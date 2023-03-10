Реальная история острова из рекламы «Баунти»: Почему этот тропический рай считают проклятым

Жизнь на тропическом острове для многих представляется настоящим раем: чистый песчаный пляж, пальмы, теплый океан и никаких забот. Примерно, как в известной всем рекламе шоколадных батончиков «Баунти». Однако реалии островной жизни могут быть намного прозаичнее и кошмарнее, чем даже самые пессимистичные представления простых обывателей. Как доказательство этому – история острова Питкэрн, который за 2 с небольшим века был свидетелем всех реалий непростой жизни людей на клочке суши площадью в 4,5 км², затерянном в Тихом океане.
Бунт на «Баунти»
Началась «человеческая» история острова Питкэрн с самого известного корабельного бунта на британском флоте. Осенью 1788 года трехмачтовый парусный корабль британского флота HMS Bounty (Корабль Его Величества «Баунти») прибыл на Таити для того, чтобы загрузиться там саженцами хлебного дерева. Благополучно перезимовав на тропическом острове, уже весной следующего, 1789 года, парусник выдвинулся с грузом на Ямайку.
Трехмачтовый парусник HMS Bounty / Источник: wikipedia.org
Далее события начали разворачиваться явно не по плану капитана парусника. Сейчас точно не известно – толи из-за нежелания покидать остров, то ли из-за жестокого обращения капитана Уильяма Блая со своими подчиненными, часть матросов, которыми командовал Кристиан Флетчер (старший помощник Блая), захватила корабль в скором времени после отплытия.
Мятежники высаживают в шлюпку капитана Блая и часть команды «Баунти», 28 апреля 1789 года. Картина Роберта Додда. National Maritime Museum / Источник: wikipedia.org
Моряков, которые остались верны своему капитану вместе с ним мятежники высадили на шлюпку. Сами же вернулись назад на Таити.
Первые поселенцы
Большая часть бунтовщиков пожелала остаться на Таити, а Флетчер и еще 9 матросов решили отыскать место, где бы их не смогли найти британские власти. В результате выбор нового капитана HMS Bounty пал на открытый людьми всего 20 лет назад остров Питкэрн.
«Баунти» готовится к отплытию из Таити на Питкэрн / Источник: yachtrus.com
Вместе с Кристианом Флетчером и его моряками к спасительному острову на борту «Баунти» прибыли и 19 жителей Таити – шесть мужчин, двенадцать женщин и маленькая девочка. После того, как новоиспеченные колонисты забрали с корабля все необходимое для жизни на острове, они сожгли парусник, добровольно отрезав себе дорогу к «большой земле».
Ром из корней пальмы и решающее слово женщин
Несколько лет Питкэрн был для своих новых жителей настоящим раем. Однако уже в 1793 году в небольшом сообществе случился конфликт. Причиной его стала нехватка женщин. Таитянские мужчины убили 5 из 9 белых матросов. И тут случилось невероятное. Женщины по какой-то причине встали на сторону европейцев и перебили своих соплеменников. На Питкэрне вновь воцарился мир.
Кадр из фильма «Мятеж на "Баунти"» 1962 года. Кристиана Флетчера сыграл Марлон Брандо / Источник: was.media.com
Но уже в 1797 году островитяне столкнулись с новой проблемой. Один из бывших матросов, Уильям МакКой, смог из корней капустной пальмы приготовить брагу, из которой впоследствии выгнал ром. Так на острове начался период поголовного пьянства, который завершился лишь через несколько месяцев вместе со смертью МакКоя. Самогонщик в приступе белой горячки привязал к своей шее камень и бросился с ним в море со скалы.
Спустя 18 лет после колонизации, в 1808 году, к Питкэрну подплыло первое судно – американский бриг Topaz. На острове его встречали 10 женщин, 24 ребенка и единственный оставшийся в живых взрослый мужчина Джон Адамс. Примечательно, что все родившееся на острове дети умели читать и писать.
Джон Адамс и его дом на почтовой марке / Источник: wikipedia.org
Это была заслуга Адамса, который научил их грамоте по единственной книге, присутствовавшей на Питкэрне – Библии. Умер Джон Адамс в 1829 году. Он похоронен на острове Питкэрн и до сих пор считается патриархом и основателем местной коммуны.
Проповедник-диктатор
Осенью 1832 года на остров Питкэрн прибыл христианский проповедник Джошуа Хилл. Оценив ситуацию, Хилл отрекомендовал себя островитянам, как уполномоченного представителя властей Великобритании. Заняв сразу обе руководящие должности – школьного учителя и церковного пастора. Но главное то, что проповедник стал настоящим диктатором Питкэрна.
Авантюрист и самопровозглашённый лидер Питкэрна Джошуа Хилл. Рисунок одного из островитян / Источник: wikipedia.org
Пастор Хилл распорядился построить на острове тюрьму, куда отправлялись все провинившиеся или несогласные с новой политикой. Кроме того, перед заключением (или же вместо него) Джошуа Хилл стал организовывать публичные порки всех недовольных. Ну, и главное – диктатор строго-настрого запретил на Питкэрне самогоноварение.
Карта острова Питкэрн середины XIX века / Источник: wikipedia.org
Естественно, недовольными подобными «реформами» были большинство островитян. Однако до бунта и революции на Питкэрне дело не дошло. К концу 1834 года Джошуа Хилл, который уже всем изрядно поднадоел, начал выказывать все признаки скорого сумасшествия. Поэтому тирана и диктатора попросту сместили с занимаемых должностей.
Попытки бегства с острова
С годами население Питкэрна росло. Островитяне начали переживать, что уже в скором будущем этот клочок суши не сможет прокормить своих жителей. Спустя 41 год после колонизации, в 1831-м, люди предприняли первую попытку покинуть остров. Они отправились туда, откуда собственно и пришил на Питкэрн первые поселенцы – на Таити. Однако спустя полгода и 17 смертей от различных болезней все «питкэрнитяне» возвратились на родной остров.
Остров Питкэрн / Источник: turist.delfi.ee
Во второй раз покинуть родину жители Питкэрна решились в 1856 году. Тогда население острова уже достигло «критической отметки» почти в 200 человек – остро стала ощущаться нехватка ресурсов. Переселяться решили на небольшой островок Норфолк, расположенный между Новой Зеландией и Австралией. Почти на 3 года Питкэрн снова стал необитаемым островом, пока сюда не возвратились 4 семьи.
Смерть всем свиньям
Спустя столетия после прибытия на Питкэрн первых поселенцев, в 1886 году на остров приплыл Джон Тэй – миссионер, пастор церкви адвентистов 7-го дня. Островитяне на собрании проголосовали за то, что Тэй может остаться на Питкэрне и попробовать объяснить его жителям суть своей веры.
Высадка миссионеров на Питкэрн. Архив Церкви адвентистов седьмого дня / Источник: was.media.com
Джон Тэй оказался весьма талантливым проповедником – через 4 года, в 1890-м, абсолютно все островитяне стали адептами церкви адвентистов. Жители Питкэрна не задумываясь убили всех своих домашних свиней, отказались от употребления алкоголя и принялись с оптимизмом строить христианское будущее.
Чем сейчас живет остров Питкэрн
Весь XX век коммуна Питкэрна жила в строгом благочестии, чтя и соблюдая Божьи заповеди и устав церкви адвентистов 7-го дня. Но в самом начале XXI века островитяне пережили серьезный скандал. Треть мужчин, живущих на острове, включая и его главу, обвинили в домогательствах к несовершеннолетним и детям. На Питкэрне опять пришлось построить тюрьму.
Остров Питкэрн. Современный вид / Источник: Google Street View
В наши дни численность жителей острова составляет немногим более полсотни человек. С 2010 года власти Великобритании лоббируют программу по привлечению на Питкэрн новых поселенцев. Однако за прошедшее десятилетие всего один человек изъявил желание стать жителем острова. Скорее всего, в ближайшие годы Питкэрн оставит за собой звание самой малонаселенной территории на планете.
Жители острова Питкэрн / Фото: bigpicture.ru
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