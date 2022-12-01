10 археологических памятников, загадки которых ещё не раскрыты

Историю древнего мира является целым вызовом для исследователей, ведь немало цивилизаций оставили после себя слишком мало свидетельств. Кроме того, археологи регулярно находят во время экспедиций памятки, которые идентифицировать, или определить их назначение не получается. Причём если одни в итоге «разгадали», то другие по-прежнему не даются исследователям. Вашему вниманию «десятка» археологических памятников, загадки которых ещё не раскрыты.
1. Незаконченный обелиск (Аусан, Египет)
Толком непонятно, почему его не окончили. /Фото: factroom.ru
Интересный памятник, который в археологическом сообществе известен как «Незаконченный обелиск», расположен в северном районе каменоломен Древнего Египта в Асуане. Когда объект нашли и расчистили, то оказалось, что он по площади больше любого обелиска, который был построен за всю историю человечества. Высота ныне лежащего на земле обелиска составляет 42 метра. А вот причины, по которым он был не завершен, исследователям пока не достижимы. Так, существует несколько версий: согласно одной, его возведение было остановлено после обнаружения в процессе строительства трещин, а другая предполагает, что фараоном Хатшепсут было запрещено окончание этого обелиска.
2. Дварка (Индии)
Легендарный город Кришны. /Фото: megalithica.ru
Дварка представляет собой один из самых древних индийских городов, который, впрочем, очень трудно посетить. А всё потому, что остатки этого объекта на сегодняшний день находится на глубине 35 метров в Камбейском заливе у западного побережья Индии. Казалось бы, нет ничего поразительного в очередной находке затонувшего города, вот только уникальность Дварка состоит в том, что радиоуглеродный анализ оценивает его возраст в 10 тысяч лет, что фактически вдвое больше, чем ранее рассматривался период существования тамошней цивилизации. Не до конца понятно и то, каким именно образом город оказался под водой: официальная версия говорит о том, что это произошло в период последнего ледникового периода. Но исследования продолжаются, ведь целый ряд архитектурных объектов остались нетронутыми, и это позволит узнать больше о древнем таинственном городе.
3. Дольмен Менга (Испания)
Загадочный погребальный комплекс. /Фото: 2hispania.ru
Дольмен Менга, также известный как Куэва-де-Менга представляет собой погребальный мегалитический курган, расположенный поблизости к городу Антекера, что в испанской провинции Малага. Дольмен состоит из 32 каменных блоков, масса которых достигает 180 тонн, а датируется объект III тысячелетием до нашей эры. Эти масштабы делают его самым крупным комплексом подобного типа в Европе. Во время раскопок древней могилы в позапрошлом столетии, археологами были найдены скелеты нескольких сотен людей внутри. Исследователи предполагают, что там расположены погребения членов правящей династии того периода, однако точных данных у них пока что нет.
4. Джгантия (о. Гозо, Мальта)
Точно неизвестно, кто и зачем построил этот храм. /Фото: poznamka.ru
Ещё один мегалитический комплекс, но на этот раз храмовый, расположен на острове Гозо в Мальте. Объект является одним из самых важных археологических памятников на Мальте, а по возрасту он более древний, чем Стоунхендж и египетские пирамиды: по данным редакции Novate.ru, два гигантских храма, окруженных каменной стеной высотой более пяти метров были сооружены в эпоху неолита - примерно в 3600 — 2500 гг. до нашей эры. Согласно официальной версии историков, комплекс Джгантия построили как сакральный объект для проведения празднований плодородия - об этом говорит наличие изображений и статуэток, связанных с плодородием. Особое значение храмам придавали и местные жители, которые населяли остров Гозо несколько столетий назад и считали, что они были построены гигантами.
5. Монумент Йонагуни (о-ва Рюкю, Япония)
Ещё один утонувший город. /Фото: topkurortov.com
И снова затопленный город, только теперь расположенный у берегов Йонагуни, самого южного из японских островов Рюкю. Обнаружили его сравнительно недавно, в 1986 году дайвером Кихачиро Аратаке. Кроме огромных мегалитических объектов преимущественно прямоугольной формы, среди которых нашли храмы и даже подобие стадиона, а также множество каменных скульптур, напоминающие фигуры животных. Учёные испытывают затруднения в изучении объекта, так как он находится под водой, однако некоторые предположения относительно возраста Йонагуни у них уже есть: чётко было определено, что затонул город во время землетрясения две тысячи лет назад, а сам он появился не менее пяти тысяч лет назад. Но более точных данных у историков пока нет.
6. Головы ольмеков (Мексика)
Уникальные структуры развитой цивилизации. /Фото: yaustal.com
Если о таких американских цивилизациях как ацтеки и майя обыватели знают, то вот об не менее развитой, но более ранней культуре ольмеков известно куда меньше. А напрасно, ведь представители этой цивилизации оставили после себя немалое количество уникальных свидетельств о себе, особое место среди которых занимают предметы скульптурного и архитектурного искусства. Самым ярким примером художественных шедевров этой цивилизации являются гигантские каменные головы. Историкам известно не менее семнадцати монументальных каменных скульптур в форме человеческих голов. Материалом для объектов выступали крупные базальтовые глыбы, а датируются они не позднее 900 г. до нашей эры. А вот о происхождении и назначении этих объектов исследователи активно спорят, как минимум о том, каким образом скульпторы ольмеков наделили лица голов столь явными африканскими чертами.
7. Гёбекли Тепе (Армянское нагорье, Турция)
Древнейший храм на Земле. /Фото: tmgrup.com.tr
Этот уникальный храмовый комплекс находится на Армянском нагорье в Турции и является древнейшим из крупных мегалитических сооружений на планете: по информации Novate.ru, Гёбекли Тепе имеет возраст в 12 тысяч лет, что является действительно впечатляющей цифрой - получается, что он старше Стоунхенджа примерно вдвое. Объект представляет собой серию круглых и овальных каменных структур, установленных на вершине холма. Гёбекли Тепе был найден в 1963 году, но за этот долгий срок единственное, что доподлинно удалось о нём узнать, так это то, что там находится не один, а множество храмов и других культовых сооружений, датируемых каменным веком.
8. Карнакские камни (комунна Карнак, Франция)
Не до конца изученное скопление мегалитов. /Фото: travelask.ru
Есть свои загадочные мегалиты и в Европе. Речь идёт о Карнакских камнях, которые представляют собой масштабный объект из плотно стоящих больших камней, расположенный на территории французской коммуны Карнак. Мегалитов насчитывается около 3 тысяч, а выстроены они в длинные ряды из сотен сооружений, некоторые из которых простираются в длину на более чем километр. Исследователями считается, что появляться мегалиты в Карнаке начали предположительно в период неолита, около 4000 г. до нашей эры и продолжали устанавливаться в течение последующих двух тысяч лет. Также учёные выделяют три основные группы каменных рядов: Ле-Менек, Кермарьо и Керлескан. Однако детальной информации о том, как и зачем появлялись эти камни столь долгий срок, у историков и археологов нет.
9. Гигантские каменные шары (п-в Никоя, о. Каньо, Коста-Рика)
Одна из самых известных археологических загадок. /Фото: pinterest.ru
Эти каменные шары являются одними из самых популярных необычных памятников у обывателей и одновременно с эти и одной из самых странных загадок среди археологов. Находится основное скопление этих мегалитов в устье реки Диквис, на полуострове Никоя и на острове Каньо в Коста-Рике. Массово их стали находить с 1930 года, и количество камней превосходит несколько сотен. А вот диаметр каменных шаров варьируется от нескольких сантиметров до более чем двух метров, а масса самых крупных из них составляет более 16 тонн. Материалом для большинства мегалитов выступил гранодиорит, а датируют их учёные в период 1000 — 500 гг. до нашей эры. А вот определённого понимания относительно происхождения и назначения камней нет, что порождает многочисленные мифы, самый интересный из них связывает объекты с Атлантидой. Но реальных деталей об истории каменных шаров не знает никто.
10. Моаи (о. Пасхи)
Легендарные скульптуры с острова Пасхи. /Фото: miroworld.ru
Ещё одна знаменитейшая в мировом сообществе археологическая загадка находится на острове Пасхи, который расположен в юго-восточной части Тихого океана. Речь идёт о 887 гигантских монолитных статуях, так называемых «моаи», которые, предположительно, вырезались местными жителями в период между 1250 и 1500 годами нашей эры. В среднем высота статуй составляет четыре метра, а рекордсменом среди них является 21-метровый объект, масса которого - более 160 тонн. Но по сути, габариты моаи - это единственное, что точно известно археологам - ни о предназначении статуй, ни о роли, которую они играли в жизни древней цивилизации острова Пасхи так ничего не известно.
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