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Экспресс Махараджей

В Индии есть поезд, который по праву считается одним из самых роскошных в мире — экспресс Махараджей (великих царей). Впервые он отправился в путь по своему маршруту от Дели до Мумбая в 2010 году.

Здесь вы получите огромное люкс-купе с телевизором, кондиционером, телефоном, интернетом и даже сейфом, а исполнять желания будет ваш собственный дворецкий. Идеальный вариант почувствовать себя настоящим индийским князем!

Свой маршрут поезд проходит не торопясь за 8 дней, делая остановки для осмотра достопримечательностей. Здесь вас будут встречать с оркестром, ковровой дорожкой и разными подарками.

Экспресс Махараджей


Маршрут от Дели до Мумбая (или наоборот) поезд с остановками преодолевает за 8 дней и 7 ночей.

Экспресс Махараджей

Стоимость создания этого экспресса Махараджей оценивается в 13 миллионов долларов.

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Когда поезд отправился в свое первое путешествие, на индийских сайтах разгорелись споры: нужен ли вообще такой поезд, на котором ездят толстосумы и рассматривают нищую Индию из роскошных купе с ванными комнатами и кондиционерами?

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Стоимость билета на экспресс Махараджей будет зависеть от выбранного вами класса. Всего из 3: «серебряный» класс — $950 за ночь, «золотой» класс — $1100 за ночь и «платиновый» класс — $1590 за ночь. Минимальная оплата — за 7 ночей, поэтому стоимость поездки на роскошном поезде будет начинаться от 6 650 долларов.

Экспресс Махараджей

За эту сумму вы получите огромное роскошное купе, собственного дворецкого, который будет исполнять все ваши прихоти.

Экспресс Махараджей

На остановках для осмотра достопримечательностей вас встретят с подарками и ковровыми дорожками, выделят отдельного англоговорящего гида и машину с кондиционером.

Экспресс Махараджей

В барах и ресторанах можно заказывать включенные в стоимость напитки или что-то еще. Например, виски «Джонни Уолкер Блю» обойдется около 760 рублей за бутылку, что не так дорого по российским меркам.

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Во время осмотра достопримечательностей вы сможете покататься на верблюжьих упряжках. Вам даже могут предложить купить верблюда. Хороший верблюд будет стоить около 15 000 рублей. Не самая большая сумма по сравнению с общей стоимостью путешествия.

Экспресс Махараджей

По большей части Индия — бедная страна. Поэтому кроме красивых мест из окон вашего люкса будут проноситься и нищие районы. Как говорится, все познается в сравнении.

Экспресс Махараджей




Вход в разные форты и крепости платный, причем разница в цене для индийцев и иностранцев может достигать 30-ти раз.

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Первая остановка после выезда поезда из дели — Агра. Здесь путешественников ждет знаменитая мавзолей-мечеть Тадж-Махал — одно из 7 новых чудес света.

Экспресс Махараджей

Это грандиозное пятикупольное сооружение имеет высоту 74 метра и 4 минарета по углам.

Экспресс Махараджей

И спустя месяцы и годы после этого путешествия, вы сможете при случае небрежно начать разговор: «В то время, когда я был махараджей…»

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

Экспресс Махараджей

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Экспресс Махараджей

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