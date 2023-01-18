Лу Саломе – русская муза Ницше, Рильке и Фрейда

Лучшие умы Европы мечтали назвать женой Лу Саломе, но она предпочла философские беседы, бурные романы и мужа, с которым никогда не спала.







Она всегда была на пике и на острие — моды, мысли, науки… Рассказываем о «матери психоанализа» Лу Саломе и тех, для кого она была музой.



Разбитое сердце пастора

Кто запряг Ницше

Платонический брак

Мать психоанализа