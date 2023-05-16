Как литографии обрели популярность и вошли в историю: 10 самых знаменитых работ

1. Боксёры

Боксёры, Теодор Жерико, 1818 год. \ Фото: metmuseum.org.

2. Скачки

Скачки (Les Courses), Эдуард Мане, 1865-72 гг. \ Фото: ja.wikipedia.org.

3. Мулен Руж: Ла Гулю

Мулен Руж: Ла Гулю, Анри де Тулуз-Лотрек, 1891 год. \ Фото: blogspot.com.

4. Американцы Всё! (Девушка Кристи)

Американцы Всё!, Говард Чандлер Кристи, 1919 год. \ Фото: moma.org.

5. Эмилиано Сапата

Эмилиано Сапата, Диего Ривера, 1932 год. \ Фото: google.com.

6. Относительность

Теория относительности (Относительность), Мауриц Корнелис Эшер, 1953 год. \ Фото: svelandohaydee.com.

7. Мэрилин Монро

Мэрилин Монро (Я люблю твои губы), Энди Уорхол, 1964 год. \ Фото: onlineonly.christies.com.

8. Взрыв

Взрыв, Рой Лихтенштейн, 1965-66 гг. \ Фото: wordpress.com.

9. Белая линия: Квадрат IV

Белая линия: Квадрат IV, Йозеф Альберс, 1966 год. \ Фото: tate.org.uk.

10. Автобиография

Фрагмент Автобиография: Рентгеновский снимок, Роберт Раушенберг, 1968 год. \ Фото: sfmoma.org.

Два других фрагмента из Автобиографии, Роберт Раушенберг, 1968 год. \ Фото: sfmoma.org.