10 малоизвестных фактов о Лоуренсе Аравийском - английском разведчике, который поднял арабов против

Лоуренс Аравийский - английский разведчик, который поднял арабов против турок.
Большинство людей знают его по фильму Дэвида Лина 1962 года «Лоуренс Аравийский», как героя и лидера Арабского восстания Томас Эдвард Лоуренс был гораздо более сложным и интригующим персонажем, чем его привыкли воспринимать многие люди. Его индивидуализм, эксцентричность и интеллект принесли Томасу испытания и невзгоды, которые большинство людей даже не могли бы себе представить. Приведем 10 интереснейших фактов о Лоуренсе Аравийском, о которых не рассказывают в кино.
1. Он был низкого роста
Лоуренс Аравийский был низкого роста.
Лоуренс был низкорослым человеком, но рост Питера О'Тула, который изобразил его в фильме 1962 года, составлял целых 188 сантиметров. На самом деле, рост знаменитого офицера составлял всего 165 сантиметров, из-за чего он был известен как «коротышка» среди своих коллег. Тем не менее, Лоуренс (как это утверждается по сохранившимся сообщениям) имел удивительную выносливость и был невероятно сильным.
2. Он мог быть геем
Лоуренс Аравийский мог быть геем.
Сексуальная ориентация Лоуренса до сих пор остается предметом постоянных спекуляций. Некоторые утверждают, что его предложение о женитьбе Джанет Лори (которая была старым другом семьи) является доказательством того, что он был гетеросексуальным. Предположительно, у него также была любовница, которой он тайно регулярно высылал деньги. Другие утверждают, что Лоуренс был, скорее всего, геем, особенно учитывая его тесные отношения с арабским мальчиком Дахумом. Дахум часто рассматривается как «личный мотив» Лоуренса для участия в «пустынном восстании», которое Лоуренс упомянул в своей книге «Семь столпов мудрости».
3. Он построил дом в саду своей семьи
Лоуренс Аравийский построил дом в саду своей семьи.
Прекрасным примером того, что Лоуренс был необычным человеком, является то, что он выстроил себе бунгало прямо в саду своей семьи. Когда Лоуренс был студентом, он являлся откровенным интровертом, который проводил мало времени со своими одноклассниками. Вырос же мальчик с четырьмя братьями и родителями в относительно небольшом викторианском доме. В один прекрасный момент Лоуренс и его отец построили небольшой одноэтажный дом для него в саду, где юноша мог спокойно работать, вдали от своих братьев и других отвлекающих факторов. Во время пребывания в этом бунгало он как-то провел 45 часов без еды и сна, увлекшись книгами.
4. Он способствовал появлению взрывчатки на Ближнем Востоке
Лоуренс способствовал появлению взрывчатки на Ближнем Востоке.
В 2016 году все не понаслышке знакомы с использованием самодельных взрывных устройств террористами-смертниками на Ближнем Востоке. Лоуренс, возможно, сыграл большую роль в том, что террористы узнали о подобной тактике. Совместно с человеком по имени Герберт Гарленд, Лоуренс начал массово применять взрывчатые вещества для разрушения турецких железнодорожных линий в Аравии. Эта стратегия имела разрушительные последствия и способствовала успеху восстания. Его гениальные идеи были использованы вьетнамскими генералами во время войны с Америкой. С тех пор они были скопированы революционными группами и террористами по всему миру.
5. Он в одиночку прошел всю Сирию
Лоуренс Аравийский в одиночку прошел всю Сирию.
Еще в молодости Лоуренс решил пройти Сирию в одиночку и, когда ему исполнился 21 год, он пропутешествовал более 1600 километров пешком через пустыню, посетив многие из старейших городов мира. Основной причиной этого путешествия было то, что он учился на историка и провел много времени, фотографируя и изучая замки крестоносцев. Однако Лоуренс не только изучал древние замки во время своего путешествия, но также узнал многое о политических и географических условиях региона и обычаях местного населения. Кроме того, он научился говорить по-арабски. Его жизненный опыт в Сирии впоследствии имел неоценимое значение для помощи арабскому восстанию.
6. Он был рожден вне брака
Лоуренс Аравийский был рожден вне брака.
Внебрачные дети в викторианскую эпоху всегда считались позором для их родителей. Но именно таким ребенком был Лоуренс. Его отец, сэр Томас Чэпмен, бросил жену и четырех дочерей, влюбившись в гувернантку Сару Джаннер. В итоге Сара дала ребенку фамилию Лоуренс, глубоко возмутив патриархальное викторианское общество, в котором было принято давать детям фамилию их отца. Поскольку Чэпмен так никогда и не развелся со своей первой женой, семья Лоуренса постоянно переезжала, чтобы избежать позора. В результате все пять сыновей родились в разных странах. Томас Эдвард Лоуренс родился в Уэльсе, вырос в Англии, его мать была шотландкой, а отец - наполовину ирландцем.
7. Он врал насчет пыток
Лоуренс Аравийский врал насчет того, как его пытали.
В «Семи столпах мудрости» Лоуренс писал о том, как его пленили, пытали и подвергали сексуальному насилию турецкие солдаты. Эти события, которые якобы произошли в Дераа, были воспроизведены в фильме Дэвида Лина. Однако, некоторые люди утверждают, что это все было полностью придумано Лоуренсом по целому ряду причин, как политических, так и личных. Дневник, который Лоуренс вел во время войны, свидетельствует о том, что в то время, когда он якобы подвергся пыткам, он находился далеко от Дераа. Тем не менее, известно, что пытки и сексуальное насилие были обычной практикой в Османской империи, особенно в отношении пленных офицеров, таких как Лоуренс.
8. Он был полиглотом
Лоуренс Аравийский был полиглотом.
После того, как Лоуренс якобы научился читать в возрасте четырех лет, он начал изучать латынь в шесть. К 30 годам он свободно говорил на французском, немецком, греческом, арабском, турецком, сирийском, английском и латыни. Он перевел «Одиссею» Гомера с древнегреческого на английский. Также Лоуренс входил в состав арабской делегации во время заключения Версальского договора после Первой мировой войны, выступая в качестве переводчика между различными главами государств.
9. Он был пионером фотографии
Лоуренс Аравийский был пионером фотографии.
Мало кто знает, что Лоуренс был страстным фотографом. Вдохновленный своим отцом, Лоуренс фотографировал буквально все вокруг на протяжении всей своей жизни. Некоторые из его фотографий были очень важны, поскольку британского офицера и путешественника в итоге привлекли к проекту фотографирования и картографирования неразведанных ранее территорий Палестины. Даже после того, как он вступил в Королевские ВВС, Лоуренс разработал новые методы для фотографирования самолетов.
10. Он ненавидел известность
Лоуренс Аравийский ненавидел известность.
Лоуренс просто ненавидел свою славу и внимание со стороны средств массовой информации. Его повсеместно превозносили, как одного из героев Первой мировой войны. Лоуренс стал, возможно, первой в мире медиа-знаменитостью, поскольку пресса постоянно писала о нем. Тем не менее, он не хотел этой всей славы и даже вступил в Королевские ВВС под фальшивым именем, чтобы скрыться от внимания толпы. Но в течение нескольких месяцев пресса нашла его и там.
Причиной такого отвращения к популярности, как полагают современные исследователи, являлось его глубокое чувство вины по поводу собственных достижений. Как было ясно видно из его писем, он думал, что арабское восстание было полностью провальным. Таким образом, он считал себя неудачником, несмотря на то, что общественное мнение было другим.
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