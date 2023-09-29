Копеечное средство для выращивания орхидеи

Без особого ухода требовательные орхидеи не будут радовать своей красотой и обильным цветением. Однако чтобы растения чувствовали себя комфортно, не обязательно покупать дорогие химические препараты.

Удобрения, которые содержат огромное количество питательных веществ, необходимых цветам, можно приготовить из самых простых ингредиентов.







Первым шагом необходимо обрезать все поврежденные и засохшие корни, удалить подгнившие листья. После обрезки полейте орхидею небольшим количеством воды, чтобы увлажнить почву перед внесением удобрений.







Для приготовления питательного раствора для полива орхидей соедините 50 гр молодой моркови с 1 ч л молотого кофе. Залейте ингредиенты 0,5 л кипятка и оставьте до полного остывания.

Когда вода остынет, измельчите ингредиенты с помощью блендера до получения однородной массы. Профильтруйте массу через марлю или мелкое сито. Добавьте к концентрату еще 1 л воды.







Используйте средство для протирания или обрызгивания листьев орхидеи и полива растения под корень 2 раза в месяц.







Удобрение можно использовать и для замачивания растения в течение 15 минут.

Такой простой уход даст растению все необходимые питательные вещества. Удобрение на основе моркови и кофе подходит как для здоровых орхидей, так и для тех растений, которые необходимо восстановит после болезни.

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