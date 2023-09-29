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Копеечное средство для выращивания орхидеи

Без особого ухода требовательные орхидеи не будут радовать своей красотой и обильным цветением. Однако чтобы растения чувствовали себя комфортно, не обязательно покупать дорогие химические препараты.
Удобрения, которые содержат огромное количество питательных веществ, необходимых цветам, можно приготовить из самых простых ингредиентов.

Копеечное средство для выращивания орхидеи

Первым шагом необходимо обрезать все поврежденные и засохшие корни, удалить подгнившие листья. После обрезки полейте орхидею небольшим количеством воды, чтобы увлажнить почву перед внесением удобрений.

Копеечное средство для выращивания орхидеи

Для приготовления питательного раствора для полива орхидей соедините 50 гр молодой моркови с 1 ч л молотого кофе. Залейте ингредиенты 0,5 л кипятка и оставьте до полного остывания.
Когда вода остынет, измельчите ингредиенты с помощью блендера до получения однородной массы. Профильтруйте массу через марлю или мелкое сито. Добавьте к концентрату еще 1 л воды.

Копеечное средство для выращивания орхидеи

Используйте средство для протирания или обрызгивания листьев орхидеи и полива растения под корень 2 раза в месяц.

Копеечное средство для выращивания орхидеи

Удобрение можно использовать и для замачивания растения в течение 15 минут.
Такой простой уход даст растению все необходимые питательные вещества. Удобрение на основе моркови и кофе подходит как для здоровых орхидей, так и для тех растений, которые необходимо восстановит после болезни.
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Орхидеявыращивание

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