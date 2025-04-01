Главные правила для тех, кто хочет всегда иметь чистую кухню

Кухня — сердце дома, место, где мы готовим, общаемся, наслаждаемся вкусной едой. И именно здесь чаще всего скапливается грязь, беспорядок и остатки пищи, что может превратить уютное пространство в источник стресса.

Поддержание чистоты на кухне — это не просто вопрос эстетики и порядка, но и важный шаг к сохранению здоровья.

Всегда заранее подготавливайте рабочее пространство

Подготовьте емкость для замачивания приборов

Избегайте перекрестного загрязнения, планируя заранее

Используйте миску для отходов

Подготавливайте ингредиенты заранее

Убирайте пролитое сразу

Мойте по ходу дела

Минимизируйте количество вещей на столешницах

В чистом помещении меньше шансов для размножения бактерий, а значит, снижается риск размножения бактерий и появления неприятных запахов.Но как сделать уборку легкой, быстрой и даже приятной? В этой статье вы найдете 8 простых, но эффективных правил, которые помогут вам поддерживать кухню в идеальной чистоте без лишних усилий. Эти советы подойдут даже тем, у кого нет времени на ежедневную уборку.Опустошите посудомоечную машину, вычистите раковину и протрите столешницы. Само собой разумеется, что ваша рабочая поверхность должна быть чистой, чтобы у вас было место для готовки. Работа на захламленной столешнице увеличивает беспорядок в разы: например, вы хотите поставить миску с ингредиентами, но понимаете, что для нее нет места. Уберите все лишнее с поверхностей и протрите их микрофибровой тряпкой с универсальным чистящим средством.Замачивание идеально подходит для приборов, которые используются несколько раз во время готовки.Все, что нужно сделать, — это наполнить раковину или большую миску горячей водой и добавить пару капель моющего средства. Когда вы закончили использовать прибор — венчик, щипцы, шумовку — просто опустите его в воду для замачивания. Если он снова понадобится, просто быстро ополосните его. Когда у вас появится свободная минутка, например, пока лук жарится или основная подготовка завершена, вы можете поменять воду в раковине на чистую с мылом и окончательно ополоснуть приборы, а затем высушить их. Это также отлично подходит, если вы принимаете гостей и нужно повторно использовать вилки для салата в качестве десертных.Держите отдельно все, что соприкасалось с сырым мясом.Не кладите ножи в воду для замачивания, чтобы случайно не схватиться за лезвие, опуская руку в воду.Подготовьте отдельные разделочные доски и приборы, чтобы держать мясо и овощи отдельно друг от друга. Держите под рукой чистые тряпки и бумажные полотенца. Подумайте об использовании одноразовых перчаток, если вы работаете с сырым мясом или занимаетесь вещами, требующими прямого контакта (например, готовите фрикадельки, котлеты или наносите маринад на мясо или курицу).Это сокращает походы к мусорному ведру, что уменьшает вероятность разливов и падения очисток, которые прилипают к плитке и потом, спустя несколько дней, становятся настоящей головной болью при уборке.Профессионалы называют это mise en place, что по-французски означает «все на своих местах». Если вы заранее нарежете, отмерите и разложите все необходимое, это значительно сократит беспорядок, который возникает из-за спешки во время готовки. Используйте небольшие миски или пару тарелок, которые легко моются, чтобы аккуратно раскладывать ингредиенты по мере их подготовки.Если вы что-то пролили на пол, плиту, столешницу или фартук, сразу же вытрите это.Если вы использовали нож, сразу помойте его. Когда вы используете мерный стакан, вымойте его сразу после использования или хотя бы положите в посудомоечную машину. Чтобы сэкономить воду, держите под рукой бутылку с универсальным чистящим средством и просто опрыскивайте то, что нужно почистить, затем протрите губкой или тряпкой.Будьте крайне избирательны в том, что остается на ваших столешницах. Загроможденные пространства способствуют появлению беспорядка гораздо быстрее, чем свободные. Чистые и незахламленные столешницы не оставляют места для скопления ненужных вещей и грязной посуды. Это также может мотивировать всех домочадцев убирать свои вещи на место.