Предметы декора, которые вы можете сделать своими руками

Необязательно покупать дорогие декоративные детали для интерьера своей квартиры или частного дома. Многие вещи вы можете сделать своими руками. Важно лишь знать, из чего их делать и для какой цели они будут служить.



Висячий сад

Мусорное ведро – новый горшок для цветов

Стильное хранилище столовых приборов

Обновите корзину для белья

Изголовье из рейлинга и подушек для стульев

Скатерть из простыни

Украшение для штор из веревки

Новые двери

Новая жизнь дуршлага

Форма для выпечки – кашпо

Оригинальные горшки

Оригинальная идея – это висячий сад из старых консервных банок. Для этого вам нужны специальные сорта растений, а также необходимо покрасить банки, чтобы они выглядели более симпатично.Старое мусорное ведро можно превратить в креативное кашпо в стиле лофт. Для этого его нужно обить деревянными балками, которые остались от ремонта. Можно их дополнительно покрыть лаком для блеска.Те же старые консервные банки можно приурочить для кухни. Их них получаются стильные органайзеры для хранения столовых приборов. Главное – это обработать края и покрыть их краской или обклеить бумагой.Если ваша старая корзина для белья или игрушек уже перестала радовать глаз, тогда пора ее обновить. В этом вам поможет как новый, так и старый текстиль, которым можно оформить корзину из любого материала.Чтобы сделать креативное изголовье для кровати, можно у стены разместить рейлинг, а к нему привязать старые или новые подушки, которые изначально были предназначены для стульев.Если вы устали, что ваша скатерть вечно норовит слететь со стола, тогда возьмите простынь на резинке и положите ее вместо скатерти. Также можно самостоятельно смастерить такую удобную скатерть на резинке под размеры стола.Возьмите веревку или бечевку, сделайте из неё красивый узел и разместите ее на своих шторах. Такая креативная деталь сделает интерьер комнаты намного интереснее.Необязательно для обновления дверей их красить краской. Можно взять обычные клейкие ленты разных размеров и цветов, которые помогут вернуть любым предметам новую жизнь.Старый, ржавый дуршлаг уже не сможет выполнять свои функции. Но если его покрасить, закрепить на нем веревку, то он сможет сыграть отличную роль красивого подвесного кашпо.Если у вас остались старые и ненужные в хозяйстве формы для выпечки, то не торопитесь их выкидывать. Из них могут получиться отличные кашпо и горшки для любых растений.При помощи фоторамок можно сделать представленные горшки, в которые вы можете поместить суккуленты или другие небольшие растения.Не торопитесь избавляться от старых и ненужных в хозяйстве вещей. Они еще могут вам пригодиться, если вы подключите фантазию и обновите их внешний вид.