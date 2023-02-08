Восемь фактов из книги Майкла Блендинга «Coca-Cola. Грязная правда»

Большинство знает и том, что Санта-Клаус, каким мы его знаем, дело рук кока-кольного отдела маркетинга. Компания 80 лет положила на то, чтобы прочно увязать образ упитанного старичка, одетого в красное, с сезоном главных зимних праздников.







Однако мало кто догадывается о нереальной тяге колы к постоянному росту: объемов сбыта, потребления на душу населения, стоимости. Во времена экспансии Coca-Cola в школы, например, компания решила, что детям надо выпивать не 1 литр колы в сутки, а минимум 3.



Подобными нелицеприятными фактами из истории развития бренда изобилует книга «Coca-Cola. Грязная правда», представляющая собой журналистское расследование о том, как создавался напиток и развивалась компания в период с 1885 до настоящих дней.



Фактрум выбрал несколько интересных фактов, упомянутых в книге Майкла Блендинга.



1. Coca-Cola — совсем не оригинальный напиток для того времени. Было минимум 4–5 компаний, которые так же выпускали «колу», но начали делать это раньше.



Современная Coca-Cola скрывает и прячет факт того, что 20 лет оригинальный состав напитка содержал листья коки. До 1906 года это действительно была «кока» кола.



2. Про экспансию Coca-Cola во времена Второй Мировой Войны. Оказалось, что «сеять демократию по всему миру» придумало совсем не правительство Штатов. Руководство Coca-Cola доказало администрации, что у солдат напиток ассоциируется с «Родиной» и Cola дала сумасшедшее на то время обещание: «Каждый солдат США, в каждой точке мира сможет купить себе бутылку Coca-Cola по цене в 10 центов».



А чтобы не возить по всему миру стеклянные бутылки Coca-Cola просто взяли денег у правительства на постройку собственных заводов в Европе и Латинской Америке, на которых бы разливался напиток. Так Coca-Cola легко и просто, без особых затрат к концу войны имела долю рынка в 69%.



3. До Второй Мировой войны крупнейшим рынком сбыта для Coca-Cola была Германия. И, естественно, большому бизнесу наплевать на все моральные ценности и устои, когда начинается война — крупнейший рынок сбыта терять не комильфо. Чтобы «не палить» свои корабли и составы с колой, которые едут в Германию, Coca-Cola просто построила на территории Третьего Рейха несколько своих заводов — так проще, дешевле, рынок насыщен и общественность молчит.



К 1943 году у Германии появились проблемы с сахаром (тогда его в основном поставляли из Латинской Америки). Чтобы заводы не простаивали технологи выпустили новый напиток, которому требовался не сахар, а вытяжки из фруктов (яблочный жмых) — назвали этот напиток Fanta.



4. Но, что опять же, вполне логично, у Германии к 1943 году проблемы были не только с сахаром, но и с рабочей силой. А где много народу сидят и ничего не делают? Дахау, Бухенвальд, Хелмно, Треблинка, Белжец, Собибор… Вот там и брали «рабочую силу» для изготовления освежающего напитка «Fanta».



5. В конце 90-х Coca-Cola Company заключала с американскими школами так называемый «договор по газировке». Заключив сделку с Coca-Cola, школа лишалась права продавать другие напитки. Более того: школа не могла продавать ничего без одобрения компании, которая настаивала на том, чтобы в автоматы поступали ее, и только ее напитки. За эту привилегию Coca-Cola платила школе 3 тысячи долларов в год — примерно доллар на ученика. На протяжении восьми школьных часов дети не имели другого источника для утоления жажды, кроме приветливо мигающих автоматов кока-колы.



6. С 2001 по 2009 год Coca-Cola подписала 85 контрактов продакт-плейсмента в кино. Чаще ее продуктов на экранах фигурировали только Apple и Ford. Coca-Cola появляется и в фильмах, ориентированных на детей: «Гарри Поттер», мультфильмы «Мадагаскар», «Скуби-Ду», «Эльф», «Зачарованная».



7. Как устроена бизнес-модель компании Coca-Cola. Есть Coca-Cola Enterprises (далее CCE) — это самый главный завод, где по секретной формуле изготавливают концентрат-сироп, который при смешивании с водой даёт «Тот самый вкус». Есть ботлеры — это заводы, которые разливают концентрат по бутылкам и занимаются его дистрибуцией. Между CCE и ботлерами нет почти никакой связи, кроме условий франчайзинга: купить концентрат и разлить его в фирменную бутылку.



Весь секрет в том, откуда берут воду ботлеры, чтобы разбавлять концентрат. Чаще всего они не особо заморачиваются и, например, на заводе Coca-Cola в Новосибирске люди пью Coca-Cola с проточной водой Новосибирского водоканала. Всё просто! Нет вообще никаких секретов и особых заморочек, если есть водопровод.



8. А что, как вы думаете вы пьете в бутылке под маркировкой «Бон-Аква» или «Аква Минерале»? Правильно. Ответ в абзаце сверху. Тут тоже никакого секрета — водопровод, фильтр, бутылка. А также судебные иски, отмазки Coca-Cola в том, что они уж очень круто фильтруют воду и за это берут плату и так далее.



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