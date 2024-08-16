5 важных для здоровья фактов, о которых большинство людей просто забывают

Здоровый дух в здоровом теле.
Сегодня здоровый образ жизни стал более популярным, чем когда-либо прежде, и было придумано намного большее количество вариантов здорового образа жизни, чем когда-либо на протяжении всей истории. И все же, большинство людей путаются в том, каких диет нужно придерживаться, а также забывают о важных нюансах, касающихся здоровья и питания.
1. Индивидуально, системно, нестрого
Одна диета не подходит для всех.
Одна и та же диета не будет работать одинаково эффективно для всех, равно как одна и та же работа не будет соответствовать индивидуальности каждого человека. Хотя все люди генетически одинаковы в значительной степени, небольшие отличия в пищеварении, гормонах и различном образе жизни определяют то, что будет подходящим для здоровья человека. Именно поэтому зачастую случается так, что одному человеку диета подходит идеально, а другому она даже вредит. Важно помнить, что ни один способ не подходит для всех.
2. Эмоции, страсти и таланты
Диета — далеко не все.
Итак, к примеру, подходящая диета выбрана, но можно ли на этом остановиться. Естественно, человек будет здоровее, если не будет есть нездоровую пищу, но диета — далеко не единственный аспект, который делает человека здоровым. Эмоциональные, физические и духовные аспекты здоровья также имеют значение. Это убеждение известно как «целостное здоровье» и оно объясняет, почему человек может иметь идеальный рацион, но при этом по-прежнему страдать эмоционально и физически по разным причинам.
Когда речь заходит о здоровье, общее счастье и удовлетворение также имеют огромное значение, не говоря уже о социализации и способности понимать и принимать мир. Также нужно учитывать, что страсти и таланты человека также помогают ему оставаться здоровым, поэтому если не «удовлетворять» все эти аспекты, то будет все равно, сколько есть капусты.
3. Мозг, мышцы, кости...
Упражнения не исправят нездоровую диету.
Если бегать по 10 километров каждый день, то это не означает, что можно питаться фаст-фудом, иначе все усилия будут напрасными. Также нужно включать в диету еду, которая будет питать мозг, а не только тело. Антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, комплексные углеводы с добавлением серотонина и аминокислоты из белка помогают питать клетки мозга, а также заботятся о сердце, мышцах и костях. Стоит думать о теле и мозге в целом во время тренировок и питания, а не только о ежедневном количестве калорий.
4. Экстрим - враг баланса
Лучше баланс, чем экстремальность.
В целом, независимо от того, каким типом пользоваться, достижение баланса в пределах этой диеты - это самое важное, что можно сделать. Экстремальные диеты в своем большинстве не имеют ничего общего со здоровьем. Это не означает, что можно переходить на фаст-фуд, просто нужно помнить о том, что стоит отдыхать и соблюдать баланс. Просто потому, что кто-то не ест определенного количества определенной пищи, которую, по его мнению, он «должен» есть за день, не означает, что организм получит все, необходимое ему.
5. Совершенство недостижимо...
Совершенство невозможно, но стремление к совершенству...
И последнее, но не менее важное: всегда нужно помнить, что ни один человек в мире не изобрел идеальной диеты, и этого попросту невозможно сделать. Более того, диеты вовсе не созданы, чтобы сделать человека идеальным. Поэтому не нужно пытаться найти идеальную диету. Более важно сосредоточиться на том, чтобы употреблять продукты, которые дают энергию, хорошо перевариваются и в целом делают человека здоровым и счастливым.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии