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10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

Тем везунчика, у которых есть свой дом и участок, особенно повезло. Они могут каждый день полноценно отдыхать на природе и дышать свежим воздухом. Но мало просто приезжать и наслаждаться красивыми видами, важно ухаживать за своим домом и землей.
В статье мы расскажем, что нужно сделать для обустройства своего участка.

1. Удалить сорняки


В первую очередь займитесь удалением всех сорняков. Причем касается это тех, кто не планирует свой огород, а хочет всю территорию засадить газоном. Противные сорняки будут лезть и мешать вам отдыхать на участке.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

2. Утилизировать мусор


У дачников есть два периода: подготовка к летнему сезону и к зимнему. Получается, что весной и осенью необходимо наметить грандиозную уборку всей территории: убрать мусор, укрыть цветы, убрать теплицы и прочее.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

3. Посадить плодовые деревья


Плодовые деревья менее прихотливы, чем растения. Особенно ухода они не требуют, нужно лишь изредка их удобрять и защищать от насекомых. Благодаря плодовым деревьям вы украсите свой участок, а летом и осенью попробуете вкусный урожай.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

4. Посадить декоративные растения


Для создания по-настоящему уютного местечка стоит засадить территорию декоративными цветами и кустарниками. Для начала посадите сорта, которые требуют минимум внимания, а уже после рассаживайте свой сад более глобально.

10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

5. Обустроить водоем


Хотите невероятный и самый красивый участок? Тогда сделайте на нем стильный водоем. Обустройте его всеми необходимыми вещами, а также дополните освещением. Такая изюминка сделает ваш сад самым уютным.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

6. Установить беседку


Беседка – это отличное решение для собственников частного дома. Она активно используется в летний период, в ней можно обедать и собирать гостей для праздника.

10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

7. Поставить скамейки


Если пока вы не можете поставить полноценную беседку, тогда можно обойтись обычными скамейками. Поставьте их возле водоема, чтобы наслаждаться красотой воды и растений.

10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

8. Сделать детскую площадку


Для детей необходимо найти место на своем участке. Можно поставить полноценную детскую площадку или обустроить место для песка и качели. Это позволит вашим детям получать огромное удовольствие от загородной жизни.

10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

9. Соорудить мангал


Вы любитель настоящего шашлыка? Тогда вам срочно нужен мангал! Вы можете сделать его своими руками или купить уже готовый вариант. Главное – комфортно обустроить его на участке, чтобы он никому не мешал.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

10. Установить освещение


Не забывайте об освещении на своем участке. Дополнительные светильники на улице позволят вам продолжать отдыхать и веселиться даже глубокой ночью.
10 шагов — и ваш участок станет особенным местом для всей семьи

Свой участок – это не только отдых, но и работа. Чтобы на участке было уютно, нужно убираться, следить за растениями и дополнять территорию необходимыми постройками.
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