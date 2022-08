Популярные ночные кошмары и их значение

Бывало у тебя такое, что во время сильного стресса ты каждый раз видишь один и тот же сон? Может быть, ты обнаруживаешь себя голым на совещании или пытаешься убежать от безликого чудовища? Как ни странно, мы все видим примерно одинаковые сны, когда нам страшно, грустно или тягостно. Вот что они означают.









Неудачный побег

Быть голым на публике

Не приготовиться к экзамену

Потерять все зубы

Падение

Смерть близкого

Опоздание на поезд или самолет

Вождение

Майкл Леннокс, психолог и специалист по интерпретации снов, автор книги «Маленькая книга снов Лливеллина » (Llewellyn’s Little Book of Dreams), называет этот тип снов «стресс-сны 101». Собственно, этот сон (когда ты бежишь от кого-то или чего-то, но чувствуешь, что «оно» догоняет, что вот-вот и чудовище настигнет тебя) есть воплощение страха и тревожности.Келли Балкли, исследователь снов и автор книги «Введение в психологию сновидений» (An Introduction to the Psychology of Dreaming) утверждает, что в первую очередь спросила бы у человека, которому снится этот сон, есть ли в его жизни что-то, что ощущается неизбежным. Может быть, человек чувствует свою уязвимость в каком-то конфликте. Сны часто используют «драматические метафоры» для тех эмоций, которые сложно облечь в слова.Проще говоря, возможно, если вы убегаете от чего-то во сне, какая-то ситуация в вашей жизни видится вам в прямом смысле этого слова неизбежной.Леннокс считает, что сны о том, что ты голый на публике, — это «идеальное символичное выражение» так называемого синдрома самозванца. Многие люди испытывают страх , что их коллеги, к примеру, «вычислят», что они на самом деле совершенно некомпетентны. Разумеется, этот непрофессионализм сидит лишь в голове у человека, он никак не отражает его реальных знаний.Если тебе снится, что ты нагишем внезапно появляешься в кабинете у босса, где полным ходом идет заседание совета директоров, это может означать примерно следующее: «Они увидят, кто я на самом деле, и засмеют меня». Это в тебе говорит твой страх.Даже много десятилетий спустя людям нередко снится сон, где их вызывают к доске или выдают экзаменационный билет, а они обнаруживают, что не понимают даже задания. Накатывает паника, хочется убежать, но тебя пригвождает к месту суровый взгляд учителя.Леннос считает, что подобные сны связаны с высоким уровнем тревожности на работе. Старшие классы или вуз — это «первые места, где мы узнаем об ответственности. Сон может говорить о том, что ты столкнулась с чрезмерным давлением на работе» . Во сне ты сначала чувствуешь дискомфорт во рту, а потом начинают сыпаться зубы — один за другим или одновременно, как песок. Во сне ты испытываешь обычно ужас, смешанный с отвращением.«Потеря зубов, — считает Леннокс, — говорит о чувстве незащищенности». У зубов есть несколько функций: очевидно, что они позволяют нам есть, но, кроме этого, благодаря им же мы искренне улыбаемся.Лишаясь зубов, мы символически лишаемся возможности кормить себя, заботиться о себе, выражать радость и счастье. Также возможно, что этот сон говорит о неспособности выражать собственное мнение, о символической немоте.Этот сон, считает Келли Балкли, говорит о неуверенности, когда ты в прямом смысле этого слова не чувствуешь поддержку. Возможно, что-то в твоей жизни, что ты привык воспринимать как нечто устойчивое и надежное, вдруг перестало быть таковым.Падение — это бесконтрольное движение. Вероятно, что вместе с утратой поддержки ты чувствуешь, что потерял контроль над своей жизнью, что развитие событий никак от тебя не зависит.Один из самых жутких снов — когда твой любимый человек умирает и ты остаешься в одиночестве, опустошенный его гибелью. Нередко эти сны очень детальные и яркие: ты четко видишь похороны, цветы и его плачущую маму. Бывает , что и просыпаешься в холодном поту. Но на самом деле смерть во сне — это просто символ перемен, считает Леннокс.Когда кто-то умирает у тебя во сне, это может говорить об изменении твоего отношения к человеку. Не обязательно в негативную сторону, но эта перемена тебя в той или иной степени беспокоит . В этих снах мы бежим на вокзал или в аэропорт и видим, что наше судно уже отчалило. Мы испытываем мощнейший прилив разочарования и отчаяния. «В контексте работы опоздание на поезд или самолет больше всего напоминает просроченные дедлайны».Притом человек, которому снятся такие сны, склонен преувеличивать драматизм ситуации. Опоздать на час с докладом к боссу все же не одно и то же, что опоздать на международный перелет.Этот сценарий имеет множество вариаций, общее только одно: в этих снах ты за рулем. Вообще, нахождение за рулем — это довольно прямолинейная метафора контроля над собственной жизнью. Так что трактовать именно свой сон ты должна сама.Если машина как бы едет без твоего ведома — скорее всего, ты ощущаешь потерю контроля над собственной жизнью.Муторная пробка на всю ночь — стагнация, ощущение застоя. Вождение без прав — пресловутый «синдром самозванца», о котором мы уже говорили выше.Что бы тебе ни снилось, помни, что твое подсознание не умеет говорить так же, как твое «рацио». Поэтому тебе нужно научиться трактовать собственные скрытые желания и мотивы , опираясь на те образы, которые оно тебе посылает.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)