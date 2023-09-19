10 открытий древних культур, которые считаются почти потерянными

Чатал-Гуюк, возможно, является одним из самых первых городов, появившихся на Земле. Возник он приблизительно в 7400 году до нашей эры и просуществовал, по меньшей мере, 1400 лет. Население Чатал-Гуюка, необычного крестьянского поселения, насчитывало около восьми тысяч человек. Они жили в прямоугольных домах из сырцового кирпича, построенных рядами друг напротив друга. Вокруг них не было дорог или аллей. Люди входили в дома через отверстия в крыше.Чатал-Гуюк, расположенный в центральной части Турции, был открыт британскими археологами в 1958 году. Тогда же разгорелся скандал, вызванный слухами о пропаже древних артефактов, и власти страны запретили кому-либо проводить раскопки на месте найденного города. Археологам разрешили возобновить свою работу лишь в 1988 году.На данный момент учёные тщательно исследовали всего лишь 4 процента предполагаемой территории города Чатал-Гуюк. С каждым новым открытием возникает всё больше вопросов. Почему люди, основавшие поселение, отказались от кочевого образа жизни? Они были крестьянами, но полей вблизи с их жилищами обнаружено не было. Почему? Где они выращивали сельскохозяйственные культуры?В домах жителей Чатал-Гуюка, которые также выполняли роль посмертных гробниц, археологи обнаружили различные символические скульптуры, статуэтки и настенные картины. Людей хоронили под домами с целыми коллекциями произведений искусств. Зачем они это делали, пока неизвестно.Интересен тот факт, что люди, жившие как одна семья и похороненные в общей гробнице под домом, не были кровными родственниками. Получается, дети жили не со своими биологическими родителями.По мнению археологов, Чатал-Гуюк никем не управлялся, а мужчины и женщины, проживавшие в городе, имели равные права.2. Саньсиндуй (Китай)