Почему полезно какао, особенно если вам за 40

Этот вкусный напиток заряжает энергией и способен защитить от вирусов и инфекций.



Чашка какао с утра улучшит настроение и повысит жизненный тонус. Он содержит вещества, которые улучшают память и стимулируют работу головного мозга, а также нормализуют в крови уровень холестерина.







Какао признан лидером по содержанию многих полезных микроэлементов, а по количеству содержащегося в нем цинка ему вообще нет равных!



Какао-бобы имеют белки (12-15%), жиры, углеводы (6-10%), витамины группы В, клетчатку и антиоксиданты.



Недавние исследования обнаружили, что какао имеет еще одно соединение (кокохил), которое способствует размножению и росту клеток кожи, заживлению ран и предотвращает образование морщин.



Также в какао есть еще одно вещество — эпикатехин, благодаря которому можно защитить свой организм от множества опасных болезней, таких как рак, диабет, инфаркт и инсульт.



Американские ученые подтвердили тот факт, что несмотря на то, что какао имеет больше калорий, чем чай и кофе, оно не приводит к увеличению массы тела. Даже небольшая порция какао способна быстро насытить, и в результате вы не переедаете.







Если вы мечтаете похудеть — пейте какао!

А этот рецепт какао усилит пользу во много раз