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Как вырастить батат из магазинного

Сладкий картофель или батат — прекрасный овощ для разнообразия меню. Вырастить его можно прямо из магазинного клубня, хотя это и займёт некоторое время.

Как вырастить батат из магазинного

Как и в случае с обычной картошкой, первое, что необходимое сделать — это разбудить глазки, чтобы стимулировать рост побегов. Для этого просто поместите сладкий картофель в плошку (неглубокую тарелку) с водой в достаточно освещённое место. Хорошие побеги вырастут примерно через 2 месяца.

Как вырастить батат из магазинного

Их необходимо будет открепить от основного клубня. Даже если кажется, что у побегов недостаточно корней (или вообще нет), не переживайте — после пересадки в почву побеги начнут интенсивно наращивать корни.

Как вырастить батат из магазинного

Укройте место посадки батата чёрной плёнкой.

Как вырастить батат из магазинного

Сделайте отверстия и высадите побеги на расстоянии 30 см друг от друга. Почва должна быть питательная, рыхлая, влагоёмкая.

Как вырастить батат из магазинного

Урожай следует ждать примерно через 150 дней. Ориентироваться следует на цвет листьев, как и в случае с обычной картошкой — они должны пожелтеть. Выкапывайте клубни батата аккуратно, так как они более мягкие, чем обычный картофель. Кстати, листья батата — тоже питательны, очень полезны и вкусны — напоминают шпинат. Их можно использовать в блюдах вместо шпината.

Как вырастить батат из магазинного

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выращиваниеБатат
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