С нами не соскучишься!

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Белые носки — головная боль многих домохозяек: пачкаются они легко, а отстирать их до первоначальной белизны машинка обычно не в силах. Приходится мучиться с замачиванием, долгим оттиранием вручную и кипячением. Столько хлопот! Но есть хитрый способ, который позволит носкам снова стать безупречно белыми буквально за считанные минуты.

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Прополаскиваем носки под проточной водой. Хорошенько намыливаем их хозяйственным мылом.

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

А теперь кладём в полиэтиленовый пакет и завязываем.

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Отправляем пакет в микроволновку. Включаем её на 1 минуту, а затем ещё 4 раза на 30 секунд — всего получится 3 минуты. Однако сразу это время выставлять нельзя — пакет может лопнуть и расплавиться.

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

После обработки в микроволновке достаём пакет и с большой осторожностью (горячо!) развязываем. Кстати, за время обработки носков, хорошо очистится и микроволновка — протрите её тряпочкой, и она засверкает!

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Ну, а носки осталось лишь прополоскать под водой, отжать и отправить сушиться.

 

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

 

Они вновь белоснежные!

Девушка кладет в микроволновку носки в пакете и получает их обратно идеально чистыми без замачивания

Если вы хотите увидеть больше подробностей оригинального метода стирки, посмотрите видео ниже.

 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх