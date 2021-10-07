Как поточить ножи блендера в домашних условиях? 2 простых способа

Ножи блендера (погружного или обычного) и кофемолки со временем становятся не такими острыми, как были при покупке. И здесь мало что зависит от производителя и марки данной разновидности кухонной техники. Этот процесс неизбежен. Поэтому, чтобы блендер или кофемолка всё также эффективно выполняли свои функции, ножи в этих устройствах нужно обязательно со временем точить. Произвести их заточку не так сложно, как многим из нас кажется. Справиться с этим процессом может любая домохозяйка.

Заточка ножей блендера своими руками. 2 способа на ваш выбор

Для того чтобы заточить ножи у блендера или кофемолки их вовсе не обязательно снимать или разбирать эти устройства. Можно поступить по-другому, гораздо проще. В этом вы сейчас убедитесь. Каждый из способов, приведённых чуть ниже, отлично работает. Выбирайте любой.

Вариант №1

Лопасти блендера или кофемолки снова станут острыми (и такими будут оставаться и дальше), если измельчать ими раз в месяц крупную соль (1 или 2 чайных ложки). Молотую соль не выбрасывайте. Перемешайте её в солонке с обычной и используйте для готовки.

Вариант №2

Можно вернуть былую остроту ножам с помощью яичной скорлупы. Скорлупу 3-х — 4-х яиц измельчите в кофемолке или блендере и ножи снова станут острыми.

Согласитесь, весьма простое решение, казалось бы, сложной проблемы. Ещё больше полезных и таких же простых лайфхаков вы найдёте, перейдя по ссылке чуть ниже.

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