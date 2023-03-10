Реальная история острова из рекламы «Баунти»: Почему этот тропический рай считают проклятым

Бунт на «Баунти»







Трехмачтовый парусник HMS Bounty / Источник: wikipedia.org

Мятежники высаживают в шлюпку капитана Блая и часть команды «Баунти», 28 апреля 1789 года. Картина Роберта Додда. National Maritime Museum / Источник: wikipedia.org

Первые поселенцы

«Баунти» готовится к отплытию из Таити на Питкэрн / Источник: yachtrus.com

Ром из корней пальмы и решающее слово женщин

Кадр из фильма «Мятеж на "Баунти"» 1962 года. Кристиана Флетчера сыграл Марлон Брандо / Источник: was.media.com

Джон Адамс и его дом на почтовой марке / Источник: wikipedia.org

Проповедник-диктатор

Авантюрист и самопровозглашённый лидер Питкэрна Джошуа Хилл. Рисунок одного из островитян / Источник: wikipedia.org

Карта острова Питкэрн середины XIX века / Источник: wikipedia.org

Попытки бегства с острова

Остров Питкэрн / Источник: turist.delfi.ee

Смерть всем свиньям

Высадка миссионеров на Питкэрн. Архив Церкви адвентистов седьмого дня / Источник: was.media.com

Чем сейчас живет остров Питкэрн

Остров Питкэрн. Современный вид / Источник: Google Street View

Жители острова Питкэрн / Фото: bigpicture . ru