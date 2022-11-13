Почему готовы топать по лестницам 4 часа, чтобы добраться в храмы раздвоенной скалы

Природа богата на поразительные и живописные пейзажи. Когда же рядом появляются рукотворные шедевры, то вид становится еще прекраснее. Именно так можно назвать два храма, расположенные на вершинах одной раздвоенной горы, и объединяются между собой только старинным мостиком. Правда, добираться туда не менее четырех часов, а обратно - еще дольше и сложнее. Да и попасть в храмы можно, если втиснуться в лимит ежедневного посещения.
Удивительный синтез природы и человеческого гения. /Фото: pozitiv.guru
Гора Фаньцзиншань расположена в китайской провинции Гуйчжоу, и там она считается священным местом для местных буддистов, а оттого одним из наиболее посещаемых достопримечательностей, и получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высота горы составляет 2572 метра над уровнем моря, благодаря чему с ее вершины можно разглядеть окружающие возвышенности.
Вид с горы открывается прекрасный. /Фото: batona.net
Однако не только красота самой Фаньцзиншань привлекает к ней огромное количество посетителей, но и то, что ее в буквальном смысле венчает. Дело в том, что совсем не напрасно название горы переводится как «Буддийский рай» - на раздвоенной вершине расположены два небольших буддийских храма
Интересный факт: на самом деле, необычная верхняя часть Фаньцзиншань имеет свое собственное название «Золотая вершина», или более развернутое - «Золотая вершина красных облаков».
Вид сверху на храмовый дуэт. /Фото: russian.cri.cn
Непосредственно храмы - Храм Будды и Храм Майтрейи - насчитывают примерно полтысячи лет, правда, аутентичного в них осталось совсем мало, хоть и внешний вид им во время многочисленных реставраций старались сохранить. Конечно, объединение двух этих сооружений мостиком является едва ли не главной фишкой этого места.
Однако настоящий туристический бум для горы Фаньцзиншань начался после того, как она попала в списки самых удивительных мест планеты по состоянию на 2019 год. Причем туристов стало приезжать столько, что китайским властям пришлось ввести лимит для посещения - 23 800 человек в день. Но это и, в какой-то степени хорошо, ведь только так можно разгрузить долгие лестницы к храму, которые в разгар туристического сезона просто забиты людьми.
Вереницы туристов можно увидеть издалека. /Фото: dailyactive.info
Посетителям приходится подниматься по длинной каменной лестнице, которая насчитывает почти девять тысяч ступенек. Оттого путь только наверх занимает не менее четырех часов. А вот на самой вершине времени провести много не удастся - из-за большого потока народа туристов быстро проводят по храмам, а затем они имеют возможность насладиться шикарным видом, сделать памятные фото и отдохнуть, ведь впереди долгий путь вниз несколько часов длиной. Однако эти трудности пути не останавливают тех, кто хочет собственными глазами увидеть и саму гору, и храмы на ее раздвоенной вершине.
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