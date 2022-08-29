Популярные ночные кошмары и их значение

Бывало у тебя такое, что во время сильного стресса ты каждый раз видишь один и тот же сон? Может быть, ты обнаруживаешь себя голым на совещании или пытаешься убежать от безликого чудовища? Как ни странно, мы все видим примерно одинаковые сны, когда нам страшно, грустно или тягостно. Вот что они означают.









Неудачный побег

Быть голым на публике

Не приготовиться к экзамену

Потерять все зубы

Падение

Смерть близкого

Опоздание на поезд или самолет

Вождение