5 важных для здоровья фактов, о которых большинство людей просто забывают

Здоровый дух в здоровом теле.

1. Индивидуально, системно, нестрого

Одна диета не подходит для всех.

2. Эмоции, страсти и таланты

Диета — далеко не все.

3. Мозг, мышцы, кости...

Упражнения не исправят нездоровую диету.

4. Экстрим - враг баланса

Лучше баланс, чем экстремальность.

5. Совершенство недостижимо...

Совершенство невозможно, но стремление к совершенству...