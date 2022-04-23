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Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух


Эти глаза напротив. Автор: Olivier Follmi.

Эти глаза напротив. Автор: Olivier Follmi.

Работы фотографа-путешественника Оливера Фоллми (Olivier Follmi) – настоящий шквал эмоций и захватывающих историй из жизни людей, которых он повстречал на своём пути. Яркие сочные снимки, пропитанные невероятной атмосферой тепла и искренности, обеспечат не только хорошее настроение, но и напомнят о том, как прекрасен окружающий нас мир и люди в нём…

Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов. За годы, проведённые в дороге, он научился подмечать красоту даже в мельчайших деталях и обыденных вещах. Его работы отличаются ненавязчивыми художественными, но в то же время неимоверно живыми сюжетами. Водопады, горы, закаты, пагоды, силуэты, лица – всё это и многое другое настолько искреннее и настоящее, что затаиваешь дыхание, любуясь каждым снимком, наполненным тишиной и спокойствием...
Бодх-Гая. Автор: Olivier Follmi.

Бодх-Гая. Автор: Olivier Follmi.

 
Актюбинск, Казахстан. Автор: Olivier Follmi.

Актюбинск, Казахстан. Автор: Olivier Follmi.

 
Пагода спокойствия. Автор: Olivier Follmi.

Пагода спокойствия. Автор: Olivier Follmi.

 
Медитация, Водопад Деттифосс. Автор: Olivier Follmi.

Медитация, Водопад Деттифосс. Автор: Olivier Follmi.

 
Благовония. Автор: Olivier Follmi.

Благовония. Автор: Olivier Follmi.

 
Ассуан, Египет. Автор: Olivier Follmi.

Ассуан, Египет. Автор: Olivier Follmi.

 
Солончак Уюни. Автор: Olivier Follmi.

Солончак Уюни. Автор: Olivier Follmi.

 
Актюбинск. Автор: Olivier Follmi.

Актюбинск. Автор: Olivier Follmi.

 
На закате дня. Автор: Olivier Follmi.

На закате дня.
Автор: Olivier Follmi.

 
Пагода иллюзий. Автор: Olivier Follmi.

Пагода иллюзий. Автор: Olivier Follmi.

 
Водопад Скогафосс. Автор: Olivier Follmi.

Водопад Скогафосс. Автор: Olivier Follmi.

 
Медитация, Маникарника Гат Бенарес, Варанаси. Автор: Olivier Follmi.

Медитация, Маникарника Гат Бенарес, Варанаси. Автор: Olivier Follmi.

 
Дасада, Индия. Автор: Olivier Follmi.

Дасада, Индия. Автор: Olivier Follmi.

 

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Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух

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Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает духПодписаться на мой Instagram
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