В Индии есть поезд, который по праву считается одним из самых роскошных в мире — экспресс Махараджей (великих царей). Впервые он отправился в путь по своему маршруту от Дели до Мумбая в 2010 году.



Здесь вы получите огромное люкс-купе с телевизором, кондиционером, телефоном, интернетом и даже сейфом, а исполнять желания будет ваш собственный дворецкий. Идеальный вариант почувствовать себя настоящим индийским князем!



Свой маршрут поезд проходит не торопясь за 8 дней, делая остановки для осмотра достопримечательностей. Здесь вас будут встречать с оркестром, ковровой дорожкой и разными подарками.









Маршрут от Дели до Мумбая (или наоборот) поезд с остановками преодолевает за 8 дней и 7 ночей.







Стоимость создания этого экспресса Махараджей оценивается в 13 миллионов долларов.











Когда поезд отправился в свое первое путешествие, на индийских сайтах разгорелись споры: нужен ли вообще такой поезд, на котором ездят толстосумы и рассматривают нищую Индию из роскошных купе с ванными комнатами и кондиционерами?











Стоимость билета на экспресс Махараджей будет зависеть от выбранного вами класса. Всего из 3: «серебряный» класс — $950 за ночь, «золотой» класс — $1100 за ночь и «платиновый» класс — $1590 за ночь. Минимальная оплата — за 7 ночей, поэтому стоимость поездки на роскошном поезде будет начинаться от 6 650 долларов.







За эту сумму вы получите огромное роскошное купе, собственного дворецкого, который будет исполнять все ваши прихоти.







На остановках для осмотра достопримечательностей вас встретят с подарками и ковровыми дорожками, выделят отдельного англоговорящего гида и машину с кондиционером.







В барах и ресторанах можно заказывать включенные в стоимость напитки или что-то еще. Например, виски «Джонни Уолкер Блю» обойдется около 760 рублей за бутылку, что не так дорого по российским меркам.















Во время осмотра достопримечательностей вы сможете покататься на верблюжьих упряжках. Вам даже могут предложить купить верблюда. Хороший верблюд будет стоить около 15 000 рублей. Не самая большая сумма по сравнению с общей стоимостью путешествия.







По большей части Индия — бедная страна. Поэтому кроме красивых мест из окон вашего люкса будут проноситься и нищие районы. Как говорится, все познается в сравнении.











