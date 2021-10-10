10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

Тем везунчика, у которых есть свой дом и участок, особенно повезло. Они могут каждый день полноценно отдыхать на природе и дышать свежим воздухом. Но мало просто приезжать и наслаждаться красивыми видами, важно ухаживать за своим домом и землей.

В статье мы расскажем, что нужно сделать для обустройства своего участка.



1. Удалить сорняки

2. Утилизировать мусор

3. Посадить плодовые деревья

4. Посадить декоративные растения

5. Обустроить водоем

6. Установить беседку

7. Поставить скамейки

8. Сделать детскую площадку

9. Соорудить мангал

10. Установить освещение

В первую очередь займитесь удалением всех сорняков. Причем касается это тех, кто не планирует свой огород, а хочет всю территорию засадить газоном. Противные сорняки будут лезть и мешать вам отдыхать на участке.У дачников есть два периода: подготовка к летнему сезону и к зимнему. Получается, что весной и осенью необходимо наметить грандиозную уборку всей территории: убрать мусор, укрыть цветы, убрать теплицы и прочее.Плодовые деревья менее прихотливы, чем растения. Особенно ухода они не требуют, нужно лишь изредка их удобрять и защищать от насекомых. Благодаря плодовым деревьям вы украсите свой участок, а летом и осенью попробуете вкусный урожай.Для создания по-настоящему уютного местечка стоит засадить территорию декоративными цветами и кустарниками. Для начала посадите сорта, которые требуют минимум внимания, а уже после рассаживайте свой сад более глобально.Хотите невероятный и самый красивый участок? Тогда сделайте на нем стильный водоем. Обустройте его всеми необходимыми вещами, а также дополните освещением. Такая изюминка сделает ваш сад самым уютным.Беседка – это отличное решение для собственников частного дома. Она активно используется в летний период, в ней можно обедать и собирать гостей для праздника.Если пока вы не можете поставить полноценную беседку, тогда можно обойтись обычными скамейками. Поставьте их возле водоема, чтобы наслаждаться красотой воды и растений.Для детей необходимо найти место на своем участке. Можно поставить полноценную детскую площадку или обустроить место для песка и качели. Это позволит вашим детям получать огромное удовольствие от загородной жизни.Вы любитель настоящего шашлыка? Тогда вам срочно нужен мангал! Вы можете сделать его своими руками или купить уже готовый вариант. Главное – комфортно обустроить его на участке, чтобы он никому не мешал.Не забывайте об освещении на своем участке. Дополнительные светильники на улице позволят вам продолжать отдыхать и веселиться даже глубокой ночью.Свой участок – это не только отдых, но и работа. Чтобы на участке было уютно, нужно убираться, следить за растениями и дополнять территорию необходимыми постройками.