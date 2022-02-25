Самоучка печет пироги невероятной красоты: кулинарные шедевры от Helen Nugent +три секрета идеальной выпечки

Осень — идеальное время, чтобы заняться выпечкой. Уже нет желания проводить на улице так много времени, как летом, зато дома хочется создать теплую и уютную атмосферу. А жар от духовки и запах пирогов в этом лучшие помощники!
С этим явно согласна и Helen Nugent. Она начинала печь в свободное от работы время для себя и родных, но однажды фотографии ее пирогов попали в сеть.
Осенний пирог с тыквой и кленовым сиропом
Талант самоучки впечатлил и вдохновил многих. Особенно воодушевляет тот факт, что Хелен — не домохозяйка, а работающая женщина, которой удается находить время на эти шедевры.
Пирог с подсолнухами
Пирог с теннисными ракетками
Хелен немного расстраивает, что после духовки пироги становятся не такими ровными и красивыми, но она нашла способ, как с этим бороться — о нем я расскажу чуть позже. А сама Хелен стала выкладывать фото своих пирогов до и после выпечки.
Пирог с голубикой до выпечки
Пирог с голубикой после выпечки
Пирог с клубникой до выпечки
Пирог с клубникой после выпечки
Пирог с ягодами до выпечки
Пирог с ягодами после выпечки
Хелен признается, что ягоды — это ее страсть. Одной из первых фотографий, которыми она поделилась, стал снимок вишневого пирога:
Вишневый пирог до выпечки
Вишневый пирог после выпечки
На этих старых фото видно, что пирог не такой красивый, начинка немного растеклась, а тесто пропеклось неравномерно, но Хелен их не удаляет и не стесняется — ведь чтобы научиться делать шедевры, нужно начать с малого :) Сейчас ее пироги выглядят потрясающе:
Вишневый пирог до выпечки
Вишневый пирог после выпечки
Согласитесь, прогресс налицо! В любом случае, эти открытые пироги с начинкой выглядят очень аппетитно:
Пирог до выпечки
Пирог после выпечки
Пирог с ягодной начинкой до выпечки
Готовый пирог с ягодной начинкой
Помимо пирогов с ягодами, Хелен делает пироги с персиками:
с яблоками:
и даже с помидорами!
А вот начинка некоторых закрытых пирогов останется для нас загадкой, но это не делает их менее красивыми:
Осенний пирог с дубовыми листьями
Яркий пирог с розочками из персика
Закрытый пирог с клубникой
Закрытый виноградный пирог
Есть у Хелен и оригинальные пироги с геометрическими узорами — например, пазлами:
или в виде мозаики:
Представьте, какое это кропотливое занятие: выкладывать такие маленькие кусочки теста на пирог, да еще и вплотную друг к другу!
Помимо пирогов, Хелен печет потрясающие тарты:
И, конечно, ни один праздник в семье Хелен не обходится без выпечки! Ко Дню Святого Валентина она пекла вот такой пирог в виде сердца:
Пирог с вишней и шоколадом до выпечки
Пирог с вишней и шоколадом после выпечки
К Пасхе — пирог с изображением пасхальных яиц:
Пасхальный пирог до выпечки
Пасхальный пирог после выпечки
Но самое большое количество пирогов печется, конечно, к Рождеству!
Здесь и пирог в виде подарка:
и пирог с елочкой:
и, конечно, пирог в виде традиционного рождественского венка:
Как же у нее получаются такие идеальные пироги? У Хелен есть свои секреты, которыми она радостно делится с подписчиками, а я поделюсь с вами :)
1. Чтобы пирог не потерял форму при выпечке, Хелен советует помазать его взбитым яйцом, завернуть в пищевую пленку и поставить в морозилку на ночь. На следующий день замороженный пирог нужно выпекать 15 минут при температуре 220 градусов, затем понизить температуру до 190 и выпекать до готовности.
2. При выпечке пирога с ягодами или фруктами начинка может пустить сок, из-за чего дно пирога может размокнуть и не пропечься. Хелен советует перед выпеканием провести пару хитрых манипуляций с начинкой: откинуть ее на дуршлаг над миской, собрать сок и проварить его до загустения. После остывания смесь снова смешать с фруктами/ягодами и выложить начинку в форму с тестом.
3. Вместо крахмала Хелен советует добавлять в начинку муку тапиоки — так начинка останется прозрачной и у нее не будет крахмального привкуса.
Возможно, эти советы знают многие, но для меня они стали открытием. Надеюсь, они будут полезны и вам!
А вы печете пироги? Какой пирог Хелен вам понравился больше всего?
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