Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Белые носки — головная боль многих домохозяек: пачкаются они легко, а отстирать их до первоначальной белизны машинка обычно не в силах. Приходится мучиться с замачиванием, долгим оттиранием вручную и кипячением. Столько хлопот! Но есть хитрый способ, который позволит носкам снова стать безупречно белыми буквально за считанные минуты.

Прополаскиваем носки под проточной водой. Хорошенько намыливаем их хозяйственным мылом.

А теперь кладём в полиэтиленовый пакет и завязываем.

Отправляем пакет в микроволновку. Включаем её на 1 минуту, а затем ещё 4 раза на 30 секунд — всего получится 3 минуты. Однако сразу это время выставлять нельзя — пакет может лопнуть и расплавиться.

После обработки в микроволновке достаём пакет и с большой осторожностью (горячо!) развязываем. Кстати, за время обработки носков, хорошо очистится и микроволновка — протрите её тряпочкой, и она засверкает!

Ну, а носки осталось лишь прополоскать под водой, отжать и отправить сушиться.

Они вновь белоснежные!

Если вы хотите увидеть больше подробностей оригинального метода стирки, посмотрите видео ниже.