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Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Исландец Браги Ингибергссон (Bragi J Ingibergsson) начал фотографировать лошадей ещё в ранней юности. По его словам, чтобы поймать в кадр улыбку лошади, нужно запастись недюжинным терпением и положиться на удачу, ведь в игривом настроении они бывают не всегда. Лошади, которых вы видите на этих снимках, живут в горах Исландии, и они свободны, как ветер.

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

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