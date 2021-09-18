Идеи дизайна огорода, идеально подходящий для начинающих

Даже на небольшом участке можно обустроить все так, чтобы получать обильный урожай. Справиться с задачей поможет обустройство грядок, которые могут быть самыми разными.

Потрудиться конечно придется, но результат того стоит. Сделав добротную грядку один раз, использовать ее можно несколько сезонов к ряду. К тому же далеко не всегда проекты являются затратными. В качестве материала используется абсолютно все: от остатков доски и шифера до старых покрышек и пластиковых бутылок. Подвесные или приподнятые, просто разделенные садовыми дорожками или дополненные коробами грядки ко всему прочему отлично вписываются в экстерьер. Рабочих идей, которые захотелось бы реализовать у себя на участке или взять за основу хоть отбавляй. Вот лишь некоторые из них.



























































































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