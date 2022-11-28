Предметы декора, которые вы можете сделать своими руками

Необязательно покупать дорогие декоративные детали для интерьера своей квартиры или частного дома. Многие вещи вы можете сделать своими руками. Важно лишь знать, из чего их делать и для какой цели они будут служить.
Висячий сад
Оригинальная идея – это висячий сад из старых консервных банок. Для этого вам нужны специальные сорта растений, а также необходимо покрасить банки, чтобы они выглядели более симпатично.
Мусорное ведро – новый горшок для цветов
Старое мусорное ведро можно превратить в креативное кашпо в стиле лофт. Для этого его нужно обить деревянными балками, которые остались от ремонта. Можно их дополнительно покрыть лаком для блеска.
Стильное хранилище столовых приборов
Те же старые консервные банки можно приурочить для кухни. Их них получаются стильные органайзеры для хранения столовых приборов. Главное – это обработать края и покрыть их краской или обклеить бумагой.
Обновите корзину для белья
Если ваша старая корзина для белья или игрушек уже перестала радовать глаз, тогда пора ее обновить. В этом вам поможет как новый, так и старый текстиль, которым можно оформить корзину из любого материала.
Изголовье из рейлинга и подушек для стульев
Чтобы сделать креативное изголовье для кровати, можно у стены разместить рейлинг, а к нему привязать старые или новые подушки, которые изначально были предназначены для стульев.
Скатерть из простыни
Если вы устали, что ваша скатерть вечно норовит слететь со стола, тогда возьмите простынь на резинке и положите ее вместо скатерти. Также можно самостоятельно смастерить такую удобную скатерть на резинке под размеры стола.
Украшение для штор из веревки
Возьмите веревку или бечевку, сделайте из неё красивый узел и разместите ее на своих шторах. Такая креативная деталь сделает интерьер комнаты намного интереснее.
Новые двери
Необязательно для обновления дверей их красить краской. Можно взять обычные клейкие ленты разных размеров и цветов, которые помогут вернуть любым предметам новую жизнь.
Новая жизнь дуршлага
Старый, ржавый дуршлаг уже не сможет выполнять свои функции. Но если его покрасить, закрепить на нем веревку, то он сможет сыграть отличную роль красивого подвесного кашпо.
Форма для выпечки – кашпо
Если у вас остались старые и ненужные в хозяйстве формы для выпечки, то не торопитесь их выкидывать. Из них могут получиться отличные кашпо и горшки для любых растений.
Оригинальные горшки
При помощи фоторамок можно сделать представленные горшки, в которые вы можете поместить суккуленты или другие небольшие растения.
Не торопитесь избавляться от старых и ненужных в хозяйстве вещей. Они еще могут вам пригодиться, если вы подключите фантазию и обновите их внешний вид.
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