8 модных аксессуаров, с которыми волосы перестанут выглядеть неаккуратно

Выйти на улицу с распущенными локонами или волосами, собранными в хвост – проще всего. Но вряд ли от этого ваш образ выиграет, скорее, будет смотреться просто и банально. А вот если вы воспользуетесь помощью ободков, заколок и других аксессуаров, look получится действительно стильным и эффектным. Novate.ru рассказывает более подробно об украшениях, которые сейчас в моде.
1. Заколка-краб
Можно заколоть крабом все волосы или только часть прядей
Так и хочется сказать: и снова здравствуйте! Когда-то модная заколка-краб, которая служила верой и правдой женщинам еще в 90-х годах, снова в тренде. С легкой руки дизайнеров на подиум вернулись даже те самые пластмассовые изделия на пружинах. Теперь такими крабиками можно не только закалывать волосы во время уборки, чтобы они не мешали, но также использовать для создания модных причесок. Причем самые актуальные изделия будут выглядеть так, как будто вы их купили на ближайшем рынке.
Заколка не только выгодно подчеркнет контуры лица и станет акцентом в образе, но также не нанесет волосам никакого вреда, в отличие от той же резинки. С прическами можно экспериментировать – фиксировать только часть прядей или все. Для удобства обзаведитесь несколькими крабиками разных размеров.
2. Банты
Бант можно сделать из ленты или купить готовую заколку
В 2023 году такие крохотные детали будут украшать все: одежду, обувь, сумки. Аксессуары для волос не станут исключением. Изящные бантики неизменно ассоциируются с винтажными барахолками на окраине французской столице, что совсем неудивительно: преданной поклонницей этих аксессуаров была икона стиля Брижит Бордо. Она привила любовь к бантикам в 60-х, потом к ним обращались модницы и в 90-х. Теперь пришла наша очередь восхищаться элегантными аксессуарами. Вариантов использования масса: можно завязать бархатной лентой хвост или украсить заколкой с миниатюрным бантиком укладку с небрежными локонами. Получится очень нежно и романтично.
3. Ободки
Моду на ободки ввела Кейт Миддлтон
Еще один аксессуар, который раньше использовали исключительно для удобства, а сейчас воспринимают, как эффектное украшение. Поговаривают, что ободки обязаны своему возвращению на fashion-Олимп принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Да, это кажется странным, ведь члены британской семьи стараются выглядеть максимально консервативно и к модным экспериментам относятся довольно скептически. Однако, несмотря на это, Кейт часто можно увидеть в широких ободках. Обычно она подбирает аксессуар в тон наряду, чтобы образ выглядел органично. Отличная альтернатива головному убору, который принцесса должна носить на многих мероприятиях в соответствии с протоколом.
Вы можете выбрать для своего аутфита практически любой ободок: с узлом, в виде чалмы, шелковый, кожатный, бархатный, с декором или без него. Кстати, по поводу последнего – приветствуются стразы, пайетки, жемчуг. Постарайтесь, чтобы цвет обруча гармонировал с нарядом. Не обязательно подбирать тон в тон, но сочетаться оттенки должны.
4. Повязки для волос
Яркие повязки станут акцентом в образе
По сути, этот аксессуар выполняет ту же функцию, что и ободок, просто выглядит иначе. И снова говорим спасибо за этот удивительный аксессуар знаменитой французской актрисе Брижит Бордо – как и в случае с бантиками, именно она сделала повязку для волос знаковым и ультрамодным украшением.
В 90-х аксессуар стал актуальным благодаря фильму «Лунный свет и Валентино», главную роль в котором сыграла Гвинет Пэлтроу. Сейчас ее стильный образ воплощает модель Белла Хадид – смело можете вдохновляться ее прическами с повязкой. Она носит аксессуар с распущенными волосами, грамотно комбинируя его с джинсами и кожаной курткой.
Однако эта одежда – не единственный хороший компаньон для повязки. Она прекрасно впишется в аутфит с платьем, джинсами и даже спортивным костюмом, который сейчас на пике популярности. Кстати, один из модных вариантов повязки можно сделать своими руками, просто сложив женский платок. Сверните ее жгутом, перевяжите хвост, вплетите в косу или красиво обвяжите пучок.
5. Резинки
Шелковые резинки вредят волосам меньше, чем обычные
У силиконовых резинок-спиралек есть несколько преимуществ: они удобные, не растягиваются и не вредят волосам. Но при этом их внешних вид оставляет желать лучшего. Поэтому советуем пользоваться ими только дома, а вот для выхода в свет подбирать что-то более выразительное. Нужно учитывать, что сейчас резинки – такие же активные и привлекающие внимание детали образа, как, например, украшения или сумка.
В тренде крупные бархатные изделия из 90-х. Такими резинками можно собрать волосы в пучок, высокий или низкий хвост. Также с их помощью получится отличная мальвинка – актуальными будут любые ваши выдумки, поэтому не бойтесь задействовать фантазию.
А если хотите предотвратить «пушистость» волос, обратите внимание на шелковые резинки. В отличие от обычных, они не ломают пряди, сохраняют мягкую текстуру и помогают отрастить локоны.
6. Акцентные заколки
Обратите внимание на жемчужные заколки и яркие изделия
Какой самый простой способ украсить прическу? Правильно, воспользоваться заколкой. Причем, чем ярче и заметнее она будет, тем лучше. Отличный вариант – крупное металлическое изделие, богато украшенное камнями, стразами или фигурными керамическими цветами (ничего не напоминает?)
Еще один тренд – детские цветные заколки. Да, раньше они казались инфантильными, несуразными и вызывали лишь насмешки, однако сейчас отношение к аксессуарам кардинально изменилось. Обратите внимание на изделия пастельных оттенков, в горох, с геометрическим рисунком и даже с изображением героев мультфильмов – они будут смотреться очень круто.
Также советуем обратить внимание на контрастные металлические заколки. Они могут быть лишены какого-либо декора, главное, чтобы выделялись на фоне ваших волос. Помните, что заколки в этом сезоне нужны не только для того, чтобы убрать волосы. Они являются одним из главных достоинств вашего образа, поэтому проследите за тем, чтобы аксессуары получили максимум внимания.
На заметку: Хотите получить интересный look? Подберите несколько заколок под цвет наряда. Благодаря аксессуарам более стильный вид приобретут даже простые небрежные прически. Если не можете найти украшения подходящего оттенка, просто покрасьте в нужный цвет те заколки, которые залежались в шкатулке.
7. Невидимки
Не бойтесь использовать сразу много невидимок
Поистине бессмертные аксессуары для волос. Но все равно их предназначение, как и внешний вид, немного изменились. Если раньше они должны были быть незаметными для посторонних глаз (отсюда и название), то сейчас стилисты призывают подбирать максимально яркие и контрастные заколки. В зависимости от того, какую прическу вы хотите сделать, и какого эффекта достичь, невидимки можно закреплять параллельно друг другу или крест на крест.
Еще один тренд – много штучек в ряд. Берите пример со знаменитостей – Рианны, Зендеи, Ким Кардашьян. И не бойтесь переборщить – чем больше заколок, тем лучше. Заколите челку на боку или выстройте стройную шеренгу невидимок на прядях у лица в сочетании с пучком. Аксессуары отлично впишутся в прическу в стиле ретро, в гладкий хвост, в небрежную укладку, например, пляжные локоны.
8. Заколки с надписями
Круто смотрятся сразу несколько заколок на волосах
Отдельный тренд – заколки с надписями, которые гармонично сочетают в себе красоту и смысл. Аксессуары выглядят очень стильно, а если надпись отражает характер обладательницы или несет определенный посыл, получится добиться еще большего эффекта.
Добавьте в свой арсенал заколки со словами love, star, bad. А может даже найдете экземпляр со своим именем. Есть и другой вариант надписей – названия любимых брендов. Заявите о своем восхищении Prada, Gucci или Hermes.
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