Как любимая дочь бога Гелиоса пыталась соблазнить Одиссея, и Почему её считают самой очаровательной

Цирцея – дочь бога Гелиоса и нимфы Персеиды, лишь ненадолго появляется в путешествии Одиссея, но при этом играет немаловажную роль в жизни отважного героя. Этот персонаж служит предупреждением мужчинам о силе женственности и о том, что на первый взгляд хрупкие и беззащитные создания способны разрушить всё на своём пути, в том числе и жизнь человека. О том, какой на самом деле была ведьма, способная очаровывать – далее в статье.