Натуральное дегтярное мыло не вызывает особого желания им пользоваться. Оно имеет непривлекательный цвет, неприятный запах и очень сушит кожу при ежедневном умывании. Но, на самом деле, такое мыло придумали для других целей.







И если их знать, то из неприятно пахнущего мыла оно превратится в незаменимое в быту суперсредство.

1. Маска и пилинг для лица

2. Средство для ухода за телом

3. Антисептическое средство для рук

4. Средство против выпадения волос

5. Средство против грибка на ногтях

6. Суперсредство для выведения пятен пота на одежде

7. Средство против болезней и вредителей на растениях

Чем дегтярное отличается от хозяйственного мыла

Главная и важная особенность дегтярного мыла от других моющих и косметических средств заключается в том, что оно содержит березовый деготь. Его создают из бересты путем длительного томления в закрытом сосуде. В результате получается вещество, которое обладает хорошими антисептическим действием. Этот антисептик добавляют в косметические, моющие и даже лекарственные средства. К примеру, в мазь Вишневского.В мыло российского производства добавляют 10% березового дегтя и оставшаяся часть — натуральные масла. По ГОСТу средство не должно содержать красителей и других ингредиентов химического происхождения. Наши бабушки знали о полезных свойствах дегтя, поэтому всегда имели в доме кусочек антисептического мыла. Его можно было купить за копейки (да и сейчас оно стоит не дороже 50 рублей), а затем пользоваться в течение года. Также они знали, что это средство лечебное, поэтому использовали только для определенных целей. Это мыло не подходит для ежедневного ухода, но является отличным средством для решения популярных косметических и бытовых задач.Дегтярное мыло можно использовать в качестве антибактериальной маски для лицаЕсли взять такое мыло, намылить ладошки, а затем пенку нанести на кожу лица и оставить на несколько минут, то получится отличная маска от черных точек и воспалительных угрей. Действующий компонент способствует заживлению и быстрому восстановлению поврежденной кожи, купирует размножению патогенной микрофлоры и очищает от загрязнений. Также средство помогает убрать жирный блеск на коже с активными сальными железами. Если нанести пенку на лицо и слегка помассировать, то получится эффект как после пилинга. Кожа станет подсушенной и с ровным цветом. Однако нужно знать, что таким мылом-антисептиком нельзя умываться каждый день, иначе можно пересушить кожу.Мыло российского производства содержит 10% дегтяЕсли вас мучают высыпания воспалительного характера на плечах и спине, то дегтярное мыло поможет от них избавиться. Мыло с березовым дегтем в народной медицине используют для профилактики и лечения различных кожных заболеваний, в том числе псориаза. Оно подсушивает высыпания, восстанавливает кожу и улучшает кровообращение. Мыло вспенивается и густая пенка наносится на пораженные участки на несколько минут. Затем смывается теплой водой. Процедуру можно повторять 2-3 раза в неделю.Такое мыло хорошо использовать для мытья рук в период ОРВИБрусочек дегтярного мыла может стать отличным средством для уничтожения микробов на руках. Природным антисептиком можно пользоваться в период сезонной простуды, ОРВИ и других инфекций, которые могут передаваться контактным путем. Обладательницам сухой кожи руки после мытья можно обработать увлажняющим кремом.Мыло с дегтем помогает при выпадении волосМыло с березовым дегтем также подходит для лечения кожи головы от перхоти и выпадения волос, а также устранения секущихся кончиков. Средством можно мыть голову вместо шампуня. Особенно хорошо подходит для коротких волос, а вот обладательницам шикарной шевелюры, оно будет запутывать волосы. После его использования обязательно нужно воспользоваться средством для облегчения расчесывания.Для профилактики грибка ногтей тоже можно использовать дегтярное мылоНесмотря на то, что что дегтярное мыло официально не является лекарственным средством, все же оно может помочь в лечении некоторых недугов. Его можно использовать для профилактики грибковых заболеваний ногтей. После длительного пребывания в тесной, мокрой обуви, посещения общественного бассейна или спортивного зала, где пришлось стоять на коврике босыми ногами, сделайте ванночку с добавлением этого чудо-средства. Либо просто намыльте ноги и подержите в растворе 2-3 минуты. А затем смойте. Антибактериальное действие поможет сохранить ногти здоровыми.Такое мыло хорошо отстирывает следы пота с хлопковых футболокДегтярное мыло хорошо подходит для ухода не только за телом, но и за одеждой. Оно хорошо отстирывает пятна от пота. Для этого нужно сначала намочить грязную футболку в теплой воде, затем намылить и застирать вручную пятна, оставить на 10 минут и погрузить в стиральную машинку. Стираем вещи в привычном режиме с добавлением стирального порошка. Первый этап стирки с дегтярным мылом поможет устранить неприятный запах и вывести стойкие загрязнения от пота. После стирки у одежды может появиться запах мыла, если он не нравится, то во время полоскания можно добавить кондиционер.Дегтярное мыло — незаменимый помощник на огородеМылом с добавлением дегтя можно обрабатывать комнатные и огородные растения, особенно если под рукой нет специальных средств против вредителей. Запах дегтя боится тля, муравьи, белокрылка и паутинный клещ. Также мыло может стать средством профилактики болезней, к примеру, фитофторы или вершинной гнили.Для обработки растений нужно подготовить раствор. В 400 миллилитрах воды растворяем 1 чайную ложку твердого мыла, которое нужно измельчить с помощью терки. Переливаем полученный раствор в пульверизатор и можно обрабатывать растения. Если на листья находится очень много вредителей, то с помощью губки промываем каждый лист. Этот способ обработки подходит для комнатных цветов.Дегтярным мылом можно ухаживать за кожей, а хозяйственным — нетДегтярное мыло легко можно перепутать с хозяйственным. Они неприятно пахнут и имеют практически одинаковый цвет, но абсолютно разные способы применения и состав. Мыло с содержанием березового дегтя специально предназначено для косметического ухода за кожей, а вот хозяйственное — нет. Оно не обладает антисептическим действием, не подходит для ухода за кожей и содержит более агрессивные моющие компоненты, которые могут вызвать сухость и шелушение.