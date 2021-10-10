10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

Тем везунчика, у которых есть свой дом и участок, особенно повезло. Они могут каждый день полноценно отдыхать на природе и дышать свежим воздухом. Но мало просто приезжать и наслаждаться красивыми видами, важно ухаживать за своим домом и землей.
В статье мы расскажем, что нужно сделать для обустройства своего участка.
1. Удалить сорняки
В первую очередь займитесь удалением всех сорняков. Причем касается это тех, кто не планирует свой огород, а хочет всю территорию засадить газоном. Противные сорняки будут лезть и мешать вам отдыхать на участке.
2. Утилизировать мусор
У дачников есть два периода: подготовка к летнему сезону и к зимнему. Получается, что весной и осенью необходимо наметить грандиозную уборку всей территории: убрать мусор, укрыть цветы, убрать теплицы и прочее.
3. Посадить плодовые деревья
Плодовые деревья менее прихотливы, чем растения. Особенно ухода они не требуют, нужно лишь изредка их удобрять и защищать от насекомых. Благодаря плодовым деревьям вы украсите свой участок, а летом и осенью попробуете вкусный урожай.
4. Посадить декоративные растения
Для создания по-настоящему уютного местечка стоит засадить территорию декоративными цветами и кустарниками. Для начала посадите сорта, которые требуют минимум внимания, а уже после рассаживайте свой сад более глобально.
5. Обустроить водоем
Хотите невероятный и самый красивый участок? Тогда сделайте на нем стильный водоем. Обустройте его всеми необходимыми вещами, а также дополните освещением. Такая изюминка сделает ваш сад самым уютным.
6. Установить беседку
Беседка – это отличное решение для собственников частного дома. Она активно используется в летний период, в ней можно обедать и собирать гостей для праздника.
7. Поставить скамейки
Если пока вы не можете поставить полноценную беседку, тогда можно обойтись обычными скамейками. Поставьте их возле водоема, чтобы наслаждаться красотой воды и растений.
8. Сделать детскую площадку
Для детей необходимо найти место на своем участке. Можно поставить полноценную детскую площадку или обустроить место для песка и качели. Это позволит вашим детям получать огромное удовольствие от загородной жизни.
9. Соорудить мангал
Вы любитель настоящего шашлыка? Тогда вам срочно нужен мангал! Вы можете сделать его своими руками или купить уже готовый вариант. Главное – комфортно обустроить его на участке, чтобы он никому не мешал.
10. Установить освещение
Не забывайте об освещении на своем участке. Дополнительные светильники на улице позволят вам продолжать отдыхать и веселиться даже глубокой ночью.
Свой участок – это не только отдых, но и работа. Чтобы на участке было уютно, нужно убираться, следить за растениями и дополнять территорию необходимыми постройками.
Читать далее →
Свежие комментарии