Как литографии обрели популярность и вошли в историю: 10 самых знаменитых работ

Этот уникальный стиль, который впервые появился в 1796 году, был популярным средством среди художников на протяжении всего времени. Необходимое оборудование и технику для создания литографий было трудно приобрести, но этот процесс медленно совершенствовался на протяжении всего XIX века, а его популярность резко возросла в 1870-х годах. С тех пор многие художники из разных художественных течений использовали эту среду для создания своих собственных знаменитых литографий – вот десять из них.
1. Боксёры
Боксёры, Теодор Жерико, 1818 год. \ Фото: metmuseum.org.
Теодора Жерико знают по его невероятно знаменитой работе «Плот «Медузы»», которая хранится в Лувре. Хотя его талант с маслом был очевиден, он также был мастером литографии. В его работе «Боксёры» (Boxers) зритель видит двух мужчин, одного темнокожего и одного белого, в боксёрском поединке. Таким образом художник подчёркивает контраст на протяжении всей работы, даже с различными техниками, которые он использовал для создания определенных частей работы. Для более тёмных участков печати, таких как торс темнокожего боксёра и штаны белого боксёра, Теодор использовал острое перо и чернильные линии, а торс и штаны белого и темнокожего боксёров были сделаны мягкими мелками.
2. Скачки
Скачки (Les Courses), Эдуард Мане, 1865-72 гг. \ Фото: ja.wikipedia.org.
Знаменитый художник-модернист Эдуард Мане экспериментировал с созданием литографий в начале 1860-х годов. В то время как многие художники предпочитали нанимать обученных ремесленников для создания гравюр своих работ, Мане предпочитал производить гравюры сам. Многие из его литографий были непосредственно воспроизведены с оригиналов, что привело к их обратным версиям. Как и во многих его работах, нам дана уникальная перспектива, а не типичное изображение скачек с трибун.
3. Мулен Руж: Ла Гулю
Мулен Руж: Ла Гулю, Анри де Тулуз-Лотрек, 1891 год. \ Фото: blogspot.com.
Анри де Тулуз-Лотрек был заядлым посетителем «Мулен Руж» в Париже, когда он открылся в 1889 году. И совсем неудивительно, что ему поручили создать большой плакат для данного заведения. После своего успеха в «Мулен Руж: Ла Гулю» Тулуз-Лотрек продолжал создавать плакаты до самой своей смерти в 1901 году. Ему нравилась доступность для публики его плакатов по сравнению с картинами. Его знаменитые литографии можно было увидеть по всему Парижу, и они были особенно привлекательны для туристов и местных жителей из-за их акцента на образности. В этой работе мы видим знаменитую танцовщицу канкана Луизу Вебер, которая была более известна под сценическим псевдонимом Ла Гулю.
4. Американцы Всё! (Девушка Кристи)
Американцы Всё!, Говард Чандлер Кристи, 1919 год. \ Фото: moma.org.
Говард Чандлер Кристи был известным портретистом. С 1920-х по 1950-е годы он написал множество различных президентских портретов и знаменитостей в этот период. Помимо успешной карьеры портретиста, он также был известным гравёром. Говард создал десятки знаменитых литографий, пропагандирующих вербовку для Первой мировой войны. Некоторые из его самых узнаваемых работ включают «Девушку Кристи», молодую, образованную женщину, которая ориентируется в современном мире с новообретённой свободой. Кристи был женат дважды в своей жизни на женщинах, которые выступали моделями для его работ «Девушка Кристи».
5. Эмилиано Сапата
Эмилиано Сапата, Диего Ривера, 1932 год. \ Фото: google.com.
Диего Ривера был мексиканским художником-монументалистом, который стремился сохранить и поделиться мексиканской историей через свои работы. Он провёл время в Италии, изучая фрески, и вернулся в Мексику, где начал создавать фрески в монументальных зданиях, таких как Национальный дворец в Мехико и Дворец Кортеса в Куэрнаваке, где хранится фреска, содержащая первое появление этой знаменитой сцены. В 1931 году Ривера был приглашён в Нью-Йорк, чтобы создать портативные фрески для показа в МоМА (Музей современного искусства), и эта сцена снова появилась в одной из пяти его работ. Популярность и споры, которые окружали героическое изображение Эмилиано Сапаты, привели к созданию гравюр этой сцены.
6. Относительность
Теория относительности (Относительность), Мауриц Корнелис Эшер, 1953 год. \ Фото: svelandohaydee.com.
Мауриц Корнелис Эшер был голландским художником-графиком, который использовал математику для создания невозможных миров в своих работах. Учёные и математики поначалу проявляли к его работам больший интерес, чем мир искусства. В конце 60-х годов его работы стали появляться на обложках альбомов и книг. Его баланс между хаосом мира и спокойствием его обитателей подчёркивает сюрреализм произведения. Его использование трехточечной перспективы исключает то, что находится наверху, и то, что находится внизу, и создаёт трудную ситуацию, когда дело доходит до освещения. Эшер легко решает эту проблему, тщательно анализируя, откуда будет исходить свет и как он повлияет на работу с каждой из его линий горизонта.
7. Мэрилин Монро
Мэрилин Монро (Я люблю твои губы), Энди Уорхол, 1964 год. \ Фото: onlineonly.christies.com.
Энди Уорхол - очень известный художник, и его работы с Мэрилин Монро - одни из самых популярных и узнаваемых в мире. Здесь мы имеем уникальную литографию, которую он сделал в качестве вклада в книгу Валассе Тинга «1¢ LIFE», невероятную коллекцию поэзии Тинга и литографий двадцати восьми различных художников. На литографии Уорхола изображены губы Монро - весьма узнаваемый атрибут знаменитой кинозвезды. В нижней части литографии помещено одно из стихотворений Тинга под названием «Нефритовая белая бабочка», написанное с использованием пиджин-инглиша, что отражает прошлый стиль бит-поэзии.
8. Взрыв
Взрыв, Рой Лихтенштейн, 1965-66 гг. \ Фото: wordpress.com.
Один из самых известных членов движения поп-арта, Рой Лихтенштейн обладает одним из самых узнаваемых стилей во всём мире искусства. Он создавал смелые произведения искусства, вдохновлённые рекламой и комиксами. Взрыв показывает точки Ben-Day, названные в честь их изобретателя Бенджамина Генри Дэя-младшего. Они были популярной техникой у гравёров для создания затенения и окраски. Лихтенштейн олицетворял страхи перед ядерной войной, свирепствовавшие в ту эпоху. Ядерные бомбы и взрывы были распространены в средствах массовой информации в это время, и Рой включил их мощное послание в свою собственную работу, чтобы установить связь со своей аудиторией.
9. Белая линия: Квадрат IV
Белая линия: Квадрат IV, Йозеф Альберс, 1966 год. \ Фото: tate.org.uk.
Йозеф Альберс многое сделал для движения минимализма и оп-арта, в том числе он достиг невероятных успехов в мире художественного образования. Он был членом Баухауза в Веймаре, Германия, пока он не был вынужден закрыться из-за политической ситуации, созданной нацистами. После его закрытия он эмигрировал в Америку и преподавал в колледже Блэк-Маунтин в Северной Каролине, а затем в конце концов возглавил отдел дизайна в Йельском университете. Йозеф создавал свои простые, но узнаваемые литографии, исследуя оптические эффекты цвета и геометрических форм. Он очень серьёзно относился к созданию этих работ, рассматривая их как научные эксперименты с теорией цвета.
10. Автобиография
Фрагмент Автобиография: Рентгеновский снимок, Роберт Раушенберг, 1968 год. \ Фото: sfmoma.org.
Роберт Раушенберг был ещё одним гигантом поп-арта. Использование изображений в средствах массовой информации было важным элементом его работы с середины 1950-х годов. Он создал свои комбинированные картины, чтобы разрушить барьер между жизнью и искусством. «Автобиография» — это офсетная литография, изображающая различные составляющие его жизни. На верхней панели — рентгеновский снимок самого Раушенберга и его астрологическая карта.
Два других фрагмента из Автобиографии, Роберт Раушенберг, 1968 год. \ Фото: sfmoma.org.
Вторая панель сосредоточена вокруг его фотографии с родителями, когда ему было два года. Третья панель — это неподвижная фотография, сделанная Раушенбергом во время спектакля, который он поставил под названием «Пеликан». Наряду со многими другими элементами в работе, история Раушенберга представлена в очень подходящей манере. Эта работа может быть отображена вертикально или горизонтально. В вертикальном положении она достигает шестнадцати с половиной футов.
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