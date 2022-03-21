Как правильно использовать бытовую химию, чтобы случайно не испортить вещи

Если покупать отдельное чистящее средство для каждой поверхности в доме, то рано или поздно количество всевозможных бутылочек, баночек и коробок превысит все мыслимые пределы. Тем более что многие товары бытовой химии неплохо справляются с грязью и пятнами, образующимися на предметах из разных материалов.

Но использовать для уборки только одно или два средства тоже не следует. Некоторые вещества могут безнадежно испортить вещи, и подобная экономия приведет к непредсказуемым результатам.

Мы решили узнать, какая бытовая химия совершенно не подходит для чистки тех или иных поверхностей.



Жидкость для мытья посуды можно и даже нужно разводить

Чистящие средства, содержащие хлор, не подходят для некоторых поверхностей

Стоит внимательно изучить состав полироля, прежде чем наносить его на деревянную поверхность

Не следует покупать про запас средства, содержащие хлор. А также разводить их в горячей воде

Бумажными полотенцами нельзя протирать экраны телевизоров и мониторы

Антибактериальные салфетки могут повредить кожаные изделия

Жидкостью для мытья посуды не стоит замывать пятна на ковре

Универсальные моющие средства не годятся для чистки деликатных поверхностей

Лучше отказаться от покупки некоторых ароматизированных чистящих средств

Стиральные порошки с энзимами не подходят для одежды из шелка и шерсти

Жидкостью для мытья стекол не следует протирать деревянные предметы

«Больше» не всегда означает «лучше»

Если использовать слишком много средства при мытье посуды, это может привести к обратному эффекту. Часть жидкости останется на поверхности тарелок и столовых приборов, и они потеряют блеск и привлекательность. А что самое неприятное, химия может попасть вместе с едой в организм.Разбавлять жидкость для мытья посуды прямо в диспенсере не стоит. В таком растворе со временем начинают размножаться бактерии. Лучше набрать воды в раковину и развести средство прямо там. Достаточно будет добавить 1 ст. л. геля в 1 л горячей воды.Подобные продукты бытовой химии часто используются для мытья всех поверхностей в доме.Они отлично дезинфицируют и убивают различные виды патогенных бактерий. Но эти средства нельзя отнести к категории щадящих, поэтому они могут испортить некоторые материалы. Хлоросодержащими жидкостями не стоит мыть кафель: это приведет к тому, что его поверхность потускнеет.На металлические детали хлор тоже влияет не лучшим образом. Нержавеющая сталь и медь вступают в реакцию с этим веществом. В результате появляются пятна и развивается коррозия. Удалять ржавчину с помощью отбеливателей тоже не следует: следы только закрепятся на поверхности.Жидкие полироли бывают двух видов: на основе масла или в виде водной эмульсии. Оба варианта достаточно хорошо убирают грязь. Но у масляных есть несколько минусов. Во-первых, они отлично притягивают пыль. А во-вторых, по мере старения впитавшееся масло меняет цвет, приобретая желтый или коричневый оттенок. Из-за этого мебель кажется грязной.Ламинированные поверхности вообще не следует обрабатывать такими средствами. Полироли, содержащие масла или воск, могут оставить пятна и разводы и нарушить защитный слой материала. Кроме того, они делают ламинат липким, и к нему притягиваются частички грязи.Многие продукты бытовой химии почти не портятся со временем. Поэтому ими можно затариваться в большом количестве. Правда, это не относится к отбеливателям и другим хлоросодержащим средствам. Открытую бутылку лучше не хранить больше 6 месяцев, так как со временем жидкость потеряет свои дезинфицирующие свойства.Кроме того, хлорка «не дружит» с горячей водой. Высокая температура разрушает химические вещества, за счет которых средство действует более эффективно. Поэтому отбеливатель добавляют в холодную или чуть теплую воду.Бумажные полотенца — это полезная на кухне вещь. Но использовать их для очистки всех поверхностей в доме не стоит. Они не всегда хорошо впитывают влагу, поэтому могут быть не слишком эффективны для протирания столешниц или разделочных досок.Бумажные волокна грубее, чем микрофибра. При обработке хрупких вещей, к которым относятся жидкокристаллические панели и экраны мониторов, можно оставить на них царапины. А слишком сильное давление разрушает кристаллы, из которых состоит экран.Антибактериальные салфетки нельзя использовать для чистки многих поверхностей. Средство, которым они смочены, плохо воздействует, например, на деревянные предметы. Натуральный материал теряет свой блеск, а так как жидкость долго не высыхает, столешницы, мебель и полы могут в результате испортиться.Не стоит протирать такими салфетками и кожаные изделия. Спиртовой раствор, которым они могут быть пропитаны, вытягивает натуральные масла из кожи. В результате поверхность становится сухой и может потрескаться.Хотя жидкость для мытья посуды помогает убрать грязь с ковра и даже может вывести некоторые пятна, вреда от этого средства больше, чем пользы. Остатки жидкости иногда впитываются в волокна и делают ворс липким. После этого частички пыли и мелкий мусор просто притягиваются к вычищенному месту, и в этой точке постоянно появляются пятна. Это приводит к тому, что ковер приходится чистить значительно чаще.Жидкость для мытья посуды также не подходит для джезвы и других емкостей, в которых варят кофе. Мыльный раствор удаляет тонкий масляный налет, который образуется внутри чаши. А многие ценители кофе считают, что именно он придает напитку вкус и аромат. Такую посуду следует мыть только горячей водой.Универсальные чистящие средства могут испортить внешний вид некоторых поверхностей. Если использовать их при мытье пола или мебели из древесины или необработанного камня, то жидкость впитается в материал. Со временем это приведет к изменению цвета.Не всякую бытовую химию стоит наносить на мрамор или медь. Лучше сначала провести тест на небольшом участке, чтобы понять, не оставит ли средство пятен и не испортит ли материал.Некоторые чистящие средства содержат различные ароматизаторы. Многие считают это плюсом, так как после уборки дом не только выглядит чисто, но еще и благоухает. Однако для придания продуктам бытовой химии приятных запахов часть производителей использует фталаты. Исследователи замечают, что эти химические соединения обладают опасными для здоровья свойствами. Так что применять их следует с осторожностью.Обычный стиральный порошок, в состав которого входят энзимы, не стоит применять для стирки деликатных тканей. Ферменты, использующиеся в таких средствах, призваны удалять белковые и жирные пятна. Однако вещества не могут различить белок, который присутствует в загрязнении, от того, который является частью волокон материи. Поэтому такие порошки могут разрушить текстуру изделий из шерсти или шелка.Жидкость для мытья стекол подходит и для чистки многих других вещей. Но средство не стоит наносить на деревянные поверхности. Вещества, входящие в его состав, могут разрушить полировку и верхний слой, тем самым испортив покрытие. Чтобы избавиться от пятен и добавить дереву блеска, лучше сделать смесь из белого уксуса и растительного масла.Хотя подобные средства отлично удаляют жирные отпечатки пальцев и разводы, применять их для мытья экранов не стоит. Активные химикаты, использующиеся при производстве этих смесей, могут нанести непоправимый вред.Если при уборке чистящие средства используются в слишком большом количестве или концентрации, это может привести к обратному результату. Остаток жидкости сохранится на поверхности и сделает ее более липкой. В результате не только будут притягиваться пыль и грязь, но и может образоваться питательная среда для микробов.Важно не только разумно подобрать нужный продукт бытовой химии для уборки, но и правильно его использовать. Для того чтобы средство справилось с загрязнением, следует оставить его на поверхности хотя бы на 10–15 минут, а потом приступать к мытью. Это не только сократит время, необходимое для того, чтобы удалить грязь, но и уменьшит объем затраченных усилий.