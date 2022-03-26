Как вырастить батат из магазинного

Сладкий картофель или батат — прекрасный овощ для разнообразия меню. Вырастить его можно прямо из магазинного клубня, хотя это и займёт некоторое время.







Как и в случае с обычной картошкой, первое, что необходимое сделать — это разбудить глазки, чтобы стимулировать рост побегов. Для этого просто поместите сладкий картофель в плошку (неглубокую тарелку) с водой в достаточно освещённое место. Хорошие побеги вырастут примерно через 2 месяца.







Их необходимо будет открепить от основного клубня. Даже если кажется, что у побегов недостаточно корней (или вообще нет), не переживайте — после пересадки в почву побеги начнут интенсивно наращивать корни.







Укройте место посадки батата чёрной плёнкой.







Сделайте отверстия и высадите побеги на расстоянии 30 см друг от друга. Почва должна быть питательная, рыхлая, влагоёмкая.







Урожай следует ждать примерно через 150 дней. Ориентироваться следует на цвет листьев, как и в случае с обычной картошкой — они должны пожелтеть. Выкапывайте клубни батата аккуратно, так как они более мягкие, чем обычный картофель. Кстати, листья батата — тоже питательны, очень полезны и вкусны — напоминают шпинат. Их можно использовать в блюдах вместо шпината.



