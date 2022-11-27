Кто зимует в мульче и опасен ли он

Некоторые владельцы садовых участков жалуются на то, что в выстеленной в приствольных кругах мульче заводятся желтоватые или грязно-серые черви.

Причем это не какие-то единичные экземпляры, а большие колонии. В итоге субстрат и все его обитатели немедленно уничтожают. Всегда ли следует поступать именно так?

Осенью и весной, перед тем как начать «радикальную» обработку сада от вредителей, принято проводить генеральную уборку территории. В процессе замены мульчи оказывается, что насыпанные холмики субстрата стали убежищем для каких-то личинок или даже взрослых насекомых. Порой такие не слишком приятные для дачника «открытия» случаются и в летний период. Важно понимать, что каждое живое существо, обитающее на вашем участке, играет важную роль в сохранении природного баланса, поэтому необходимо научиться распознавать вредителей.

Перечислить и описать все виды или хотя бы семейства вредных и полезных существ, которые любят скрываться в мульче, просто невозможно, поэтому расскажем о тех из них, которые встречаются на участках чаще всего.



Толстоножки

Цветоеды, казарки, долгоносики

Совки

Пилильщики

Мягкотелки

Жужелицы

Улитки и слизни

Начнем, пожалуй, с наиболее показательного примера того, что внешность бывает обманчива. Из-за своей привычки сбиваться в огромные стаи, мухи-толстоножки нередко становятся героями новостных сюжетов.Активный лёт обычно связан с резким потеплением в весенние дни, когда мухи выводятся одновременно, а не «волнами», как это происходит у других насекомых.Впрочем, для нас особый интерес представляют не столько взрослые толстоножки, сколько их личинки. Одна самка мухи может отложить порядка 100-150 яиц, из которых со временем отрождаются сравнительно крупные (до 10-12 мм) личинки. Питаются «новорожденные» толстоножки листовым опадом, гниющей древесиной и прочей мертвой органикой. Обратите внимание, что для корней и стеблей живых растений личинки мухи-толстоножки опасности практически не представляют! Более того, эти насекомые играют очень важную роль в почвообразовании и приносят большую пользу для участка.Крылатые мухи частенько залетают в парники и теплицы в поисках укромного местечка для кладки. Не заметить «гнездо» толстоножек очень сложно, поскольку, отродившись, личинки предпочитают держаться группами и часто образуют большие скопления.Подавляющее большинство представителей семейства Долгоносики являются злостными вредителями не только садовых и огородных, но и полевых культур. Опасность для растений представляют не только взрослые насекомые, но и их личинки. Уничтожая бутоны, цветки, зеленые побеги и почки, они могут нанести серьезный ущерб вашему урожаю, а также испортить цветник.Зимуют долгоносики в стадии взрослого насекомого, поэтому перепутать их с какими-нибудь полезными жуками довольно сложно. Более подробно о борьбе с ними вы можете узнать из нашей отдельной статьи.Совка капустнаяВзрослые представители семейства Совки не только не опасны, но даже полезны, поскольку помогают опылять цветы, которые распускаются исключительно ночью. Что же касается гусениц этих бабочек, то здесь мы можем говорить, скорее, о негативном влиянии. Гусеницы озимой совки, например, питаются семенами и молодыми проростками, гусеницы капустной совки выедают отверстия в листьях и кочанах, а при массовом размножении и вовсе переходят на свеклу, яблони и виноград.Чаще всего совки зимуют в стадии кокона, однако некоторые их разновидности, например, совка-синеголовка и картофельная совка зимуют в стадии яиц. В отдельных регионах на зиму могут уходить и взрослые мотыльки.Если в течение летнего сезона ваши растения пострадали от совки, осенью обязательно осмотрите мульчу и грунт под ней на наличие куколок и яйцекладок.Чтобы узнать больше подробностей о совках, которые встречаются на дачных участках чаще всего, читайте наш специальный материал.Многие пилильщики являются вредителями плодовых деревьев и ягодных кустарников. Вишневый и крыжовниковый пилильщики поедают мякоть листьев. Черносмородиновый и грушевый предпочитают лакомиться плодами, а сливовый питается молодыми завязями. При этом основной вред наносят личинки насекомого, в то время как взрослые экземпляры обычно питаются нектаром.Зимуют пилильщики в стадии предкуколки и куколки в приствольных кругах деревьев и кустарников, на которых питаются взрослые особи. Характерной особенностью гусениц этого насекомого является необычная реакция на опасность – они скручиваются в колечко или приподнимают заднюю часть тела в виде буквы S.Мягкотелки могут стать самым настоящим подспорьем в деле борьбы с вредителями. Вытянутое тело этих жуков покрыто мягкой кутикулой, за что они, собственно, и получили свое название. В рацион взрослых мягкотелок входят более мелкие насекомые, которые не имеют хитинового покрытия, а также гусеницы, черви, многоножки и тли. Хищниками являются и личинки насекомого, они, в свою очередь, предпочитают питаться яйцами, личинками и куколками.Зимуют мягкотелки в стадии личинок и предличинок в листовом опаде. В некоторых странах их называют снежными червями. Все потому, что в теплые и снежные зимы, когда подтаявший снег пропитывает верхние слои почвы, личинки иногда выбираются наружу.Узнать жужелицу несложно. Чаще всего это крупные (до 10 см!) жуки с хорошо заметным переходом от груди к более удлиненному брюшку. Окраска у жужелиц может быть разной, однако чаще всего – черноватая или металлическая с синеватым или зеленоватым отливом. Всего одна жужелица может за сутки съесть около 100 личинок более мелких насекомых или 5 средних гусениц. Отмечается, что некоторые виды способны пожирать даже некрупных слизней.Средняя продолжительность жизни жужелицы – 3-5 лет, обитают насекомые в трещинах фундаментов и стенах хозяйственных построек, часто заползают под камни. На зимовку взрослые особи жужелицы закапываются в кучки мха, коры, опилок, торфа или перегноя. Личинки и яйца на зимовку остаются редко.Нашествие слизней – беда для любого участка. Эти моллюски могут нанести серьезный ущерб как огородным, так и декоративным культурам. Они не брезгуют ничем, начиная от семян и молодой рассады, и заканчивая сочными листьями и стеблями цветов и овощей. Бороться с этими вредителями очень сложно, однако вы можете упростить себе задачу, если до первых заморозков проведете «ревизию» в замульчированных приствольных кругах, а также проверите поленницы, теплицы и прочие укромные уголки, в которых могли бы спрятаться коварные брюхоногие.Осенью у слизней начинается период размножения, а это значит, что в это время интересовать вас должны не только и не столько взрослые особи, сколько кладки яиц. Разорив несколько таких гнезд, вы нанесете большой урон популяции моллюсков.Среди существ, обитающих на вашем участке, есть не только вредители, но и очень полезные существа. Поэтому прежде чем начать предпринимать активные действия по уничтожению насекомых, убедитесь в том, что они действительно представляют опасность для ваших посадок. Внимательно следите за тем, где и какие насекомые обитают в течение года, и тогда вам будет проще ориентироваться осенью во время проведения искореняющей обработки сада.