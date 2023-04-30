Чем нафаршировать рыбу: 5 восхитительных рецептов, вызывающих аппетит

Когда дело доходит до приготовления фаршированной рыбы, главный секрет кроется не только в правильном выборе тушки, а и в идеальном сочетании ингредиентов, благодаря которым блюдо получается поистине восхитительным. Специи, пряные и сушёные травы, оливки, соусы и различные уксусы, томаты и цитрусовые – лишь малая часть того, благодаря чему фаршированная рыбка станет в разы вкуснее, сочнее или наоборот покроется хрустящей румяной корочкой.
1. Сибас с фенхелем, помидорами и оливками
Фаршированный сибас. \ Фото: yummly.co.uk.
Чтобы сделать мясо сибаса более мягким и нежным, замаринуйте его в вине, а после нафаршируйте сочными томатами, ароматным фенхелем и пикантными оливками.
Ингредиенты:
• Сибас - 2 тушки;
• Томаты розовые или жёлтые крупные - 1 шт;
• Фенхель - 1 шт;
• Лимоны - 1 шт;
• Оливки без косточки - 18 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Каперсы - 16 шт;
• Вино белое - 1 неполный на три пальца стакана;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 8-10 веточек.
Сибас с фенхелем, помидорами и оливками. \ Фото: pinterest.co.uk.
Способ приготовления:
• Рыбу тщательно выпотрошить;
• Удалить жабры;
• Тушку промыть под холодной проточной водой;
• Затем просушить;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать соломкой;
• Фенхель нарезать очень тонкими ломтиками;
• Лимон нарезать тонкими полукольцами;
• Оливки разрезать на четыре части;
• Переложить в миску;
• Добавить каперсы и мелко рубленный чеснок;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать рыбу на половину;
• Фаршированные тушки выложить на противень, застеленный листами фольги;
• Поверх рыбы выложить оставшуюся начинку;
• В миске смешать подсолнечное масло с вином, солью, перцем и мелко рубленной петрушкой;
• Получившейся смесью залить рыбу;
• Завернуть тушки в фольгу;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут;
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо или с белым отварным рисом.
2. Скумбрия с сыром и яйцами
Фаршированная скумбрия. \ Фото: cuisinefiend.com.
А для тех, кто любит всё и сразу – рецепт запечённой скумбрии с сытной начинкой из яиц и сыра придётся весьма кстати.
Ингредиенты:
• Скумбрия - 2 тушки;
• Яйца - 2 шт;
• Сметана - 4-6 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Сыр твёрдых сортов - 50 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек.
Фаршированная и запечённая в духовке скумбрия. \ Фото: havorshop.com.
Способ приготовления:
• Рыбу выпотрошить;
• Удалить голову, плавники, хвост, тёмную плёнку;
• Тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Тушки натереть солью и перцем со всех сторон, в том числе и внутри;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• При желании натереть на крупную тёрку, но лучше всего средне нарубить;
• В миске смешать пропущенный через пресс или мелко нарезанный чеснок, измельчённую петрушку и тёртый сыр;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить парой ложек сметаны;
• Перемешать;
• Нафаршировать рыбу получившейся начинкой;
• Выложить на противень, застеленный листами фольги;
• Сверху тушки смазать сметаной;
• И завернуть не очень плотно в фольгу;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут;
• Затем раскрыть фольгу и оставить рыбу ещё минут на пять в духовке.
3. Форель с лимонами
Фаршированная форель. \ Фото: scandasia.com.
Форель, фаршированная лимонами – поистине роскошное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное, так и с гарниром. Лучше всего она сочетается с отварным рисом и рассыпчатой картошкой. Впрочем, со спагетти скумбрия также будет сочетаться выигрышно.
Ингредиенты:
• Форель - 2 тушки;
• Лимоны - 1 шт;
• Чеснок - 4-6 зубков;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Форель, фаршированная лимонами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Рыбу вымыть под холодной проточной водой;
• Выпотрошить;
• И ещё раз хорошенько вымыть;
• Затем просушить;
• Лимоны нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Чеснок порезать слайсами;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки и мелко-мелко нарезать;
• Рыбу хорошенько смазать маслом оливковым со всех сторон, в том числе и внутри;
• Посолить и поперчить, также со всех сторон и внутри;
• Нафаршировать рыбу получившейся начинкой;
• Тушки выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 160-170 градусов духовку минут на двадцать.
4. Дорадо с морепродуктами и грибами
Фаршированное дорадо. \ Фото: dreamstime.com.
Дорадо, фаршированная морепродуктами и грибами - блюдо, которое можно назвать поистине королевским. Яркий насыщенный вкус, нежное мясо и восхитительная сырная корочка, которая становится финальным аккордом в столь чудесной композиции.
Ингредиенты:
• Дорадо - 2 тушки;
• Креветки очищенные - 100 г;
• Мидии очищенные - 100 г;
• Лук-шалот - 3 шт;
• Масло подсолнечное - 8 ч.л;
• Грибы шампиньоны среднего размера - 6 шт;
• Сливки жирные - 100 мл;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Чеснок - 3 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Дорадо. \ Фото: everypixel.com.
Способ приготовления:
• Рыбу промыть под холодной проточной водой;
• Очистить;
• Удалить жабры;
• Выпотрошить;
• Удалить хребет с костями;
• Ещё раз вымыть под холодной проточной водой;
• И просушить;
• Креветки ополоснуть под холодной проточной водой;
• Затем залить кипятком;
• Оставить на полторы минуты;
• Мидии хорошенько промыть под холодной проточной водой;
• Отварить две-три минуты;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Обжарить шесть-семь минут на небольшом количестве масла;
• Выложить на тарелку;
• Грибы вымыть;
• Зачистить и просушить;
• Затем мелко нарезать;
• Обжарить семь-восемь минут на той же сковороде, на которой жарился лук;
• После добавить лук и морепродукты;
• Приправить солью и перцем;
• Залить сливками;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Снять с огня;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Тушки нафаршировать получившейся начинкой;
• Выложить на фольгу;
• Сформировать плотные лодочки;
• Переложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса-сорок минут;
• Минут за семь до готовности посыпать тёртым сыром.
5. Карп с батоном, свининой и овощами
Фаршированный карп. \ Фото: google.com.
Вы когда-нибудь пробовали фаршированного свининой, батоном и овощами карпа? Нет? Тогда пришло время наверстать упущенное и, приготовив столь неординарное блюдо, сполна насладиться результатом.
Ингредиенты:
• Карп - 1 тушка;
• Мякоть свиная или фарш - 300 г;
• Лук среднего размера - 2 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Батон - 2 ломтика;
• Яйца - 3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Карп, фаршированный овощами и фаршем. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Рыбу вымыть;
• Выпотрошить;
• Удалить хребет и кости;
• Ещё раз хорошо вымыть холодной проточной водой;
• Просушить;
• Смазать тушку подсолнечным маслом, солью и перцем (как внутри, так и снаружи);
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пару минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Добавить к луку;
• Перемешать;
• Готовить шесть-семь минут;
• Мякоть ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать кусками;
• Смешать с зажаркой и кусочками батона;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать и вымесить фарш до однородной массы;
• Получившейся начинкой нафаршировать тушку карпа;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пять минут;
• Затем убавить температуру до 190 градусов и запекать ещё примерно час.
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