на плите кастрюли или засунутые в духовку сковородки портят вид любой кухни, мешают при готовке и раздражают своим внешним видом. Если в шкафах места для них недостаточно, а покупка более вместительной мебели пока не в списке приоритетных задач, проблему могут решить несколько крючков или подвесная стойка.Вещи, разбросанные где попало — на стульях, на спинках или подлокотниках дивана — бывают настоящей напастью. Но если после длинного дня уже нет сил аккуратно развешивать на вешалке платье, можно дать себе небольшую поблажку и с помощью лестницы превратить это в элемент дизайна.Скрипящие полы, из-за которых домочадцы вынуждены ходить по ночам на цыпочках, и двери, издающие скрежет при каждом открывании, кажутся мелочами, и мы откладываем эту проблему на потом. Но если со скрипом полов не всегда бывает легко справиться, со второй помехой обычно разобраться несложно. Иногда скрежет двери означает, что штифты дверных петель деформировались и их нужно заменить. Посмотрите и на винты дверей: может быть, они ослаблены и их нужно затянуть отверткой. А часто достаточно добавить несколько капель смазки для дверей или обычного вазелина, чтобы наступила долгожданная тишина.По утверждению дизайнеров, от стульев с крестцом — прямой верхней горизонтальной перекладиной на спинке — лучше отказаться, так как они просто дробят комнату пополам, делая ее визуально меньше. Кроме того, стулья такого типа занимают немало места на кухне или на балконе, где ждут прихода гостей. Так что лучше не загромождать кухню и поставить в нее компактные стулья с обтекаемой формой без верхней планки или табуретки, которые можно задвинуть под стол.Дизайнеры убеждены, что в квартиру стоит ставить тренажеры, только если вы живете одни. В противном случае они будут просто загромождать комнату. К тому же, если вы не занимаетесь регулярно на тренажере, он не вызывает ничего, кроме чувства вины, и нередко обрастает вещами. Лучше продать его и освободить место для чего-то, что действительно греет душу.Иногда, чтобы изменить настроение комнаты и избавиться от внутреннего напряжения, достаточно просто заменить лампы с холодным светом на лампы с теплым. Такое освещение естественным образом ассоциируется с огнем или пламенем свечи, отмечают дизайнеры, и поэтому добавляет помещению уюта.Порой мы чувствуем эмоциональную связь с теми или иными вещами, и из-за этого рука не поднимается их выбросить. В результате в доме накапливается хлам: гитара в углу, на которой никто не играет, кисти для рисования, которые использовались раза три, и прочие мелочи. Они вызывают внутреннее недовольство, а места для новых увлечений не остается.Я долго не могла выбросить обрывки ткани, старые школьные задания, одежду, которая не в моем стиле, инструменты для рисования, которыми не пользовалась — ведь все это когда-то было частью моей личности. На обычную уборку мне бы не хватило и недели. А мне хотелось, чтобы в моей комнате было место для шитья и много пространства. Я распланировала отдельные «дома» для всех вещей, которые мне действительно нужны, и теперь, даже когда в моей комнате беспорядок, его можно убрать за час. И главное — это пространство, которое я действительно люблю!