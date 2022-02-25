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Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent +три секрета идеальной выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent +три секрета идеальной выпечки

Осень — идеальное время, чтобы заняться выпечкой. Уже нет желания проводить на улице так много времени, как летом, зато дома хочется создать теплую и уютную атмосферу. А жар от духовки и запах пирогов в этом лучшие помощники!

С этим явно согласна и Helen Nugent. Она начинала печь в свободное от работы время для себя и родных, но однажды фотографии ее пирогов попали в сеть.

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 1

Осенний пирог с тыквой и кленовым сиропом

Талант самоучки впечатлил и вдохновил многих. Особенно воодушевляет тот факт, что Хелен — не домохозяйка, а работающая женщина, которой удается находить время на эти шедевры.

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 2

Пирог с подсолнухами

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 3

Пирог с теннисными ракетками

Хелен немного расстраивает, что после духовки пироги становятся не такими ровными и красивыми, но она нашла способ, как с этим бороться — о нем я расскажу чуть позже. А сама Хелен стала выкладывать фото своих пирогов до и после выпечки.

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 4

Пирог с голубикой до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 5

Пирог с голубикой после выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 6

Пирог с клубникой до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 7

Пирог с клубникой после выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 8

Пирог с ягодами до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 9

Пирог с ягодами после выпечки

Хелен признается, что ягоды — это ее страсть. Одной из первых фотографий, которыми она поделилась, стал снимок вишневого пирога:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 10

Вишневый пирог до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 11

Вишневый пирог после выпечки

На этих старых фото видно, что пирог не такой красивый, начинка немного растеклась, а тесто пропеклось неравномерно, но Хелен их не удаляет и не стесняется — ведь чтобы научиться делать шедевры, нужно начать с малого :) Сейчас ее пироги выглядят потрясающе:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 12

Вишневый пирог до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 13

Вишневый пирог после выпечки

Согласитесь, прогресс налицо! В любом случае, эти открытые пироги с начинкой выглядят очень аппетитно:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 14

Пирог до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 15

Пирог после выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 16

Пирог с ягодной начинкой до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 17

Готовый пирог с ягодной начинкой

Помимо пирогов с ягодами, Хелен делает пироги с персиками:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 18
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 19

с яблоками:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 20
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 21

и даже с помидорами!

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 22

А вот начинка некоторых закрытых пирогов останется для нас загадкой, но это не делает их менее красивыми:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 23
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 24

Осенний пирог с дубовыми листьями

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 25
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 26

Яркий пирог с розочками из персика

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 27
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 28

Закрытый пирог с клубникой

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 29
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 30

Закрытый виноградный пирог

Есть у Хелен и оригинальные пироги с геометрическими узорами — например, пазлами:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 31
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 32

или в виде мозаики:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 33
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 34

Представьте, какое это кропотливое занятие: выкладывать такие маленькие кусочки теста на пирог, да еще и вплотную друг к другу!

Помимо пирогов, Хелен печет потрясающие тарты:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 35
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 36
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 37

И, конечно, ни один праздник в семье Хелен не обходится без выпечки! Ко Дню Святого Валентина она пекла вот такой пирог в виде сердца:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 38

Пирог с вишней и шоколадом до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 39

Пирог с вишней и шоколадом после выпечки

К Пасхе — пирог с изображением пасхальных яиц:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 40

Пасхальный пирог до выпечки

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 41

Пасхальный пирог после выпечки

Но самое большое количество пирогов печется, конечно, к Рождеству!

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 42

Здесь и пирог в виде подарка:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 43
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 44

и пирог с елочкой:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 45
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 46

и, конечно, пирог в виде традиционного рождественского венка:

Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 47
Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent + 3 секрета идеальной выпечки, фото № 48

Как же у нее получаются такие идеальные пироги? У Хелен есть свои секреты, которыми она радостно делится с подписчиками, а я поделюсь с вами :)

1. Чтобы пирог не потерял форму при выпечке, Хелен советует помазать его взбитым яйцом, завернуть в пищевую пленку и поставить в морозилку на ночь. На следующий день замороженный пирог нужно выпекать 15 минут при температуре 220 градусов, затем понизить температуру до 190 и выпекать до готовности.

2. При выпечке пирога с ягодами или фруктами начинка может пустить сок, из-за чего дно пирога может размокнуть и не пропечься. Хелен советует перед выпеканием провести пару хитрых манипуляций с начинкой: откинуть ее на дуршлаг над миской, собрать сок и проварить его до загустения. После остывания смесь снова смешать с фруктами/ягодами и выложить начинку в форму с тестом.

3. Вместо крахмала Хелен советует добавлять в начинку муку тапиоки — так начинка останется прозрачной и у нее не будет крахмального привкуса.

Возможно, эти советы знают многие, но для меня они стали открытием. Надеюсь, они будут полезны и вам!

А вы печете пироги? Какой пирог Хелен вам понравился больше всего?

© https://www.livemaster.ru/topic/3242196-article-s...

 

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