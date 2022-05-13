10 потрясающих церемониальных древних костюмов

Маска читипати.
В прежние времена одежда имела гораздо большее значение. Она была чем-то гораздо большим, чем облачение для тела. Часто одежда была настоящим произведением искусства, которое могло многое рассказать о культуре, происхождении, статусе в обществе и даже об убеждениях людей. В нашем обзоре самые невероятные церемониальные костюмы древних.
1. Церемониальные краски варумунгу
Одежда из коры племени варумунгу.
Варумунгу - коренное племя, которое когда-то жило на севере Австралии. Перед тем как племя насильственно вывезли с их родины, варумунгу проводили регулярные церемонии, которые передавались из поколения в поколение. Мужчины надевали для этих церемоний специальные костюмы, шляпы из коры дерева и раскрашивали себя полосами красного и белого цвета. Затем они исполняли целые представления, разыгрывая сценки из повседневной жизни, а также истории о своих предках или духах.
2. Самая древняя маска
Древняя ритуальная маска.
Люди использовали маски для ритуалов в течение, по крайней мере, 9000 лет. По крайней мере, именно столько лет исполнилось самой древней маске, которую когда-либо находили. Сейчас можно только строить догадки о том, как именно она применялась. Исследователи считают, что данная маска была смоделирована на основе черепа старика и когда-то должна была выглядеть, как лицо усопшего.
3. Жуткие одежды селькнамов
Одежда селькнамов.
Народ селькнамов жил на крайнем юге Патагонии (современные Аргентина и Чили). Он был примечателен своими жуткими одеждами, которые как будто были взяты прямиком из Silent Hill. А использовались эти жуткие одеяния на церемонии инициации подростков во взрослую жизнь. Молодых людей заводили в дом, внутри которого было темно, ни о чем не предупреждая. Затем на них выскакивал из темноты кто-то из племени, одетый в подобный костюм, и старался напугать, изображая из себя демонического духа. Так селькнамы учили юношей преодолевать свой страх.
4. Маски ацтеков
Ацтекская маска Тескатлипоки.
Маски ацтеков не просто были похожи на человеческие черепа, некоторые из них были сделаны из них. Ацтекские воины иногда срезали лица своих жертв и использовали их, чтобы сделать маски. Другие же маски делали из черепов, которые приносили в храм, где их покрывали черным камнем, деревом и обсидианом.
5. Глиняные призраки Асаро
Одежда народности асаро.
Представители народности асаро (Папуа — Новая Гвинея) шли на войну, покрывая свои тела белой глиной и надевая устрашающие глиняные маски. Согласно их преданиям, асаро начали разрисовать себя в белый цвет после того, как они подверглись нападению со стороны другого племени. Оставшиеся в живых были вынуждены бежать и спрятаться на берегу реки Асаро. К вечеру, когда все поутихло, они отправились домой, к тем порам измазавшись белой глиной с ног до головы. Вражеское племя посчитало их призраками и бежало в ужасе. После этого «грязевые люди Асаро» начали всегда обмазываться глиной, отправляясь на войну.
6. Тибетские маски читипати
Маски читипати.
Тибетские монахи проводят фестивали под названием «цам», во время которых они надевают особые костюмы, танцуют, молятся и медитируют. Есть бесчисленное множество различных масок и костюмов, которые используются во время цам, но самой жуткой является маска читипати («хранителей кладбищ»). Эта маска символизирует пару буддийских божеств Читипати, которые в жизни были парой монахов, серьезно относившихся к медитации. Как-то они настолько погрузились в медитацию ночью на кладбище, что не заметили, как вор пробрался в часовню и отрезал им головы. В загробной жизни они поклялись отомстить ворам и защищать от животных и грабителей всех практикующих йогов.
7. Церемониальная одежда монгольских шаманов
Оленьи рога, орлиные и совиные перья.
До того, как в Монголию пришел буддизм, в стране особым авторитетом пользовались шаманы, которые носили очень сложные и причудливые костюмы. Шаманы верили, что их одежда придает им магические силы. Оленьи рога даруют им скорость, орлиные перья - силу, а совиные перья — способность видеть ночью. Монголы выбирали человека шаманом после того, как у него случались галлюцинации. Это воспринималось как признак того, что этот человек может увидеть мир богов и духов, поэтому его начинали обучать.
8. Церемониальная одежда «потлачи»
Одежда американских индейцев квакиутлов.
Квакиутлы живут в Британской Колумбии (Канада). Считается, что у них самое красивое искусство среди всех американских индейцев. Это неудивительно, поскольку для квакиутлов искусство было важной частью их общества, а чувство вкуса старались привить каждому члену племени еще с детства. Пожалуй, больше всего выделяются костюмы, которые квакиутлы надевали во время церемоний, называемых «потлачи», где все члены племени собирались вместе, обменивались подарками, заключали браки, и объявляли о назначении новых людей на значимые должности. На этих собраниях они также часто надевали маски и исполняли танцы, предназначенные для вызова потусторонних существ.
9. Маски шаманов юпиков
Одежда шаманов юпиков.
Народности юпиков живут в условиях постоянного холода (в Сибири и на Аляске), где испокон веков добыча пищи была довольно трудным занятием. Поэтому неудивительно, что когда охотники выходили на поиски пищи, они полагались на магию шаманов. Шаманы юпиков, надевая невероятные раскрашенные маски из дерева, проводили специальные церемонии, чтобы охота прошла удачно, и просили помощи у духов. Также шаманы были деревенскими знахарями. Если кто-то заболевал, то они просили духов вылечить больного. Когда европейцы пришли на север, народности юпиков были обращены в христианство. Традиционные танцы были запрещены, а маски стали просто украшениями.
10. Церемониальная одежда навахо
Одежда народа навахо.
В 1930-е годы фотограф по имени Эдвард Кертис решил лично пожить среди народа навахо. Он фотографировал индейцев в их традиционных костюмах, решив сохранить память о культуре навахо для будущих поколений. Сохранились снимки церемоний навахо, где они носили невероятные маски, а также костюмы, в которых индейцы выглядели похожими на богов, в которых они верили. Они танцевали и разыгрывали целые спектакли, прося помощи у духов.
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