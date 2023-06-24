В университете Бирмингема неожиданно обнаружили, что хранящиеся у них в библиотеке страницы рукописи Корана являются одним из древнейших в мире фрагментов священной книги. Рукописный фрагмент датируется периодом с 568 по 645 год нашей эры.









1. Если датировка верна, то рукопись была создана спустя всего пару десятилетий после основополагающих событий ислама. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







2. Самый древний в мире Коран, хранившийся в Бирмингеме, долгие годы стоял на полке рядом с другими ближневосточными документами и книгами. Один из аспирантов заинтересовался манускриптом и предложил провести радиоуглеродный анализ. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







3. Пергамент изготовлен из кожи козы или овцы. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







4. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст документа составляет не менее 1370 лет. Манускрипт мог быть написан между 568 и 645 годом. Точность такого анализа, проведенного в лаборатории при Оксфордском университете — 95%. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







5. Поскольку радиоуглеродный анализ не позволяет установить точную дату, а указывает лишь на промежуток времени, есть еще несколько рукописей, которые могут потягаться с этим экземпляром Корана за звание старейшего.







6. Страницы рукописи вместе с тысячами других древних документов с Ближнего Востока в 1920-е годы передал университету один историк, уроженец Ирака, и почти 100 лет ценнейшая книга пролежала на полках библиотеки незамеченной. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







7. Надпись выполнена арабской вязью, шрифтом Хиджази — одним из первых, использовавшихся для письменного арабского. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







8. Умели делать: текст самого древнего в мире Корана отчетливо читается до сих пор. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







9. Текст самого древнего в мире Корана очень похож на тот текст Корана современного. Это сходство поддерживает среди историков мнение, что текст Корана с течением времени не претерпел существенных изменений. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







10.







11. Человек, который написал эти строки, возможно, был лично знаком с пророком Мухаммедом, бывал на его проповедях. В любом случае, они жили практически в одно время. (Фото Peter Nicholls | Reuters):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram