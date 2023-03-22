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Как самому починить шланг для душа

Нередко возникает ситуация, когда насадка для душа ломается. Чаще всего это случается из-за порезов и трещин в шланге внутри спиральной трубки.
При возникновении такой проблемы не спешите покупать новую насадку или вызывать мастера для ремонта. Устранить проблему очень просто своими руками.
Открутите поломанный шланг от насадки для душа.

Как самому починить шланг для душа

Разберите верхнюю и нижнюю часть спиральной трубки и вытяните изношенный шланг.

Как самому починить шланг для душа

Подготовьте новый шланг соответствующего диаметра. Вставьте новый шланг в спиральную трубку.

Как самому починить шланг для душа

Излишки шланга срежьте и соберите конструкцию, зафиксировав заглушки с обеих сторон шланга.

Как самому починить шланг для душа

Все, что останется сделать — прикрутить спиральную трубку к душевой насадке.

Как самому починить шланг для душа

Проблемы с водой могут возникать и из-за испорченных прокладок в кране, именно их состояние следует проверить в первую очередь. Поменять прокладки можно своими руками за считанные минуты, затратив на ремонт копейки. Если бы такой ремонт выполнял сантехник, он бы взял за работу приличную сумму денег.

Как самому починить шланг для душа

Для ремонта разберите кран, чтобы добраться до прокладки.

Как самому починить шланг для душа

Удалите изношенную деталь и замените ее на подходящую по размеру прокладку, что устранит все имеющиеся проблемы.

Как самому починить шланг для душа

Не бойтесь заниматься ремонтом кранов самостоятельно, так как сделать это очень просто.
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