10 археологических памятников, загадки которых ещё не раскрыты

1. Незаконченный обелиск (Аусан, Египет)

Толком непонятно, почему его не окончили. /Фото: factroom.ru

2. Дварка (Индии)

Легендарный город Кришны. /Фото: megalithica.ru







3. Дольмен Менга (Испания)

Загадочный погребальный комплекс. /Фото: 2hispania.ru

4. Джгантия (о. Гозо, Мальта)

Точно неизвестно, кто и зачем построил этот храм. /Фото: poznamka.ru

5. Монумент Йонагуни (о-ва Рюкю, Япония)

Ещё один утонувший город. /Фото: topkurortov.com

6. Головы ольмеков (Мексика)

Уникальные структуры развитой цивилизации. /Фото: yaustal.com

7. Гёбекли Тепе (Армянское нагорье, Турция)

Древнейший храм на Земле. /Фото: tmgrup.com.tr

8. Карнакские камни (комунна Карнак, Франция)

Не до конца изученное скопление мегалитов. /Фото: travelask.ru

9. Гигантские каменные шары (п-в Никоя, о. Каньо, Коста-Рика)

Одна из самых известных археологических загадок. /Фото: pinterest.ru

10. Моаи (о. Пасхи)

Легендарные скульптуры с острова Пасхи. /Фото: miroworld.ru