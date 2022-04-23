Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух

Эти глаза напротив. Автор: Olivier Follmi.
Работы фотографа-путешественника Оливера Фоллми (Olivier Follmi) – настоящий шквал эмоций и захватывающих историй из жизни людей, которых он повстречал на своём пути. Яркие сочные снимки, пропитанные невероятной атмосферой тепла и искренности, обеспечат не только хорошее настроение, но и напомнят о том, как прекрасен окружающий нас мир и люди в нём…
Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов. За годы, проведённые в дороге, он научился подмечать красоту даже в мельчайших деталях и обыденных вещах. Его работы отличаются ненавязчивыми художественными, но в то же время неимоверно живыми сюжетами. Водопады, горы, закаты, пагоды, силуэты, лица – всё это и многое другое настолько искреннее и настоящее, что затаиваешь дыхание, любуясь каждым снимком, наполненным тишиной и спокойствием...
Бодх-Гая. Автор: Olivier Follmi.
Актюбинск, Казахстан. Автор: Olivier Follmi.
Пагода спокойствия. Автор: Olivier Follmi.
Медитация, Водопад Деттифосс. Автор: Olivier Follmi.
Благовония. Автор: Olivier Follmi.
Ассуан, Египет. Автор: Olivier Follmi.
Солончак Уюни. Автор: Olivier Follmi.
Актюбинск. Автор: Olivier Follmi.
На закате дня. Автор: Olivier Follmi.
Пагода иллюзий. Автор: Olivier Follmi.
Водопад Скогафосс. Автор: Olivier Follmi.
Медитация, Маникарника Гат Бенарес, Варанаси. Автор: Olivier Follmi.
Дасада, Индия. Автор: Olivier Follmi.
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