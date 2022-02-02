Как отстирать шторку для ванной от плесени, загрязнений и пятен

Для многих шторка для ванной — обязательный и незаменимый атрибут ванной комнаты, ведь она не только предотвращает разбрызгивание воды, но и сохраняет тепло, а также нередко служит своеобразным украшением комнаты.

Если и для вас это важный атрибут, то стоит помнить о том, кто шторка большую часть времени находится во влажной среде, поэтому на ней может появиться плесень, известковый налет, ржавчина и другие пятна, а также неприятный запах. Поэтому, чтобы сохранить чистоту в ванной комнате, а также освежить ткань шторы, время от времени ее необходимо стирать. Хорошо, что есть очень простой и эффективный способ, справляющийся со всеми загрязнениями на ванной шторке.







Для белых штор

Для белых и цветных

Если шторка у вас белая, то для ее стирки отлично подойдет лимонная кислота, она не только освежит ткань, но и уберет известковый налет и желтые пятна. Для этого 30 г лимонной кислоты разводим в ведре теплой воды. Если шторка тонкая, то оставляем ее замачиваться в лимонном растворе примерно на 1 час, если толстая, то на 2 часа. По истечении времени очищаем шторку при помощи губки или щетки.Если на шторке есть какие-либо сильные загрязнения или пятна, то для них можно использовать более концентрированный раствор лимонной кислоты.В таком случае исходим из пропорции 1 к 1 кислоты и воды. Наносим раствор точечно на загрязнения и следим за реакцией.Для цветных штор лимонная кислота не подойдет, зато, как бы странно это ни казалось, отлично подойдет белизна. Она не только уберет известковый налет, мыльные отложения, плесень и неприятный запах, но и освежит цвет шторки.Для этого 1 колпачок белизны разводим в тазу теплой воды, предварительно тестируем ткань, опустив в раствор небольшой участок ткани. Если все хорошо, замачиваем шторку в растворе на 15-20 минут, после чего очищаем шторку при помощи губки или щетки и прополаскиваем в простой воде. Очень важно в данном случае использовать только белизну, не смешивая ее с какими-либо другими средствами: порошком, уксусом и т.д.Также можно постирать шторку с белизной и в стиральной машине. Для этого загружаем в барабан машины шторку, махровое полотенце (оно будет выполнять роль щетки) и емкость с белизной.Режим выбираем либо спортивный, либо для тонких тканей, а также полностью убираем отжим. При любом способе стирки мокрую штору вешаем на штангу — так она высохнет ровной и без заломов.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто, дешево и эффективно отстирать шторку в ванной от плесени, ржавчины, неприятного запаха и различных пятен.